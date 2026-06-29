Parkovací záhada na Praze 1
V roce 2017 získala Praha 1 od hlavního města spolu s mnoha jinými subjekty (viz níže) možnost disponovat stovkou přenosných parkovacích oprávnění pro zónu placeného stání. Nejde o běžná rezidentní oprávnění. Jedná se o zvláštní nástroj, který umožňuje městské části mimo městem stanovených pravidel rozhodovat o tom, komu bude umožněno parkovat ve velmi cenném prostoru historického centra Prahy. Takové oprávnění má nezanedbatelnou hodnotu. Držitel získává možnost získat parkovací oprávnění za podmínek, které jsou výrazně výhodnější než běžný režim. Právě proto je zásadní vědět, kdo tato oprávnění získává, proč a kdo o jejich přidělení rozhoduje.
Kdo o parkovacích oprávněních rozhodoval?
Z dostupných dokumentů vyplývá, že hlavní město svěřilo tuto kompetenci městské části již v roce 2017. Současně však vyvstává otázka, jakým způsobem bylo s těmito oprávněními nakládáno v následujících letech. Podle dostupných údajů byla v období let 2017 až 2024 tato možnost využita celkem v 1044 případech. Přitom rada Prahy 1 poprvé o naložení s těmito oprávněními jednala až v roce 2025.
To samo o sobě nemusí být problém. Problémem je něco jiného. Není totiž zřejmé, na základě jakých pravidel byla tato oprávnění v období let 2017 – 2024 přidělována, kdo o nich rozhodoval a jaká kontrola nad celým procesem existovala.
Mělo by být zjevné, jak se nakládá s výhodami, které jsou spojeny s veřejným majetkem nebo veřejným prostorem. Parkovací oprávnění v centru Prahy nejsou bezvýznamným benefitem. Naopak. Jsou omezeným a cenným statkem. Pokud existuje systém, v jehož rámci bylo během několika let vydáno více než tisíc oprávnění, měla by být samozřejmostí jasná evidence a obhajitelné postupy.Otázka zní, zda byl celý systém nastaven transparentně, předvídatelně a kontrolovatelně.
Komu byla oprávnění přidělována?
Další otázkou je okruh příjemců. Byla oprávnění přidělována institucím, organizacím nebo osobám, jejichž činnost byla v souladu s účelem, pro který byla městské části tato odpovědnost svěřena? Existovala jednotná kritéria? Byli všichni žadatelé posuzováni stejně? A především kdo oprávnění získal a na základě jakého odůvodnění?
Pokud je vše v pořádku, neměl by být problém tyto informace zveřejnit.
Veřejná správa funguje správně tehdy, když jsou pravidla jasná a kontrolovatelná nejen uvnitř úřadu, ale také navenek vůči občanům. Právě transparentnost chrání jak veřejnost, tak poctivé úředníky a politiky.Čím větší hodnotu má rozhodnutí veřejné správy, tím větší důraz musí být kladen na otevřenost celého procesu.
Co by mělo následovat?
Považuji za důležité, aby Praha 1 zveřejnila:jaká pravidla byla pro přidělování těchto oprávnění stanovena, komu byla přidělena, a na základě jakého odůvodnění.
Přesně na tyto otázky jsem žádal odpovědi ve své interpelaci na jednání zastupitelstva Prahy 1. Pokud je vše v pořádku, transparentní zveřejnění informací to potvrdí.
Upozornění na závěr. Já nic netvrdím, jen kladu otázky.
Filip Dvořák
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