Taky jste si v socialistické školní jídelně cpali maso do kapes?
Ale začněme mnou ve věku osmi let a s mými obědy ve školní jídelně základní školy na ulici Ostrčilově v Ostravě, a to v hlubokém socialismu. Byla to experimentální škola a asi experimentovali i v jídelně s masem, ve smyslu zkusíme, jaké nejhnusnější maso děti ještě sní. :)
Maso bylo často hodně tučné, místy bez chuti a tvrdé. A tak jsem zvolil dětskou obranu proti dozoru učitelů v jídelně, kteří hlídali, abychom všechno snědli, a tajně jsem dával maso obalené omáčkou do kapes kalhot. Malý problém byl v tom, že jsem ho tam často zapomněl, což pochopitelně zjistil dozor domácí, tedy máma. Ostatně těžko to přehlédnout i v případě, že jsem maso po cestě někde vyhodil, když byla kapsa celá od omáčky, že?
Tímto „úžasným“ masem z jídelny se mi vytvořila dost velká alergie na maso. Máma to pochopitelně zjistila, když nám vařila víkendové obědy, neboť jsem maso začal odmítat. Ona to pochopila a zkusila mi uvařit párky, že je to maso, co maso moc nepřipomíná. Ovšem to už má alergie na maso byla taková, že jsem nedal ani ty párky.
To už ale mámu rozpálilo do běla, zatáhla mě do koupelny a tam se snažila mi ty párky strčit do hu.... do pusy. Pamatuju si ale, že můj odpor byl zásadní a bitvu jsem vyhrál. :) Jen se mi vryla v té situaci do paměti „fotka“ naší koupelny s oválnou vanou a červeným kotlem, pod kterým se topilo uhlím. Už si nepamatuju, jak se to dál vyvíjelo, ale maso jím dnes normálně, a dobré párky přímo miluju.
A co ten můj synáček? Tuhle jsme našli meruňkový koláč, který dostal na svačinu, celý plesnivý. Hrůza, já ho totiž tak miluju. Tedy synka taky, ale teď mluvím o té meruňkové baště. :)
Jan Fikáček, Ph.D.
Existuje (ve fyzice) konec světa?
Původní představa konce světa byla o placaté zemi, jejíž povrch někde končí. Dnes už víme (někteří ví :) ), že je Zem kulatá, a žádný takový konec světa není. I mnozí špičkoví fyzici si ale myslí, že existuje jiný konec světa.
Má prezident právo odmítnout jmenovat ministra? Je to velmi prosté.
Tento blok bude velmi stručný. Ono totiž prostě stačí číst Ústavu a provést jednoduchou úvahu, aby to bylo celkem jasné.
Opravdu objevil Isaac Newton gravitační zákon?
Jeho přesnou matematickou formulaci určitě poprvé vytvořil Newton, ale někdo před ním popsal jeho podstatu. Uhádnete, kdo to byl? Možná vás to překvapí.
Je čas jen iluze? A co vše je iluze?
Myšlenku, že čas je jen iluze, vypustil do světa ve své knize Konec času Julian Barbour. Pojďme nad věcí trochu pouvažovat. Někdy stačí pár prostých úvah, které nastíní, jak to asi je.
Co chtěl říci Schrödinger svojí živě-mrtvou kočkou
Je to ironie. Když Erwin Schrödinger krátce popsal ve svém článku z roku 1935 svůj slavný myšlenkový experiment s kočkou v superpozici, měl pro něj úplně jiný význam, než jaký mu obvykle přikládáme dnes.
Další články autora
- Počet článků 336
- Celková karma 14,55
- Průměrná čtenost 3041x
Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. jfikacek@gmail.com
Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.