Nezvyšujme zátěž centra Prahy. Pomoc závislým ano, ale smysluplně a férově
Obyvatelé zde žijí v prostředí, které je často na hraně únosnosti. Podmínky je třeba zlepšovat, nikoli dále zhoršovat.
V této situaci přichází návrh na zřízení nízkoprahového adiktologického centra ve vestibulu metra Můstek u Jungmannova náměstí. A právě proti tomuto návrhu se musím jednoznačně vymezit. Ne proto, že bychom neměli pomáhat lidem se závislostmi, naopak, pomoc je správná a potřebná. Musí však být koncepční, promyšlená a především spravedlivě rozložená po celém území Prahy.
Praha 1 je stále domovem tisíců lidí. Nacházejí se zde školy, školky, ordinace, obchody. Jungmannovo náměstí a jeho okolí je živým veřejným prostorem, kde se denně pohybují děti, rodiče i senioři. Umístění adiktologického centra právě sem by znamenalo další zvýšení koncentrace problémových jevů, ať už jde o pohyb osob se závislostmi, bezpečnostní rizika nebo zhoršení kvality veřejného prostoru.
Je na místě se ptát, proč má právě Praha 1 opět odnést problém, který se týká celé metropole. Když jsem se pídil po důvodech volby tohoto místa, dozvěděl jsem se, že je ve vestibulu metra je volný nebytový prostor. To mi tedy připadá opravdu málo. I zdůvodnění se točí pouze okolo standardů navrženého prostoru. Fungování je věnována tato věta: „citlivé může být umístění v samotném centru Prahy, přestože lze zajistit bezproblémový chod zařízení“ O tom, jak bude ten bezproblémový chod zajišťován ani muk. Jde o naprosto nepromyšlený návrh.
Městská část Praha 1 se proti němu již jasně vymezila. Proti návrhu se navíc jasně staví místní obyvatelé, rodiče, zástupci škol i podnikatelé. Tyto obavy nelze přehlížet. Veřejná správa má povinnost naslouchat lidem, kteří v daném místě skutečně žijí, a chránit kvalitu jejich života, nikoli ji dále zhoršovat.
Pomoc lidem se závislostmi nesmí být soustředěna do jednoho místa, zvláště ne do historického centra města. Takový přístup je krátkozraký a dlouhodobě neudržitelný. Řešení musí být systematické, rozprostřené napříč celou Prahou, dostupné v různých městských částech a koordinované se sociálními i bezpečnostními službami. Jen tak lze dosáhnout skutečné pomoci bez toho, aby jedna lokalita nesla nepřiměřenou zátěž.
Dlouhodobě se bohužel setkáváme s tím, že se do centra přesouvají problémy, které by měly být řešeny celoměstsky. Tento přístup odmítám. Praha 1 si zaslouží vyvážený rozvoj, bezpečné prostředí a respekt k lidem, kteří zde žijí i pracují.
Záměr na zřízení adiktologického centra na Můstku může působit líbivě. Je bohužel nepromyšlený. Právě díky zkušenostem z posledních let se místní obávají nepříznivých dopadů. Nepromyšlených novinek již máme plné zuby. Pro řešení tak vážných musíme hledat cesty, které budou dlouhodobě udržitelné, férové z celoměstského hlediska a skutečně pomohou těm, kteří to potřebují. Pomáhejme, ale systematicky a s respektem ke všem.
Filip Dvořák
