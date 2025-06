Zase pogrom v ghettu, tentokrát v Gaze :(

Židovskou historií se jako červená nit linou pogromy na Židy a také to, že jsou Židé často zatlačeni do uzavřených ghett. Myslíte si, že je něco takového minulostí? Bohužel ne. :(

Děje se to i dnes, a to téměř v přímém přenosu před televizními kamerami. Obětí ale nejsou Židé, ale Arabové v Gaze. A ti, co útočí, jsou Židé, tedy přesněji Izraelci. Už když se podíváme na oblast, kterou Izraeli určilo rozhodnutí OSN, je jasné, že se od svého vzniku Izrael rozpínal a vytvořil tak ghetto zvané Gaza. Natlačil do něj asi 2 milióny Palestinců. Naštvaných Palestinců, protože Izrael vznikl tím, že ze „svého“ území jich vyhnal 600 tisíc a zničil stovky arabských vesnic a měst, aby se neměli kam vrátit. To by naštvalo každého.

Už vznik Izraele byl v podstatě agresí. Copak byste byli spokojení, kdyby OSN schválilo, že si Rusové udělají svůj stát ze Západních a Jižních Čech? Na to OSN nemělo právo, mělo jen sílu. Jen Arabové žijící na daném území měli to právo rozhodnout a ti ani k jednání OSN nebylo přizváni. Pro ně to bylo něco jako Mnichov pro nás. Mocnosti rozhodly o nich bez nich.

Izrael je poslední koloniálně-imperiální projekt. Britové potřebovali pohlídal Suez, kterým plynulo zcizené bohatství z koloniální Indie, kde zabili na 100 miliónů Indů. Británie, Francie a další mocnosti musely také pohlídat cestu ropy z oblasti Irák-Írán. A taky mocnosti potřebovaly peníze bohatých Židů jako podporu za války. Proto přislíbily Židům stát na Blízkém východě.

K tomu se přidalo trauma holokaustu, které logicky napumpovalo do genocidou zničeného národa agresivitu. A k tomu přispěl i náboženský fanatismus ortodoxních Židů, který se promítl do představy sionismu, staré vlasti na Blízkém východě. Jak nesmyslná to byla myšlenka je jasné, když si představíte, co by bylo, kdybychom se vrátili o 2000 let, tedy do doby, kdy Židé v té oblasti žili. Celá Francie a půl Británie by patřila Itálii, protože tam v té době byla Římská říše. To by se v celé Evropě bojovalo tak, jak se to dnes pere na Blízkém východě. A kdyby se někdo chtěl vracet tak daleko do historie, ať si otevře Bibli. Tam se dozví, jak Izraelci získali v historii své území od Kanaánců. Píše se tam: Bijte je všechny, nešetřete ženy, děti. To má znaky genocidy. Ovšem byla jiná doba.

Takže viníci situace jsou: Británie, Hitler, Izraelci. Nepíšu Židé, protože Židé obecně nejsou problematičtí. Nevím o tom, že by se jinde chovali tak agresivně jako na Blízkém východě. Ostatně jsou velmi schopní až úžasní. Ovšem jestli Žid spáchá nějaký zločin, je zločinec, a plácání o antisemitismu je v tom případě nesmyslné. Židé nejsou mimo zákon a spravedlnost nebo dokonce nad ním.

Ovšem když jsou Židé tak vyspělý národ, jak si o sobě myslí, měli by pochopit, že zločin, který na nich spáchal Hitler, je něco hnusného, a právě proto by neměli páchat zločiny na jiných. Jeden izraelský pilot za války na „obranu“ Izraele prohlásil, že to mají Arabové za holokaust. To je šíleně zvrácené mstít se na někom, kdo se v dané věci neprovinil. To je jen pokračování agrese, kterou do nich vmáčkl fašismus.

Teď Izrael pod vedením Bibiho a jeho fanatických ministrů míří pogrom na Araby v ghettu Gaza. Agresivita současného Izraele je zřejmá i z toho, že se od svého vzniku neustále rozpíná, a zatímco někteří Palestinci vykřikují něco o jejich zemi od řeky k moři, a to celkem pochopitelně, protože to byla jejich země, tak Izrael tuto myšlenku už skoro dotáhl do konce, ovšem pro sebe. I dnes se Izrael neustále rozpíná židovskými osadami na Západním břehu, který není izraelský, a proto ho okupuje. A taky i proto vznikl palestinský útok, protože Bibi stáhl vojáky od Gazy na Západní břeh, aby zajistil další izraelskou agresivní expanzi na Západním břehu.

Fanatismus Bibiho je jasný i z toho, jak se snaží zničit Hamás. Přičemž zastavil kdysi nadějné rozhovory s OOP o míru a dal přednost Hamásu. A nechal přistávat letadla s milióny dolarů pro Hamás v Izraeli. Člověka napadá až neuvěřitelná myšlenka, že Bibi prostě jen hledal cestu jak udělal Izrael do řeky k moři. Ale když naštvete celý národ, těžko můžete zničením Hamásu problém vyřešit. Časem stejně vznikne Hamás 2, protože problém je historicky už v agresivním vzniku Izraele. Takže jediné šílené řešení by bylo vytlačit Palestince z Gazy a Západního břehu úplně. A ani to by nepomohlo, protože by byli v okolí. Ani genocida by nepomohla, protože kolem jsou arabské země a agresivita by se jen zvětšila. Nehledě na to, jak zrůdná myšlenka to je. Ovšem když jeden ministr Bibiho vlády připustil, že atomovka na Gazu by problém řešila, je jasné, jací šílenci dnes Izrael vedou. Ono udělat si cizorodý stát v moři 400 miliónů Arabů byla nebetyčná hloupost, kterou snad nejde vyřešit nijak. Izrael se vlastní agresivitou dostal do neřešitelné situace. Neřešitelné agresivitou.

A řešení? Ať si je hledá agresor. Proč by jiní měli za něj tahat kaštany z ohně?