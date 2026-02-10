Proč na párty Stephena Hawkinga nikdo z budoucnosti nepřišel?

V roce 2009 geniální fyzik Stephen Hawking známý svým vozíčkem udělal bohatou párty s šampaňským a kaviárem, ale pozvánky poslal až po jejím skončení. Testoval tím, bude-li možné cestovat časem. Co neúčast na této párty znamená?

Na takovou pozvánku by totiž pochopitelně mohli přijít jen cestovatelé z budoucnosti, kteří by se vrátili do minulosti. Přestože to byl jen vtip, jde to brát jako argument proti možnosti cestovat časem?

Asi těžko, protože hned několik důvodů může být příčinnou nezájmu lidí z budoucnosti. Jaké to jsou:

1) Cestování do minulosti je energeticky a finančně tak náročné, že se nevyplatí cestovat na nějakou blbou párty. :)

2) Stroj času bude vynalezen za tak dlouho, že fyzici z 20. století budou dávno zapomenuti.

3) Hawking opravdu není level Newtona nebo Einsteina, aby byl pro někoho tak zajímavý.

4) Šampaňské se pije v budoucnosti denně a kaviár se jí taky denně, takže kdo by se namáhal. :)

5) Lidstvo se v budoucnosti zahubí.

Co si myslíte vy? :)

Autor: Jan Fikáček, Ph.D. | úterý 10.2.2026 9:07 | karma článku: 5,78 | přečteno: 51x

Jan Fikáček, Ph.D.

  • Počet článků 339
  • Celková karma 21,34
  • Průměrná čtenost 3021x
Vystudoval chemii (SŠ), kybernetiku, řízení, ekonomii a teorii systémů (interdisciplinární studia - VŠ), je obecně uvažujícím člověkem někde na pomezí mezi přírodními vědami a filosofií. Roky vyučoval filosofii fyziky a filosofii virtuální reality na PřF a MFF UK v Praze. Od roku 2021 Ph.D. se zaměřením na filosofii fyziky a matematiky. Pracoval jako evropský expert pro "Future Technologies", 7 let pak v jedné z nejvyšších evropských pozic v počítačové bezpečnosti. 8 let pak finanční expert na evropské úrovni. V letech 1991-7 byl předsedou společnosti Mensa ČR. Je členem světové vědecké Společnosti pro filosofii času. Absolvent Oxfordského kurzu Filosofie vědy.

Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. Kontakt: jfikacek@gmail.com
 
Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.

