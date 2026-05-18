Potřebujeme Prahu 1 pro život, ne na dovolenou

Na pohled se to líbí skoro každému. Ulice bez aut, stromy, lavičky, kavárenské zahrádky, klid a pohoda.

Vizualizace takové Prahy 1 vypadají krásně na sociálních sítích i v turistických magazínech. Jenže je rozdíl mezi městem na víkendovou procházku a městem, ve kterém lidé skutečně žijí každý den.

V centru Prahy jsou sice spousty turistů, ale také zde stále trvale žijí tisíce obyvatel, kteří potřebují normálně fungovat. Potřebují zaparkovat, přivézt nákup, dostat se domů s dětmi nebo seniory, potřebují řemeslníky, zásobování obchodů, restaurací, hotelů i dalších provozoven. Každá kavárna, pekárna nebo lékárna funguje jen díky tomu, že do ní někdo pravidelně dováží vše, co je potřeba. Každý dům potřebuje servis, údržbu a dostupnost.

Dnes se často střetávají dva pohledy na město. Jeden, nazvěme ho zjednodušeně zelený, klade důraz hlavně na estetiku a atmosféru. Co nejméně aut, co nejvíce zeleně a prostoru pro trávení volného času. Mně by se na pohled taková Praha 1 také líbila. Možná nejen na pohled. Rád bych si v takové Praze 1 užil i pár volných dní. Pro každodenní život je ale potřeba něco jiného.

Krásno je důležité, ale samo o sobě nestačí. Město musí být především funkční pro své obyvatele. Pokud se z centra stane místo, kde se dobře tráví dovolená, ale špatně žije, ztrácí město svůj skutečný smysl.

Dobré město proto musí hledat rovnováhu. Ano, více zeleně, kultivovanější veřejný prostor a příjemnější ulice dávají smysl. Zároveň ale nesmí zapomínat na základní potřeby lidí, kteří zde bydlí a pracují. Praha 1 nemůže být jen pohlednicí či resortem pro návštěvníky. Musí zůstat živým a funkčním místem pro každodenní život.

Autor: Filip Dvořák | pondělí 18.5.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

Nezvyšujme zátěž centra Prahy. Pomoc závislým ano, ale smysluplně a férově

Praha 1 každodenně čelí náporu masového turismu, nočního života, hluku, nepořádku i sociálních problémů, které se do historického centra přirozeně koncentrují.

Podnikání na Praze 1 musí být ohleduplné vůči svému okolí

Jako předseda Hospodářské komory Praha 1 dostávám spoustu otázek, jaký bude můj přístup k podnikatelům, pokud budu zvolen starostou Prahy 1.

Kandiduji na starostu Prahy 1. Protože mi na ní záleží

Na Praze 1 žiji celý život. Je to nejen výkladní skříň celé země, ale stále i domov tisíců lidí, kteří tu chtějí spokojeně žít. To je ale čím dál složitější. I proto kandiduji na starostu.

Jsem podnikatel, viceprezident Hospodářské komory České republiky a předseda předseda ODS Praha 1. V říjnu letošního roku budu kandidovat na starostu Prahy 1.

