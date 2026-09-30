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Zlomky byly první teorií všeho (opět úžasný prof. Loebl)

Jan Fikáček, Ph.D.
Teorie všeho je dnes asi nejvíce chápána jako to, co nalezneme spojením obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. Ta má popsat vše v našem vesmíru. Ovšem první teorii všeho vymyslel Pythagoras.

A byla racionální. Slovo racionální zde ale neznamená rozumem vytvořený, ale jde o zlomky. Racionální čísla jsou v matematice čísla, která jdou vyjádřit jako zlomek celých čísel, třeba 3/4 nebo 254/9315. A pomocí takových racionálních čísel se snažil Pythagoras vysvětlit celý svět, jak říká prof. Loebl ve své báječné přednášce O výpočtech a nesmyslech v čase 17:10 až 20:00 (link na video je zde: Odkaz). O této přednášce jsem vás informoval už minule v blogu „Je nekonečno matematický nesmysl? Úžasný prof. Loebl v Opavě“.

Pythagoras pomocí zlomků léčil, takže i zdraví chápal v podobě zlomků. Vysvětloval jimi harmonii hudby, protože ta vzniká z poměru délky rezonující části strun na jeho monochordu. Tyto poměry lze vyjádřit jako zlomky celých čísel. Vynalezl tím naši hudební stupnici. Snažil se jimi pochopit i přírodu, jak dále vysvětluje přístupnou formou prof. Loebl, onehdá president České učené společnosti. Krása jsou podle Pythagora také zlomky. Například zlatý řez se používá jako ideál poměru stran ve fotografii a filmu, i když jde o zlomek poněkud komplikovaný.

Autorem naší stupnice je matematický génius Pythagoras (obrázek vytvořil ChatGPT 6)

Přiznám se, že mě to označení jako teorie všeho hodně překvapilo. Lidé holt mají stále snahu vše a to jednotně pochopit. Údajně jeden z pythagorejců přišel na to, že existují iracionální čísla, co jsou čísla, která nejdou jako zlomek vyjádřit. Třeba uhlopříčka čtverce o straně 1 má délku druhé odmocniny ze dvou, což je hodnota, kterou nelze vyjádřit jako poměr celých čísel. Prý tohoto objevitele ostatní pythagorejci utopili, aby jim nekazil jejich úžasnou teorii všeho.

A podobných perel měl prof. Loebl ve své přednášce mnoho. Však se na ni podívejte.

Autor: Jan Fikáček, Ph.D. | středa 30.9.2026 9:08 | karma článku: 0 | přečteno: 25x
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Jan Fikáček, Ph.D.

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Vystudoval chemii (SŠ), kybernetiku, řízení, ekonomii a teorii systémů (interdisciplinární studia - VŠ), je obecně uvažujícím člověkem někde na pomezí mezi přírodními vědami a filosofií. Roky vyučoval filosofii fyziky a filosofii virtuální reality na PřF a MFF UK v Praze. Od roku 2021 Ph.D. se zaměřením na filosofii fyziky a matematiky. Pracoval jako evropský expert pro "Future Technologies", 7 let pak v jedné z nejvyšších evropských pozic v počítačové bezpečnosti. 8 let pak finanční expert na evropské úrovni. V letech 1991-7 byl předsedou společnosti Mensa ČR. Je členem světové vědecké Společnosti pro filosofii času. Absolvent Oxfordského kurzu Filosofie vědy.

Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. Kontakt: jfikacek@gmail.com
 
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