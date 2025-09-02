Opravdu objevil Isaac Newton gravitační zákon?
Když trochu studujete dějiny vědy, zjistíte, že se značně liší od školních představ nebo řekněme obvyklých klišé, jako právě, že Newton jaksi z čistého nebe formuloval klasickou fyziku. On ale měl své předchůdce. Citujme jednoho z nich:
„Pravá nauko o tíži (čili gravitaci) spočívá na těchto axiomech. Veškerá tělesná substance, nakolik je tělesná, je zrozena tak, že může setrvávat v klidu na kterémkoliv místě, na něž bude vložena jako zcela osamocená, tj. mimo dosah síly příbuzného tělesa.
Gravitace je vzájemné tělesné působení mezi příbuznými tělesy, směřující k sjednocení či ke spojení (takového druhu je také magnetické působení), takže Země mnohem více přitahuje kámen, než kámen tíhne k Zemi.
(Jestliže bychom i připustili polohu Země uprostřed světa), nejsou těžká tělesa přitahována ke středu světa jako ke středu světa, ale jako ke středu kulatého příbuzného tělesa, totiž Země. Tak aťsi je Země umístěna kdekoliv či kamkoliv přenesena svou hybnou schopností, těžká tělesa budou vždy přitahována k ní.
Jestliže by v kterémkoliv místě světa byly blízko sebe umístěny dva kameny tak, že by byly mimo dosah síly třetího příbuzného tělesa, tyto kameny by se podobně jako dvě magnetická tělesa sešly na místě ležícím uprostřed mezi nimi a každý z nich by postoupil k druhému o vzdálenost úměrnou hmotě druhého kamene...“
No, a kdo je autorem těchto řádků? Napovím, že působil v Praze za Rudolfa II. A spolupracoval s Tychonem de Brahe. Ano, je to Johannes Kepler. A citát pochází z knihy Zdeňka Horského Kepler v Praze, Mladá Fronta 1980, str.194.
Je zajímavé si všimnout, že Koperníkova a Keplerova úspěšná snaha o heliocentický planetární systém měla jednu podmínku. A to bylo správné vyřešení filosofické otázky, jestli je planetární systém jen matematická struktura, za což byl považován před nimi, nebo jestli je to fyzikální, takříkajíc „hmatatelný“ systém. Bez filosofie se holt neobešla a neobjede žádná fyzikální revoluce. Když už tety pomineme, že fyzika stojí na vědecké metodě, kterou nevytvořila fyzika, ale filosofické uvažování, i když často přírodovědců.
Jan Fikáček, Ph.D.
Je čas jen iluze? A co vše je iluze?
Myšlenku, že čas je jen iluze, vypustil do světa ve své knize Konec času Julian Barbour. Pojďme nad věcí trochu pouvažovat. Někdy stačí pár prostých úvah, které nastíní, jak to asi je.
Jan Fikáček, Ph.D.
Zase pogrom v ghettu, tentokrát v Gaze :(
Židovskou historií se jako červená nit linou pogromy na Židy a také to, že jsou Židé často zatlačeni do uzavřených ghett. Myslíte si, že je něco takového minulostí? Bohužel ne. :(
Jan Fikáček, Ph.D.
Co chtěl říci Schrödinger svojí živě-mrtvou kočkou
Je to ironie. Když Erwin Schrödinger krátce popsal ve svém článku z roku 1935 svůj slavný myšlenkový experiment s kočkou v superpozici, měl pro něj úplně jiný význam, než jaký mu obvykle přikládáme dnes.
Jan Fikáček, Ph.D.
Jak Kantova antinomie dokazuje, že „nekonečno“ existuje
V minulém blogu nám Kant dokázal, že nekonečno neexistuje. Dnes nám překvapivě dokáže naopak, že „nekonečno“ existuje. Myslíte si, že je v tom rozpor? Ale není. V blogu se dozvíte, jak to vše do sebe dokonale logicky zapadá.
Jan Fikáček, Ph.D.
Jak Kantova antinomie dokazuje, že nekonečno neexistuje
Ve své středeční přednášce „Tajemný svět za Schrödingerovou kočkou a nekonečnem“ v Polsku jsem udělal malý neúplný seznam géniů, kteří ukázali, že aktuální nekonečno neexistuje. Po Aristotelovi a Galileovi je tam i Immanuel Kant.
- Počet článků 334
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 3042x
Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. jfikacek@gmail.com
Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.