Kandiduji na starostu Prahy 1. Protože mi na ní záleží

Na Praze 1 žiji celý život. Je to nejen výkladní skříň celé země, ale stále i domov tisíců lidí, kteří tu chtějí spokojeně žít. To je ale čím dál složitější. I proto kandiduji na starostu.

Praha 1 se v posledních letech nezadržitelně mění, bohužel často bez jasného směru a bez dostatečného zájmu těch, kteří mají možnost tento vývoj ovlivnit. Postupně se vytrácí rovnováha mezi životem rezidentů, podnikáním a turistickým ruchem. Veřejný prostor, doprava, bezpečnost i dostupnost služeb přestávají odpovídat tomu, co by obyvatelé takto významné městské části měli právem očekávat. Necítím dostatečný zájem o životy místních.

Chci Praze 1 pomoci, aby se znovu stala místem, které funguje, má jasnou vizi a dokáže se postarat o své obyvatele. Návštěvníci jsou u nás vítáni, ale musí respektovat prostředí, do kterého přicházejí, stejně jako lidi, kteří tu žijí. Praha 1 nesmí být džunglí bez pravidel, ale živým a dobře spravovaným místem, kde má pořádek své pevné místo. Pořádek, který bude vidět i cítit v čistotě ulic, v bezpečnosti, v dopravě i ve fungování úřadu.

Mým cílem je, aby byla Praha 1 skutečným místem pro život s co nejvyšší kvalitou. Aby zde lidé chtěli bydlet, zakládat rodiny, podnikat i trávit volný čas, aniž by každodenní realita znamenala stres a komplikace. Aby parkování nebylo každodenním problémem, aby služby byly dostupné a kvalitní a aby veřejný prostor byl upravený a systematicky spravovaný, nikoli řešený nahodile a bez koncepce.

Zásadní je pro mě také fungování radnice. Ta musí posloužit, když ji potřebujeme a musí být užitečná, když pomáhá v žití na jedničce. Lidé se musí srozumitelně dozvídat, co se chystá, proč se to chystá a jak mohou ovlivnit rozhodování o místě, kde žijí. Participace pro mě není prázdné slovo – už v roce 2003 jsem stál u vzniku historicky první komise pro participaci a stal se jejím prvním předsedou. Chci, aby se obyvatelé Prahy 1 mohli reálně podílet na rozhodování a aby jejich hlas měl reálnou váhu.

Praha 1 musí být zároveň sebevědomá a respektovaná ve vztahu k magistrátu i dalším institucím. Musí umět důsledně a konstruktivně hájit své zájmy a zároveň zvládat obrovský nápor turistického ruchu. Nemůže být pasivním přihlížejícím, ale aktivním partnerem, který dokáže prosazovat to, co je pro její obyvatele skutečně důležité.

Do této výzvy vstupuji se zkušenostmi, které jsem získal jako bývalý starosta Prahy 1 i radní hlavního města Prahy. Jako předseda Hospodářské komory Praha 1 a viceprezident Hospodářské komory České republiky dobře rozumím také potřebám podnikatelů. Vím, jak veřejná správa funguje, kde jsou její slabá místa a co je potřeba změnit, aby byla efektivní, transparentní a profesionální. Vím, že dobré řízení městské části nestojí na slibech, ale na každodenní práci, odpovědnosti a schopnosti věci dotahovat do konce.

Fungující radnice se neobejde bez kvalitních a motivovaných úředníků. Počítám s každým, kdo chce pracovat ve prospěch Prahy 1. Stejně tak je nutné odpovědně hospodařit s majetkem městské části, efektivně využívat její prostory, minimalizovat ztráty a dbát na to, aby každá vynaložená koruna skutečně sloužila obyvatelům.

Nechci být starostou, který se při každé příležitosti vymlouvá na omezené kompetence. Je pravda, že z této pozice nelze vyřešit všechno, a ani to neslibuji. Mohu ale slíbit, že moje aktivita bude výrazně přesahovat rámec povinností. I jako starosta chci zůstat aktivním občanem, který hledá řešení a nevzdává se při prvním problému. Ne všechno se podaří, ale je naší povinností pokusit se o maximum.

Jsem připraven diskutovat, hledat kompromisy a spolupracovat i s lidmi, kteří mají na věci jiný názor. To k veřejnému životu patří. Důležité jsou výsledky. Komunální politika není o prázdných slovech, ale o tom, zda se lidem skutečně lépe žije.

Praha 1 si zaslouží vedení, které se nebojí rozhodovat, naslouchat a aktivně konat. Vedení, které stojí na straně obyvatelů a každý den hájí jejich zájmy. Chci vrátit Praze 1 řád, energii a jasnou vizi, aby byla moderní, dobře řízená a respektovaná, aby byla hrdá na svou historii a zároveň připravená na budoucnost.

Právě proto kandiduji na starostu Prahy 1.

Autor: Filip Dvořák | čtvrtek 23.4.2026 9:49

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

Na přejezdu u Veselí nad Lužnicí vlak srazil a zabil muže, provoz na trati stojí

ilustrační snímek
23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  9:27

Na železničním přejezdu u Veselí nad Lužnicí na Táborsku srazil dnes ráno vlak muže, který nehodu...

Nejvyšší soud potvrdil 5,5 roku vězení za bodnutí muže před plzeňským barem

ilustrační snímek
23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  9:27

Za bodnutí muže do hrudníku před plzeňským barem si Jindřich Sander s konečnou platností odpyká 5,5...

V Kynšperku opravují historický unikát, náklady se vyšplhají na 24 milionů

Rekonstrukce historické lávky v Kynšperku nad Ohří přes řeku Ohři je v plném...
23. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Kynšperku pokračuje rekonstrukce lávky přes Ohři. Aktuálně nad vodním tokem stojí jen její...

Nález odloženého zavazadla uzavřel Florenc. Obě linky metra stanicí projížděly

Nález odloženého zavazadla zaměstnal složky Integrovaného záchranného systému v...
23. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:51

Nález podezřelého kufru ve čtvrtek ráno ovlivnil provoz stanice metra Florenc na lince B i C....

Filip Dvořák

  • Počet článků 1
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 28x
Jsem podnikatel, viceprezident Hospodářské komory České republiky a předseda předseda ODS Praha 1. V říjnu letošního roku budu kandidovat na starostu Prahy 1.

