Podnikání na Praze 1 musí být ohleduplné vůči svému okolí
Předně chci zdůraznit, že pokud budu zvolen starostou, na pozici předsedy Hospodářské komory na jedničce samozřejmě rezignuji, abych nebyl ve střetu zájmů.
Vůči podnikatelům chci být v první řadě maximálně otevřený. Chci zlepšit komunikaci a nastavit otevřenou, férovou a transparentní spolupráci s poctivými podnikateli. Ti jsou nedílnou součástí života centra a významně přispívají k jeho fungování. Naším cílem jsou rovné podmínky, jasná pravidla a především včasné a srozumitelné informace o aktivitách v jejich sousedství – například o výkopech v ulicích, záborech pro filmování, stavbách v okolí, prostě omezeních, která mohou ovlivnit jejich podnikání. Je nezbytné, aby se o těchto vlivech dozvídali včas a mohli se jim přizpůsobit. Je špatně, když ráno přijdou ke svému obchodu či restauraci a zakopnou na čerstvě rozkopaném chodníku, o kterém nevěděli.
Zřídíme platformu pro komunikaci s provozovateli a budeme uzavírat konkrétní dohody o fungování provozoven i využívání veřejného prostoru. Chceme, aby pravidla byla jasná, kontrolovatelná a zároveň nastavena tak, aby podnikání zbytečně neomezovalo život obyvatel v sousedství. Jde zejména o hluk či pořádek v okolí provozoven. Využití veřejného prostoru umožníme pouze těm podnikatelům, kteří budou ochotni převzít svůj díl odpovědnosti za jeho stav i v okolí svého záboru i chování svých hostů.
Zároveň budeme důsledně dbát na dodržování pravidel. U provozoven, které je porušují opakovaně a systematicky, využijeme všechny dostupné nástroje jak vysvětlit, že pravidla se neporušují a ohleduplnost je předpokladem pro dobré vztahy. Podnikání na Praze 1 musí být nejen svobodné, ale také odpovědné vůči svému okolí. To je jednoznačná zásada, kterou se budu, pokud se stanu starostou, řídit.
Zaměříme se také na systémová řešení, například v oblasti podnikatelského odpadu a zásobování, kde chceme snížit zátěž ulic a nastavit jasná a jednotná pravidla. Aktivně budeme pracovat i s nebytovými prostory v majetku městské části. Musí být nástrojem pro aktivní politiku v oblasti obchodu a služeb při podpoře života obyvatel a zároveň musí přispívat k vyváženému charakteru centra.
Praha 1 musí zůstat živým centrem s pestrou nabídkou služeb nejen pro turisty, ale především pro své obyvatele. Tomu přizpůsobíme i naši politiku vůči podnikatelům: podporu těm, kteří hrají podle pravidel, a důsledný postup vůči těm, kteří je nerespektují.
Filip Dvořák
Kandiduji na starostu Prahy 1. Protože mi na ní záleží
Na Praze 1 žiji celý život. Je to nejen výkladní skříň celé země, ale stále i domov tisíců lidí, kteří tu chtějí spokojeně žít. To je ale čím dál složitější. I proto kandiduji na starostu.
