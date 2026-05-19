Proč je existence stolu méně jistá než existence elektronu
Asi jsem originálními Richardovu výroku přece jen přidal trochu šťávy, protože on větu napsal jemněji. Ale i tak jeho vyjádření dokumentují pochybnosti některých nejen fyziků o reálné existenci elektronu. Nejde pochopitelně jen o elektron, ale i o další částice jako neutrino, a tak trochu o celý mikrosvět.
V sobotu jsem přednášel na konferenci ERGOTu, revue pro filosofii a společenské vědy, o výkladech kvantové mechaniky. Diskuse byla pro mě inspirující. Padla tam také tato už klasická připomínka zpochybňující spolehlivost poznávání tohoto „vzdáleného“ mikrosvěta. Jde tu ale o vzdálenost poznávací, tedy epistemickou, ne prostorovou, tedy měřící obtíže a námahu, se kterou něco poznáváme. Zde konkrétně je tato vzdálenost způsobena velkým zprostředkováním složitými teoriemi s vydatnou matematikou a složitými měřícími a pozorovacími přístroji, jejichž pomalu děsivým vyjádřením je CERN.
Míním vás dnes ale přesvědčit, že jistota existence například stolu před námi není o mnoho větší. Začněme tím, že ukážeme, jak složité je vidět stůl před námi. Stůl před námi, i když přejedeme po jeho hladkém povrchu rukou, nemá vůbec spojitý povrch. Ve skutečnosti se skládá z mnoha od sebe velmi vzdálených hmotných teček, jader atomů. Kdybychom jádro atomu připodobnili velikosti k basketbalovému míči, byl by v této metafoře první elektron obíhající jádro ve vzdálenosti několika kilometrů. Přitom jádro tvoří 99,95–99,98 % hmotnosti atomů.
Stůl je tedy jedno velké prázdno. Jeho spojitost je dojem, který plyne z toho, že lidský zrak a hmat má velmi hrubý rastr. Uvědomme si, jak třeba rozžhavené železo září. Fotony světla jsou vysílány elektrony na atomových orbitech. Tedy v naší metafoře s basketbalovým míček jeden foton a pak několik kilometrů nic. A to my vidíme jako spojité těleso. S odrazem světla od chladných těles to není jiné.
Dále, my stůl vlastně přímo nevidíme. Nevidíme ta atomová jádra ani elektrony atomů, ale jen jejich posly, fotony. Vlastně ani ty fotony nevidíme, protože ty se v oku mění na elektrochemický signál neuronů poměrně složitým fyzikálně chemickým procesem. Fotony v očních nervech neputují, ani si do oka nenacpeme celý stůl. A v očních nervech není žádná ucelená představa stolu. Tu musí teprve rekonstruovat mozek. Podobně jako když posíláme fotku mobilem, nemůže příjemce vidět na vlastní oči tuto fotky ve vzduchu, než se dostane tento obrázek na display jeho mobilu. Mobil musí přijatých elektromagnetický signál složit v obraz.
Jak složité je ono „složení“ v mozku, o tom vypovídá fakt, že ze zrakových nervů při vidění stolu jde do zrakového centra jen asi sedmina informačního toku. Zbytek jde z jiných oblastí mozku, což vyjadřuje složitost oné rekonstrukce obrazu stolu v našem mozku. Navíc si uvědomme, že mozek vykreslí stůl v barvách, ovšem stůl sám takové barvy nemá. Barvy jsou jen „překlad“ informací o frekvencích stolem vysílaných fotonů do jiné „řeči“, které rozumí nás mozek. Kdyby dostával přímo ony frekvence, ničemu by nerozuměl.
A v tomto rozboru by se dalo pokračovat dál, třeba poukázáním na optické klamy, tedy chybu mozku při zpracování informací. Nehledě na značné optické vady oka samotného, které musí korigovat mozek. Když to shrneme, jsou naše smysly, třeba právě zrak, „přístrojem“ velmi nekvalitním s velmi malým rozlišením. Proto jsme ostatně vymysleli všechny ty mikroskopy a dalekohledy. A algoritmy, které v našem mozku skládají obrazy okolního světa, nemáme vůbec pod kontrolou. Vznikly totiž podvědomě v našem dětství a nikdo moc netuší, jak vlastně fungují.
