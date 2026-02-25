Nevěřte Feynmanovi, když říká, že je kvantová mechanika nepochopitelná
Onen údaj o 20% pochází z průzkumu názorů fyziků zveřejněném ve špičkovém vědeckém časopise Nature v roce 2025. To už něco napovídá, ne?
V minulém blogu jsem citovali nositele Nobelovy ceny za fyziku, Rogera Penrose, jehož názor je, že Einstein měl pravdu v tom, že je obvyklý tzv. Kodaňský výklad kvantové mechaniky špatně. Onen výklad je veřejnosti znám třeba v podobě Schrödingerovy živo-mrtvé kočky, která názorně přibližuje, co je to v kvantové mechanice tzv. superpozice. Nebo je znám nepřekonatelnou neurčitostí. A je to hodně obstarožní interpretace, protože byla první relativně ucelená. Vznikla v základě už před 100 lety.
Einstein ale už v roce 1935 svým článkem o tzv. EPR paradoxu dokázal, že klasický výklad je jen poloviční a něco velmi podstatného mu chybí. Upozornil na to, čehož existence se dnes nezpochybňuje, a co dokázal logicky John Bell svou nerovností, za jejíž empirické potvrzení bylo uděleno několik Nobelových ceny. Je to tzv. kvantová provázanost a kvantová teleportace. Mimochodem, zmíněný Bell měl prohlásit, že Bohr a Heisenberg vymyli fyzikům mozky právě svou Kodaňskou interpretací. A nesouhlasil s ní ani Schrödinger, který si z ní utahoval právě svou nesmyslnou kočkou.
Úplný výklad kvantové mechaniky načrtl další nositel Nobelovy ceny Louis de Broglie a pak jej (skoro) dotáhl David Bohm v roce 1952. Je to představa tzv. pilotní vlny, která je v zásadě v souladu s přirozenou intuicí z každodenního světa pozorovaného prostým okem. Nevěřte proto, když vám někdo říká, že je třeba u kvantové mechaniky opustit selský rozum a obvyklou intuici. Není to evidentně pravda. Je to nutné jen když přijmete způli nesmyslnou Kodaňskou interpretaci. A nesmysl nelze opravdu rozumem pochopit.
Všechny interpretace, a jsou jich desítky, nepochybují o vlnových i částicových projevech v kvantové mechanice. To ostatně plyne z experimentů. Bohm tento fakt pojal velmi prostě a srozumitelně a do své představy zahrnul onu pilotní vlnu a na ní surfující částice. Pilotní vlna ale není v kvantové mechanice přímo „vidět“, takže někteří stále pochybují o její existenci. Ovšem i Kodaň se neumí vyhnout něčemu, co není vidět. V metafoře živo-mrtvé Schrödingerova kočky je zřejmé, že je tento její stav nepozorovatelný. Otevřeme krabici a kočka je jednoznačně buď živá nebo mrtvá, ne obojí současně.
Je ale neviditelnost pilotní vlny problém? Určitě ne. Copak vidíme gravitační pole? Také ne. Vidíme jen jeho vliv na tělesa. Copak vidíme elektromagnetické pole nebo jakékoliv jiné pole kvantové teorie pole? Pochopitelně nikoliv. Registrujeme jen fotony nebo jiné částice. Přesto na konceptech neviditelných polí fyzici neshledávají nic nepatřičného, a navíc by bez nich neuměli mnohé vysvětlit. Podobně jako bychom neuměli vysvětlit bez gravitačního pole vysvětlit, že tělesa na Zemi padají. Dokonce i v současných detektorech gravitačních vln jsou tyto vlny pozorovány jen nepřímo, přes jejich vliv na „tělesa“, konkrétně fotony laseru. A v kvantové mechanice se děje totéž. Pozorujeme vliv pilotní vlny na částice, ne vlnu samotnou. Její vliv na částice vyjadřuje tzv. vlnová funkce, kterou můžete vidět na obrázku níže. Mimochodem, takováto neviditelná pole považují mnozí za základ reality.
