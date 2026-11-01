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Mé vědecké a „vědecké“ prohry 2 - kvantová provázanost

Jan Fikáček, Ph.D.
Minule jsme rozebírali banální chybičku z „dětství“ co se týče rychlosti. Dnes bude něco úplně aktuálního z poslední doby. A tentokráte to bude opravdu věda, konkrétně kvantová mechanika, ještě konkrétněji kvantová provázanost.

První díl tohoto seriálku byl o tom, že průměrná rychlost je mrška, a nedá se vždy spočítat tak intuitivně, jak si myslíme. Dnes půjde o něco mnohem složitějšího, o opravdovou vědu. V srpnu jsem se zúčastnil semináře o filosofických otázkách fyziky a matematiky. A tam jsem se při obědě zeptal Prof. Duška na některé vlastnosti kvantové provázanosti.

Šlo o to, jak kvantovou provázanost, na kterou už v roce 1935 upozornil Albert Einstein svým EPR paradoxem, chápat. Můj názor byl, že je jasné, že kvantová provázanost přenáší informaci, jak jsem usoudil už někdy v roce 2018. A že současná nemožnost použít provázanost k přenosu informace není proto, že by to provázanost nezvládla. Ale že je to tím, že když se o to pokusíme, nemůžeme (zatím) přenést informaci na „začátek“ provázanosti. Tedy, že když změříme třeba spin částice, která by provázaností měla přenést informaci na druhou vzdálenou částici, neumíme té první částici vnutit spin, který chceme. Že je to něco podobného jako hodit kostkou. Tam taky neumíme kostce vnutit, co má padnout. Druhá věc pak je, jestli je provázanost nadsvětelná.

Ono to tak pravděpodobně je, jak píšu, ale domníval jsem se, že je to experimentálně dokazatelné. A to v tom smyslu, že jde provést jediný experiment, který to prokáže. Představme si místo provázaných částic třeba dvě „provázané“ hrací kostky vzdálené např. 1000 km. Pak když hodíme první kostku a padne na ní šestka, měl by se vzdálená kostka prakticky ihned také otočit šestkou nahoru. To byla metaforicky řečeno moje představa, ovšem pochopitelně s částicemi.

Obrázek vytvořil ChatGPT 6

Pan profesor na to opáčil, že takový vztah provázanosti lze ale experimentálně testovat jen statisticky. Že nikdy nejde provést běhy provázanosti tak, že ve 100% případů bude shoda mezi stavy obou částic. Že je třeba udělat mnoho pokusů, při nichž „spolehlivost“ provázanosti zdaleka nebude 100%, ale v té změti statisticky bude spolehlivost „jen“ vyšší než by odpovídalo náhodě. To je výsledek, který odpovídá narušení Bellových nerovností.

Měsíc jsem se vracel k tomuto problému a snažil jsem se najít nebo vymyslet takový pokus, který by nepotřeboval onu statistickou analýzu. Analyzoval jsem třeba pokusy nositele Nobelovy ceny v roce 2022, Antona Zeilingera ve Vídni. V nich posílal dva provázané fotony vzdálenými polarizačními filtry.

Vytvořeno ChatemGPT 6

Po mnoha úvahách jsem se přesvědčil, že opravdu nejde provázanost prokázat žádným jednoznačným pokusem, a že v současném stavu znalostí se kvantová provázanost projevuje pouze a jen přes statistiku pokusů. Je to svým způsobem banální zjištění, že se za současných znalostí projevuje kvantové mechanika neurčitostí, kterou dnes nejde obejít.

Je to sitauce analogická diskusi mezi Einsteinem a Bohrem ve dvacátých letech minulého století. Einstein si myslel, že je neurčitost kvantové mechaniky pouze zdánlivá, Bohr argumentoval, že je nepřekročitelná. V současnosti ji opravdu neumíme „odstranit“, ale kdyby byla absolutní hranicí, nebylo by zase možné vysvětlit kvantové chování, třeba právě kvantovou provázanost. Tu Bohr sice povrchně popsal společnou vlnovou funkcí provázaných částic, to ale její fyzikální působení pod Heisenbergovými relacemi neurčitosti neumí vysvětlit. Je to jako popisovat statistiku vrhu kostkou a tvrdit, že se kostka neodráží od stolu a že na ni po hodu nepůsobí vzduch a další vlivy.

Autor: Jan Fikáček, Ph.D. | neděle 1.11.2026 10:59 | karma článku: 0 | přečteno: 37x
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Jan Fikáček, Ph.D.

  • Počet článků 354
  • Celková karma 18,30
  • Průměrná čtenost 2936x
Vystudoval chemii (SŠ), kybernetiku, řízení, ekonomii a teorii systémů (interdisciplinární studia - VŠ), je obecně uvažujícím člověkem někde na pomezí mezi přírodními vědami a filosofií. Roky vyučoval filosofii fyziky a filosofii virtuální reality na PřF a MFF UK v Praze. Od roku 2021 Ph.D. se zaměřením na filosofii fyziky a matematiky. Pracoval jako evropský expert pro "Future Technologies", 7 let pak v jedné z nejvyšších evropských pozic v počítačové bezpečnosti. 8 let pak finanční expert na evropské úrovni. V letech 1991-7 byl předsedou společnosti Mensa ČR. Je členem světové vědecké Společnosti pro filosofii času. Absolvent Oxfordského kurzu Filosofie vědy.

Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. Kontakt: jfikacek@gmail.com
 
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