A teď tento proces srovnejme s procesy, kterými poznáváme mikrosvět. A vezměme si náš nejlepší umělý „smysl“, urychlovač v CERNu. Zatímco mozek skládá obraz neznámými podvědomými algoritmy, představy o částicích v detektorech CERNu zpracovávají superpočítač, jejichž strukturu i algoritmy jsme vědomě stvořili. Známe je a neustále je zdokonalujeme, což u našeho zraku a mozku moc nehrozí. Také největší „mikroskop“ na světě, CERN, má mnohem a mnohem větší rozlišení než naše oko. A tento „smysl“ je také sestrojen vědomě. Zatímco fyziologie oka vznikla evolucí bez naší vědomé kontroly. A musíme ji často korigovat brýlemi.
Součástí rekonstrukce vlastností částic jsou opravdu složité teorie jako je kvantová mechanika, kvantová teorie pole, teorie relativity, standardní model částic. Ty vytváří, ověřují a zdokonalují tisíce a tisíce těch nejchytřejších lidí na planetě. Samozřejmě zcela vědomě jsou taky kontrolovány ony překlady smyslu zvaného CERN z původních dat do závěrečné vizuální podoby či teoretického popisu částic, jejích vlastností a chování.
Když to shrneme, skoro bych řekl, že naše představa o elektronu je spolehlivější než naše představa o stolu před námi. Ta totiž vznikla nevědomě a člověk ji přijal už jako dítě bez kritického přemýšlení a je pro něj tak intuitivní, že nepochybuje o její věrnosti a správnosti. Je to ale je zažraný zvyk. A to už se vůbec nepouštíme do úvah, že realita všedního dne je v podstatě jen přirozená virtuální realita.
Jan Fikáček, Ph.D.
Proč není realita jediná a pevná
Kvantová mechanika a teorie relativity znejistily to, co bylo statisíce let pro člověka jistotou, jaký je svět kolem nás. Vysvětlíme si, kde se vzala ta jistota a proč dnes mizí. A taky oč se opřít k získání jistoty nové.
Jan Fikáček, Ph.D.
Jak vypadá Evropská komise lidskýma očima zevnitř
Nikdy jsem politicky netoužil pracovat pro evropské instituce, byla to pro mě jen cesta, jak finančně zabezpečit rodinu. Snad mám proto relativně nezávislý pohled na Evropskou komisi, pro kterou jsem skoro 18 let pracoval.
Jan Fikáček, Ph.D.
Může mít AI nekonečné IQ nebo má své limity?
Dnes vládne nad AI obrovské nadšení, kterému podléhám dost i já, a používám ji denně a skoro ke všemu, nicméně .... stejně si myslím, že AI má své principiální limity. A i to své nadšení z ní beru částečně jako telecí optimismus.
Jan Fikáček, Ph.D.
Nevěřte Feynmanovi, když říká, že je kvantová mechanika nepochopitelná
„Myslím, že mohu s jistotou říci, že kvantové mechanice nerozumí nikdo.“ pronesl Feynman před 60ti lety. Jenže dnes věří Kodaňském výkladu kvantové mechaniky, který je „nepochopitelný“, jen 20% fyziků, kteří její výklady zkoumají.
Jan Fikáček, Ph.D.
Einstein měl pravdu, kvantová mechanika je špatně, říká nositel Nobelovy ceny za fyziku
V médiích setrvačností přežívá omyl, že Einstein nerozuměl kvantové mechanice a že ji neměl rád. Přitom podle průzkumu Oxfordské univerzity napsal o ní mnohem více vlivných článků, než kterýkoliv z tzv. otců kvantové mechaniky.
Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. Kontakt: jfikacek@gmail.com
Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.