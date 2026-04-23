Kandiduji na starostu Prahy 1. Protože mi na ní záleží
Praha 1 se v posledních letech nezadržitelně mění, bohužel často bez jasného směru a bez dostatečného zájmu těch, kteří mají možnost tento vývoj ovlivnit. Postupně se vytrácí rovnováha mezi životem rezidentů, podnikáním a turistickým ruchem. Veřejný prostor, doprava, bezpečnost i dostupnost služeb přestávají odpovídat tomu, co by obyvatelé takto významné městské části měli právem očekávat. Necítím dostatečný zájem o životy místních.
Chci Praze 1 pomoci, aby se znovu stala místem, které funguje, má jasnou vizi a dokáže se postarat o své obyvatele. Návštěvníci jsou u nás vítáni, ale musí respektovat prostředí, do kterého přicházejí, stejně jako lidi, kteří tu žijí. Praha 1 nesmí být džunglí bez pravidel, ale živým a dobře spravovaným místem, kde má pořádek své pevné místo. Pořádek, který bude vidět i cítit v čistotě ulic, v bezpečnosti, v dopravě i ve fungování úřadu.
Mým cílem je, aby byla Praha 1 skutečným místem pro život s co nejvyšší kvalitou. Aby zde lidé chtěli bydlet, zakládat rodiny, podnikat i trávit volný čas, aniž by každodenní realita znamenala stres a komplikace. Aby parkování nebylo každodenním problémem, aby služby byly dostupné a kvalitní a aby veřejný prostor byl upravený a systematicky spravovaný, nikoli řešený nahodile a bez koncepce.
Zásadní je pro mě také fungování radnice. Ta musí posloužit, když ji potřebujeme a musí být užitečná, když pomáhá v žití na jedničce. Lidé se musí srozumitelně dozvídat, co se chystá, proč se to chystá a jak mohou ovlivnit rozhodování o místě, kde žijí. Participace pro mě není prázdné slovo – už v roce 2003 jsem stál u vzniku historicky první komise pro participaci a stal se jejím prvním předsedou. Chci, aby se obyvatelé Prahy 1 mohli reálně podílet na rozhodování a aby jejich hlas měl reálnou váhu.
Praha 1 musí být zároveň sebevědomá a respektovaná ve vztahu k magistrátu i dalším institucím. Musí umět důsledně a konstruktivně hájit své zájmy a zároveň zvládat obrovský nápor turistického ruchu. Nemůže být pasivním přihlížejícím, ale aktivním partnerem, který dokáže prosazovat to, co je pro její obyvatele skutečně důležité.
Do této výzvy vstupuji se zkušenostmi, které jsem získal jako bývalý starosta Prahy 1 i radní hlavního města Prahy. Jako předseda Hospodářské komory Praha 1 a viceprezident Hospodářské komory České republiky dobře rozumím také potřebám podnikatelů. Vím, jak veřejná správa funguje, kde jsou její slabá místa a co je potřeba změnit, aby byla efektivní, transparentní a profesionální. Vím, že dobré řízení městské části nestojí na slibech, ale na každodenní práci, odpovědnosti a schopnosti věci dotahovat do konce.
Fungující radnice se neobejde bez kvalitních a motivovaných úředníků. Počítám s každým, kdo chce pracovat ve prospěch Prahy 1. Stejně tak je nutné odpovědně hospodařit s majetkem městské části, efektivně využívat její prostory, minimalizovat ztráty a dbát na to, aby každá vynaložená koruna skutečně sloužila obyvatelům.
Nechci být starostou, který se při každé příležitosti vymlouvá na omezené kompetence. Je pravda, že z této pozice nelze vyřešit všechno, a ani to neslibuji. Mohu ale slíbit, že moje aktivita bude výrazně přesahovat rámec povinností. I jako starosta chci zůstat aktivním občanem, který hledá řešení a nevzdává se při prvním problému. Ne všechno se podaří, ale je naší povinností pokusit se o maximum.
Jsem připraven diskutovat, hledat kompromisy a spolupracovat i s lidmi, kteří mají na věci jiný názor. To k veřejnému životu patří. Důležité jsou výsledky. Komunální politika není o prázdných slovech, ale o tom, zda se lidem skutečně lépe žije.
Praha 1 si zaslouží vedení, které se nebojí rozhodovat, naslouchat a aktivně konat. Vedení, které stojí na straně obyvatelů a každý den hájí jejich zájmy. Chci vrátit Praze 1 řád, energii a jasnou vizi, aby byla moderní, dobře řízená a respektovaná, aby byla hrdá na svou historii a zároveň připravená na budoucnost.
Právě proto kandiduji na starostu Prahy 1.