Zábavné je z historie zjistit, proč byla Bohmova interpretace pilotní vlnou odmítnuta:
1) Kodaňská interpretace byla dříve a fyzici byli na ni už zvyklí. A jak se říká, zvyk je železná košile. Už byla v jejich intuici. Zkuste třeba změnit intuici, když máte newtonovskou z přirozeného světa a začínáte se seznamovat s teoriemi relativity. Je to opravdu těžké.
2) Skupina kolem Bohra vytvářela silný tlak na to, aby doslova žádný fyzik, který nesouhlasí s Kodaňskou interpretací, nedostal ve fyzice práci. Už v recenzi knihy Adama Beckera What is reality se píše doslova: „Po celé století se většina fyziků řídila solipsistickou a špatně odůvodněnou kodaňskou interpretací Nielse Bohra. Její zpochybňování znamenalo dlouhou dobu profesní zkázu...“
3) Pilotní vlna byla odmítnuta kvůli tomu, že byla nelokální, tedy v podstatě předpokládala ono „strašidelné působení na dálku“, neboli vliv nadsvětelnou rychlostí.
Fascinující se, že právě za toto „strašidelné působení na dálku“ nadsvětelnou rychlostí, tedy za kvantovou provázanost a kvantovou teleportaci se pak dávaly Nobelovy ceny a jejich existence je všemi dnes uznávána.
Takže pilotní vlna byla odmítnuta i proto, že správně obsahovala onu nelokalitu. Tu si pak Kodaňská interpretace nesourodě připojila, což je ale eklektický nesmysl, protože provázanost odporuje základu klasické Kodaňské interpretace. Je to totiž vlastně jakási „skrytá proměnná“ pod Heisenbergovými relacemi neurčitosti. A klasická Kodaň skryté proměnné přece odmítá. Tím vlastně Kodaň sama uznává, že „je špatně“, řečeno Penrosovými slovy.
Ona to Kodaň uznala i jinak. Vymyslela si, že částice se musí na tzv. dvojštěrbině rozdvojit, což je ovšem nepozorovatelné, tedy opět je to jakási „skrytá proměnná“. :) Jsou ale i verze Kodaně, které takovou superpozici částice nepředpokládají. Ale v každém pravděpodobnostním výkladu (a nakonec i v těch deterministických), se zcela jasně předpokládá, že se na oné dvojštěrbině děje něco nepozorovaného, tedy zase taky máme ony „skryté proměnné“. Nazval bych to ale raději skrytou entitou, protože je to zřejmě neviditelné pole, které má pochopitelně, jak to pole mívají, vlnové vlastnosti. Ale bez takové nebo podobné skryté entity nelze kvantovou mechaniku vůbec vysvětlit. Takže i z klasické Kodaňské interpretace logicky plyne, že není úplná. Bohr dokonce maloval obrázek dvojštěrbiny bez jakéhokoliv naznačení drah, které ale vidíme na obrázku dvojštěrbiny výše. Ale částice se od dvojštěrbiny na stínítko musí nějak dostat. Pro Bohra ale bylo skryto jak.
Bohrův přístup byl opatrný, pozitivistický. Jenže nesmyslný, protože kus kvantové mechaniky neuměl vysvětlit. Tomu odpovídá častý přístup u experimentálních fyziků formulovaný větou: “Shut up and calculate!“. Tedy „Drž klapačku a počítej!“. Je sice pragmatický, ale neefektivní. Je to jako bychom zavřeli oči a orientovali se jen hmatem. Jistě to dává spolehlivé výsledky, ale pokud se chcete dostat dál, není to moc šikovné. Spoléháme se jen na slepeckého psa fyzika, matematiku.
Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. Kontakt: jfikacek@gmail.com
Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.