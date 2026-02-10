Proč na párty Stephena Hawkinga nikdo z budoucnosti nepřišel?
Na takovou pozvánku by totiž pochopitelně mohli přijít jen cestovatelé z budoucnosti, kteří by se vrátili do minulosti. Přestože to byl jen vtip, jde to brát jako argument proti možnosti cestovat časem?
Asi těžko, protože hned několik důvodů může být příčinnou nezájmu lidí z budoucnosti. Jaké to jsou:
1) Cestování do minulosti je energeticky a finančně tak náročné, že se nevyplatí cestovat na nějakou blbou párty. :)
2) Stroj času bude vynalezen za tak dlouho, že fyzici z 20. století budou dávno zapomenuti.
3) Hawking opravdu není level Newtona nebo Einsteina, aby byl pro někoho tak zajímavý.
4) Šampaňské se pije v budoucnosti denně a kaviár se jí taky denně, takže kdo by se namáhal. :)
5) Lidstvo se v budoucnosti zahubí.
Co si myslíte vy? :)
Jan Fikáček, Ph.D.
