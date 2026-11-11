Mé vědecké a „vědecké“ prohry 3 - paradox dvojčat
Tentokráte to není ani z mé puberty, ani z dneška. Je to někdy z doby těsně před sametovou revolucí. V roce 1985 jsem začal pracovat v Praze. A začal jsem chodit i na přednášky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Tróji. A taky na cvičení a přednášky Prof. Bičáka. Co mě překvapilo na jeho přednáškách a cvičeních, bylo, že fyzika se nebrala tak úplně exaktně. Při výpočtu chování černých děr se zanedbá tohle, nebo tamto, tohle se považuje za nepodstatné. Prostě spousta zjednodušení. Pocit jistoty to ve mě nevyvolalo.
Ale to teď nebudeme rozbírat. Měl jsem tenkrát problém s paradoxem dvojčat. Představte si, že dvě rakety s dvojčaty startují ze Země současně a poletí zcela symetricky na opačné strany a to se stejným zrychlením a stejnou rychlostí. A dosáhnou téměř rychlosti světla a současně (z hlediska Země) začnou symetricky zpomalovat stejným zpomalením/zrychlením, současně se otočí a symetricky se budou zrychlovat k Zemi. A stejně symetricky budou brzdit a v jeden okamžik přistanou na Zemi. Prostě vše jako by bylo v zrcadle.
V takovém dokonale symetrickém případě, kdy je rychlost identická co do velikosti, jen opačná, přece nemohou nakonec vzniknout žádné časové rozdíly. Pohled z jedné rakety je zcela rovnoprávný pohledu z druhé rakety, jak říká princip relativity. Paradox dvojčat se nekoná.
Ale tenkrát jsem uvažoval i tak, že když jedno dvojče zůstane na Zemi a druhé poletí raketou, pořád jde o symetrickou situaci, když se raketa od Země vzdaluje a pak přibližuje pochopitelně identicky stejnou rychlostí jako Země od rakety. Takže tu je symetrie podle principu relativity. To jsem jako argument řekl profesorovi Bičákovi a naivně jsem si myslel, že jsem dokázal, že paradox dvojčat vůbec neexistuje. Pak profesor opáčil: „Dilataci času nezpůsobuje jen (inerciální) rychlost, ale i zrychlení.“ Dostal jsem pecku mezi oči a hned mi bylo jasné, že jsem vyplodil blábol.
No, a co to udělat tak, že raketa se bude stále zrychlovat přesně 1 g jako na Zemi, a stejně zpomalovat? Jediný rozdíl by byl v tom obratu rakety. Princip ekvivalence, tedy to, že zrychlení je totéž jako třeba zemská přitažlivost, by měl tvrdit, že obě strany jsou symetrické a obě dvojčata budou nakonec stejně stará. Chyba je ale v tom, že princip ekvivalence platí dokonale jen na velmi malé vzdálenosti, je tzv. lokální, ne pro dlouhé lety. Takže paradox dvojčat zřejmě existuje, ale není to efekt speciální teorie relativity. Ale jde tu hodně o zrychlení.
Jan Fikáček, Ph.D.
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Jan Fikáček, Ph.D.
Mé vědecké a „vědecké“ prohry 2 - kvantová provázanost
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Jan Fikáček, Ph.D.
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Jan Fikáček, Ph.D.
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Jan Fikáček, Ph.D.
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Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.