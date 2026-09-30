Zlomky byly první teorií všeho (opět úžasný prof. Loebl)
A byla racionální. Slovo racionální zde ale neznamená rozumem vytvořený, ale jde o zlomky. Racionální čísla jsou v matematice čísla, která jdou vyjádřit jako zlomek celých čísel, třeba 3/4 nebo 254/9315. A pomocí takových racionálních čísel se snažil Pythagoras vysvětlit celý svět, jak říká prof. Loebl ve své báječné přednášce O výpočtech a nesmyslech v čase 17:10 až 20:00 (link na video je zde: Odkaz). O této přednášce jsem vás informoval už minule v blogu „Je nekonečno matematický nesmysl? Úžasný prof. Loebl v Opavě“.
Pythagoras pomocí zlomků léčil, takže i zdraví chápal v podobě zlomků. Vysvětloval jimi harmonii hudby, protože ta vzniká z poměru délky rezonující části strun na jeho monochordu. Tyto poměry lze vyjádřit jako zlomky celých čísel. Vynalezl tím naši hudební stupnici. Snažil se jimi pochopit i přírodu, jak dále vysvětluje přístupnou formou prof. Loebl, onehdá president České učené společnosti. Krása jsou podle Pythagora také zlomky. Například zlatý řez se používá jako ideál poměru stran ve fotografii a filmu, i když jde o zlomek poněkud komplikovaný.
Přiznám se, že mě to označení jako teorie všeho hodně překvapilo. Lidé holt mají stále snahu vše a to jednotně pochopit. Údajně jeden z pythagorejců přišel na to, že existují iracionální čísla, co jsou čísla, která nejdou jako zlomek vyjádřit. Třeba uhlopříčka čtverce o straně 1 má délku druhé odmocniny ze dvou, což je hodnota, kterou nelze vyjádřit jako poměr celých čísel. Prý tohoto objevitele ostatní pythagorejci utopili, aby jim nekazil jejich úžasnou teorii všeho.
A podobných perel měl prof. Loebl ve své přednášce mnoho. Však se na ni podívejte.
Jan Fikáček, Ph.D.
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Jan Fikáček, Ph.D.
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Jan Fikáček, Ph.D.
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Jan Fikáček, Ph.D.
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