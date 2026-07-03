Umění vs. umělá inteligence?
Život dnes
Svět se mění každý den velmi rychle, možná tak rychle, že jako lidstvo nemáme možnost to stíhat. Občas máme pocit, že jsme napřed, ale ve skutečnosti jsme občas velmi pozadu.
Svět AI! Někdo to považuje za hrozbu, někdo fenomén, fikci, nebo také inovaci lidských životů. Ale co to pro nás vlastně skutečně znamená? Umělá inteligence (AI) je v dnešních dnech nástrojem téměř na vše. Od vědomostí, po kreativní rozvoj. Má tento nástroj ale co dočinění s uměním? Má možnost umění vnímat a projevovat ho stejně tak, jako my lidé? Pravdou je, že tento virtuální objekt nemůže smýšlet tak jako my – lidi. Ale přeji jen nás umí velmi dobře napodobit.
Ke zpracování tohoto článku, jsem se zeptal právě lidí, jak vnímají spojení umělé inteligence a samotného umění, které tu bylo mnohem dřív, než samotný moderní život.
Umění a jeho vnímání
Umění tu bylo vždycky a vždy na člověka působilo. Obecně je známo, že pokud v člověku něco vyvolá emoce – je to umění! Ano, spekulace o tom co je a co není umění tu byly vždycky, ale dnes tato otázka nabírá na síle.
Co vše je tady umění? Je tu malba, kresba, architektura... ale také šperkařství, tanec, móda, grafika nebo film a fotografie. Umění je dle názoru lidí velmi rozmanitý pojem. Umění může být i jen to, že člověk umí rozesmát, či pomoct druhému. Také pohyb jako je tanec, nebo vyjádření se slovy jako literatura.
Všechny tyto formy umění jsou s námi už velmi dlouho a do dnes je dělal pouze člověk, to je to, co to dělá tak speciální. Vše vychází z nás.
Na to jsem se zeptal respondentů... co pro ně vlastně umění znamená? Často se zde objevovalo slovo ,,vyjádření“ nebo ,,emoce“, ale také slovo ,,život“ – možná také proto, že 77,5% respondentů jsou umělci. Spousta lidí mluvilo o úniku z reality a o vášni, kterou mají. Popisované emoce, které z každého díla, které je jedinečné, jsou také velmi důležité – neboť když se člověk zamyslí, že vše co vidíme, je vytvořeno člověkem, nechce se to člověku ani věřit.
Mnoho odpovědí se obracelo na humanitu a mysl. O vyjádření SEBE a to jak sebe vnímáme. Jsou odkazy na čistě lidskou práci a že to je ten důvod, co umění – dělá uměním.
Ano, né pro každého umění v životě znamená nejvíc. Ale i tak ho umí ocenit!
,,Asi nemám nějaký hluboký vztah k umění.. ale znamená to pro mě, že někdo něco vytvoří, že někdo něco chce předat - nějakou myšlenku, nějaký pocit a tak.“ – respondent
Umělá inteligence užita v umění?
Zeptal jsem se, jaký názor mají lidé (ať už umělci, tak neumělci) na možnost použití umělé inteligence k umění.
Je zde tedy rozpor – používáme umělou inteligenci čistě jen k pomoci nebo nějaké konzultaci či radě? Nebo si necháváme vygenerovat nebo napsat celé své dílo? Tento článek například neobsahuje nic vytvořeného umělou inteligencí!
Záleží o jakém umění zrovna mluvíme, pokud je řeč o tanci, tam si AI ještě neškrtne. Ale v oboru fotografie, filmu, či malířství... tam je to trochu složitější. AI netvoří nová a originálni díla, ale tvoří z toho, co už někde viděla – tudíž z toho co někdo vytvořil. Ale pořád vytvoří něco u čeho dnes už člověk sám pochybuje, jestli je lidský výtvor, nebo je to vytvořeno pomocí AI.
,,Myslím, že je to dobrý nástroj, který může zjednodušovat určité věci pokud je využívána správně. Co se týče, ale umění myslím, že nedokáže nahradit plnohodnotnou tvorbu člověka. Umění je podle mě spojené s emocemi které pociťuje jenom člověk a umělá inteligence se může snažit napodobit ale nikdy nevyjádří tolik jako člověk.“ – respondent
Názory jsou v mnoha případech negativní. Umělci mají strach že umělá inteligence teoreticky může nahradit spoustu oborů. A dle názoru lidí AI může vygenerovat obrázek, video, nebo text ale nikdy nepřevezme kreativitu a jedinečnost člověka.
Někteří mají zase názor, že AI se klidně v těchto oborech pohybovat může, ale musí se dát rozeznat, jestli je to práce lidská, nebo virtuální – a dnes to jde velmi těžce.
Ohrozí AI umění?
Zeptal jsem se i na toto, neboť je to velmmi důležitá otázka, máme mít jako umělci strach, že příjdeme o svá místa?
80% respondentů zvolilo možnost „ano“ a 20% respondentů zvolilo možnost „ne“. Teď je otázkou, jestli společnost zasáhne, nebo je to na nás.
Další otázkou pro naše respondenty byla, jestli někdy někdo z nich použil AI nástroj k umění.
Tady už se nám odpovědi lehce mění, protože s příchodem umělé inteligence většina lidí zkusila co takový nástroj umí. Tudíž tady už máme 60% „ano“ a 40% „ne“.
Závěr
Dle mého úsudku, je to jen o lidském rozumu. Jestli přijmeme umělou inteligenci jako další způsob umění či vyjádření pocitů, nebo budeme rozlišovat nový druh uměleckého vyjádření od toho lidského. A také, jestli se rozhodneme... který z nich bude stále ten důležitější.
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