Politika má stát na faktech a přinášet výsledky
Jen tak může být výsledek funkční, efektivní a dlouhodobě udržitelný. Stejný přístup je podle mě nutné uplatňovat i v ekonomice, veřejné správě a politice. Politická rozhodnutí nemohou stát na emocích, dojmech nebo populismu. Každý krok, který má dopad na občany, firmy nebo veřejné finance, musí mít jasnou odbornou oporu, ekonomickou logiku a vyhodnocené důsledky. V okamžiku, kdy se začneme řídit spíše emocemi než fakty, se dostáváme na nebezpečnou cestu, která vede k neefektivitě, plýtvání a často i k nezamýšleným škodlivým dopadům.
V posledních letech jsme byli svědky trendu, kdy se politická rozhodnutí činila pod tlakem mediálních kampaní, aktivistických hnutí nebo jednotlivců bez dostatečné odborné kvalifikace. Symbolem tohoto přístupu je pro mě Greta Thunbergová – dívka, která bez ekonomického a technického vzdělání dokázala ovlivnit politické debaty na nejvyšší úrovni. Nezpochybňuji dobrý úmysl ani zájem o ochranu životního prostředí, ale věřím, že řešení tak složitých témat musí být v rukou odborníků, inženýrů, ekonomů a lidí, kteří umí vyhodnocovat data, analyzovat souvislosti a hledat realistické cesty.
Jsem přesvědčen, že skutečný pokrok nikdy nevzniká křikem ani ideologií, ale poctivou prací, odborností a respektem k faktům. Pokud chceme, aby Česká republika prosperovala, musí být naše rozhodování odpovědné, racionální a založené na principu efektivity – tedy tak, aby každá investovaná koruna přinesla maximální užitek společnosti.
Zastávám názor, že stát i obce by měly být spravovány s jasnou strategií, měřitelnými cíli a důrazem na kvalitu výsledků. Jen tak můžeme zajistit stabilní růst, rozumné hospodaření s veřejnými prostředky a dlouhodobou konkurenceschopnost.
Odmítám přístup „snadných řešení“ a instantních receptů na složité problémy. Věřím, že klíčem k úspěchu je systémová práce, otevřená diskuse odborníků a odvaha činit rozhodnutí, která jsou správná, i když nejsou vždy populární. Vše, co má mít trvalou hodnotu, je třeba si poctivě odpracovat.
Filip Dvořák
