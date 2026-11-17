Mé vědecké a „vědecké“ prohry 4 - paradox dvojčat (podruhé)
Minulý blog se překvapivě :) jmenoval Mé vědecké a „vědecké“ prohry 3 - paradox dvojčat. Popsal jsem tam, jak mě profesor upozornil, že paradox dvojčat není efekt speciální teorie relativity, protože kosmická loď se nutně musí pohybovat se zrychlením.
Když chceme raketou dosáhnout rychlosti třeba 3/4 rychlosti světla, musíme raketu asi rok (344 dní na raketě a 401 dní na Zemi) urychlovat na Zemi obvyklým zrychlením 1g. Raketa přitom urazí půl světleného roku. Samozřejmě zpomalování před obratem také zabere rok a zpětné zrychlování také rok. A zpomalování s cílem přistát na Zemi zabere opět další rok. Takže výlet půl světelného roku daleko bude trvat asi 4 roky a bude se neustále zrychlovat v nějakém směru. Věkový rozdíl mezi dvojčaty bude činit 228 dní.
To nikdo nezpochybňuje. Diskuse ale byla o tom, jestli je paradox dvojčat efektem speciální teorie relativity (tedy, že nepotřebuje zrychlení) nebo je efektem obecné teorie relativity nutně vyžadujícím zrychlení. No, z tohoto příkladu je zcela jasné, že tam zrychlení je, a bez něho paradox dvojčat není možné realizovat.
Ovšem často se objevuje námitka, že tento paradox lze realizovat bez zrychlení a to takto: Kolem Země letí raketa A třeba rychlostí 3/4c a v okamžiku míjení Země se synchronizují hodiny na raketě s hodinami na Zemi. Uděje se to tak, že se vyšle paprsek světla ze Země na raketu (předpokládejme, že letí velmi blízko, takže dobu letu paprsku je možné zanedbat). Ve vzdálenosti třeba půl světelného roku potká raketa A mířící od Země jinou raketu B, která míří k Zemi rychlostí 3/4c. Tyto lodě opět synchronizují světlem své hodiny, a to tak že raketa A sdělí raketě B stav svých hodin. A když raketa B poletí těsně kolem Země, předá informaci o stavu svých hodin světelným paprskem zase na Zemi. A hodiny na raketě B budou ukazovat o 165 dní menší čas než na Zemi.
To už ale není paradox dvojčat, protože člověk asi těžko přeskočí ze Země na raketu pohybující se rychlostí 3/4c. A i kdyby to zvládl, je to možné jedině se zrychlením, a to s obrovským zrychlením. Kdyby k tomu urychlení došlo na dráze 100 km, bylo by nutné zrychlení velikosti 45,8 miliard krát větší než je na Zemi. Zábavné je, že kdyby se dotyčný člověk měl zrychlovat realistickým zrychlením, tedy 1g jako na Zemi, musel by vystartovat daleko před příletem rakety A. A to dokonce tak, že bude mít rychlost 3/4c stejnou jako raketa A právě ve vzdálenosti 0,5 světelného roku. Tedy na místě, kde se setkávají rakety A a B.
To nám našeptává, že jsme se zrychlení vyhnuli jen zdánlivě. Podívejme se na ten paprsek světla, aby to bylo jasné. Zdroj světla je před vysláním paprsku v klidu. Baterka, kterou držíte v ruce se vůči vám nepohybuje rychlostí 3/4c nebo c. Když zmáčkneme čudlík, baterka vyšle fotony rychlostí světla. Ať se tam děje cokoliv, jde to popsat jako zrychlení z nuly na c, a to po velmi krátké dráze. Kdyby to bylo příkladně na dráze 1 mm, šlo by o zrychlení 4,58x1018g za 6,67 pikosekund. Ať je to ale jakkoliv, zrychlení se nevyhneme a očividně je paradox dvojčat neboli paradox hodin (podle Einsteinova názvu) efektem obecné teorie relativity, ne teorie speciální. Je ale zábavné si uvědomit, že když speciálka definuje současnost vysláním a odrazem paprsku světla, vlastně přitom používá zrychlení. To by zřejmě stálo za hlubší rozbor.
Jan Fikáček, Ph.D.
Mé vědecké a „vědecké“ prohry 3 - paradox dvojčat
Myslíte si, že známý paradox dvojčat, který Einstein nazýval paradoxem hodin skutečně existuje? A myslíte si, že je to důsledek rychlosti (přesněji rychlosti bez zrychlení)? Tedy, že je to efekt speciální teorie relativity?
Jan Fikáček, Ph.D.
Kvantová mechanika není nesmyslná, jen se nesmyslně vysvětluje
V květnu se konala, kousek od Ústí nad Labem, malá konference na téma tabu. V rámci ní proběhla přednáška „Je kodaňská interpretace tabu?“, kterou najdete v tomto blogu. Vysvětluje, jak snadno pochopit kvantovou mechaniku.
Jan Fikáček, Ph.D.
Mé vědecké a „vědecké“ prohry 2 - kvantová provázanost
Minule jsme rozebírali banální chybičku z „dětství“ co se týče rychlosti. Dnes bude něco úplně aktuálního z poslední doby. A tentokráte to bude opravdu věda, konkrétně kvantová mechanika, ještě konkrétněji kvantová provázanost.
Jan Fikáček, Ph.D.
Mé vědecké a „vědecké“ prohry 1 - průměrná rychlost
Když vás někdo usvědčí z omylu, je to skvělé, protože se nejen něco naučíte, ale zapamatujete si to tak, že navždy! První takovým případem, který se mi stal, bylo.....
Jan Fikáček, Ph.D.
Kvantová mechanika je správně. Proč? Protože to říká kvantová mechanika!
Přesněji řečeno, správná má být tzv. kodaňská interpretace se superpozicí částice nebo tělesa (viz živo-mrtvá Schrödingerova kočka) a částicí, která je zároveň vlnou. A proč má být správná? Přece proto, že to o sobě sama říká. :)
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Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.