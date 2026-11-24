Mé vědecké a „vědecké“ prohry 5 - vyzáření fotonu
Vznikne foton zrychlením spojeným s excitací elektromagnetického (dále jen elmg.) pole, která k tomuto vzniku vede? Když se na věc podíváme newtonovsky, tak bychom řekli, že urychlit se dá jen nějaká částice nebo těleso, které má hmotnost. F=m.a. Ale pole? Ona rychlost ale podle základní logiky musela vzniknout zrychlením něčeho.
Nicméně, v obecné teorii relativity (dále jen OTR) je zdrojem gravitace tenzor energie-hybnosti. A podle principu ekvivalence, který je základem OTR, je zrychlení projev „odporu“ gravitačnímu poli, a to úměrný intenzitě gravitačního pole. Resp. je to projev „odporu“ gravitačního pole. Když gravitačnímu poli neodporujeme a necháme se jím volně unášet, třeba ve vesmíru, žádné zrychlení nepociťujeme a akcelerometr také žádné zrychlení nenaměří. Na Zemi tomu odpovídá volný pád.
Pokud je gravitačním pole homogenní, tedy má ve všech bodech stejnou velikost a směr, a těleso mu neodporuje, nedojde k žádnému zrychlení. Jiný případ a to i při volném pádu je, když gravitační podle není homogenní. Třeba když padáme k černé díře, tak se gravitace postupně zesiluje a její siločáry se sbíhají. Pak dochází (u menších černých děr) ke „špagetizaci“, protažení padajícího tělesa a zmáčknutí ze stran.
Když ale urychlujeme třeba raketu nebo stojíme na zemském povrchu, je pociťované zrychlení projevem toho, že nejsme „v souladu“ s gravitačním polem, že se jím nenecháváme volně unášet. Můžeme si to v metafoře představit jako situaci, kdy se nenecháváme unést proudem řeky, ale bojujeme proti němu, plaveme proti proudu. Nebo ještě lépe, držíme se nějakého velkého kamene, aby nás proud nestrhl.
Vraťme se ale k tenzoru energie-hybnosti. Při vzniku fotonu perturbací elmg. pole není sice zřejmě urychlováno něco s hmotností, ale rozhodně je to energie, která vytvoří vzruch tohoto pole. A ta energie musí podle OTR vytvářet gravitační pole, podobně jako jej vytvářela hmotnost u Newtona. Nutně tedy dochází na pumpováním energie do elmg. pole ke zrychlení něčeho s energii, tedy jako zrychlování energie, které se pak projeví rychlostí světla fotonu. Té energii lze připsat hmotnost podle E=mc2, tedy proces je urychlením nějaké hmotnosti.
Foton není jen vlna, je to kompaktní vlnový balík, takže následující analogie (od kamaráda) není zcela přesná, ale pomůže. Představte si reproduktor, který vytváří zvuk. Jeho membrána urychlením přenese energii a hybnost na molekuly vzduchu, které urychlí. A to vytvoří vlny, zvuk, který je analogií fotonu.
Podle této úvahy by tedy opravdu mělo dojít při vyzáření fotonu ke zrychlení. Ovšem, jak to doopravdy nebo přinejmenším přesně je, to asi nevíme. Ale jak poznamenal jeden diskutující v diskusi pod minulým blogem, narazili jsme tady na hranici našich znalostí. Nebo přinejmenším jsem já narazil na hranici svých znalostí a s přírodou jsem tedy prohrál. :) Jestli někdo umí přesně vysvětlit, jak to vše probíhá, tak sem s tím.
A proč to vůbec řešíme. Minule se řešilo, jestli může existovat paradox dvojčat bez zrychlení. To se zakládalo na synchronizaci hodin mezi Zemí a raketou pomocí světelných paprsků. Jestliže ale při vzniku fotonů musí být „použito“ zrychlení, pak se tento paradox bez zrychlení neobejde, a nápad se synchronizací světlem toto zrychlení jen ukrývá.
Mimochodem, vyslání paprsku světla a jeho odraz zpět, nebo zpětné vyslání, je základem definice současnosti speciální teorie relativity (STR), tedy té teorie bez zrychlení. OK, může se v ní něco spočítat i v případě zrychlení, jak ukázala diskuse pod minulými dvěma blogy. Ale definice současnosti je základní kámen této teorie. Vzniká tedy otázka: Opravdu popisuje STR svět takový, jaký je? Proč? Protože základ STR, tedy teorie bez zrychlení, definice současnosti, je postaven na zrychlení. Nebo popisuje jen to, jak se nám svět jeví, tedy podobně jako kvantová mechanika? A tady už prohrávám totálně? Nevím, neumím analyzovat, nerozumím. Pomóóóóóóóc. :)
Jan Fikáček, Ph.D.
Mé vědecké a „vědecké“ prohry 4 - paradox dvojčat (podruhé)
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Jan Fikáček, Ph.D.
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Jan Fikáček, Ph.D.
Kvantová mechanika není nesmyslná, jen se nesmyslně vysvětluje
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Jan Fikáček, Ph.D.
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Jan Fikáček, Ph.D.
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