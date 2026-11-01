Mé vědecké a „vědecké“ prohry 2 - kvantová provázanost
První díl tohoto seriálku byl o tom, že průměrná rychlost je mrška, a nedá se vždy spočítat tak intuitivně, jak si myslíme. Dnes půjde o něco mnohem složitějšího, o opravdovou vědu. V srpnu jsem se zúčastnil semináře o filosofických otázkách fyziky a matematiky. A tam jsem se při obědě zeptal Prof. Duška na některé vlastnosti kvantové provázanosti.
Šlo o to, jak kvantovou provázanost, na kterou už v roce 1935 upozornil Albert Einstein svým EPR paradoxem, chápat. Můj názor byl, že je jasné, že kvantová provázanost přenáší informaci, jak jsem usoudil už někdy v roce 2018. A že současná nemožnost použít provázanost k přenosu informace není proto, že by to provázanost nezvládla. Ale že je to tím, že když se o to pokusíme, nemůžeme (zatím) přenést informaci na „začátek“ provázanosti. Tedy, že když změříme třeba spin částice, která by provázaností měla přenést informaci na druhou vzdálenou částici, neumíme té první částici vnutit spin, který chceme. Že je to něco podobného jako hodit kostkou. Tam taky neumíme kostce vnutit, co má padnout. Druhá věc pak je, jestli je provázanost nadsvětelná.
Ono to tak pravděpodobně je, jak píšu, ale domníval jsem se, že je to experimentálně dokazatelné. A to v tom smyslu, že jde provést jediný experiment, který to prokáže. Představme si místo provázaných částic třeba dvě „provázané“ hrací kostky vzdálené např. 1000 km. Pak když hodíme první kostku a padne na ní šestka, měl by se vzdálená kostka prakticky ihned také otočit šestkou nahoru. To byla metaforicky řečeno moje představa, ovšem pochopitelně s částicemi.
Pan profesor na to opáčil, že takový vztah provázanosti lze ale experimentálně testovat jen statisticky. Že nikdy nejde provést běhy provázanosti tak, že ve 100% případů bude shoda mezi stavy obou částic. Že je třeba udělat mnoho pokusů, při nichž „spolehlivost“ provázanosti zdaleka nebude 100%, ale v té změti statisticky bude spolehlivost „jen“ vyšší než by odpovídalo náhodě. To je výsledek, který odpovídá narušení Bellových nerovností.
Měsíc jsem se vracel k tomuto problému a snažil jsem se najít nebo vymyslet takový pokus, který by nepotřeboval onu statistickou analýzu. Analyzoval jsem třeba pokusy nositele Nobelovy ceny v roce 2022, Antona Zeilingera ve Vídni. V nich posílal dva provázané fotony vzdálenými polarizačními filtry.
Po mnoha úvahách jsem se přesvědčil, že opravdu nejde provázanost prokázat žádným jednoznačným pokusem, a že v současném stavu znalostí se kvantová provázanost projevuje pouze a jen přes statistiku pokusů. Je to svým způsobem banální zjištění, že se za současných znalostí projevuje kvantové mechanika neurčitostí, kterou dnes nejde obejít.
Je to sitauce analogická diskusi mezi Einsteinem a Bohrem ve dvacátých letech minulého století. Einstein si myslel, že je neurčitost kvantové mechaniky pouze zdánlivá, Bohr argumentoval, že je nepřekročitelná. V současnosti ji opravdu neumíme „odstranit“, ale kdyby byla absolutní hranicí, nebylo by zase možné vysvětlit kvantové chování, třeba právě kvantovou provázanost. Tu Bohr sice povrchně popsal společnou vlnovou funkcí provázaných částic, to ale její fyzikální působení pod Heisenbergovými relacemi neurčitosti neumí vysvětlit. Je to jako popisovat statistiku vrhu kostkou a tvrdit, že se kostka neodráží od stolu a že na ni po hodu nepůsobí vzduch a další vlivy.
Jan Fikáček, Ph.D.
Mé vědecké a „vědecké“ prohry 1 - průměrná rychlost
Když vás někdo usvědčí z omylu, je to skvělé, protože se nejen něco naučíte, ale zapamatujete si to tak, že navždy! První takovým případem, který se mi stal, bylo.....
Jan Fikáček, Ph.D.
Kvantová mechanik je správně. Proč? Protože to říká kvantová mechanika!
Přesněji řečeno, správná má být tzv. kodaňská interpretace se superpozicí částice nebo tělesa (viz živo-mrtvá Schrödingerova kočka) a částicí, která je zároveň vlnou. A proč má být správná? Přece proto, že to o sobě sama říká. :)
Jan Fikáček, Ph.D.
Bohr: „Kvantový svět je nereálný.“ Nekecá trochu?
Nejen v mediálním světě, ale i mezi fyziky je rozšířený názor, že kvantový svět je „surrealistický“. Niels Bohr třeba prohlásil: „Všechno, co nazýváme skutečným, je tvořeno věcmi, které samy o sobě nelze považovat za skutečné.“
Jan Fikáček, Ph.D.
První teorii všeho vytvořil Pythagoras
Teorie všeho je dnes asi nejvíce chápána jako to, co nalezneme spojením obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. Ta má popsat vše v našem vesmíru. Ovšem první teorii všeho vymyslel Pythagoras.
Jan Fikáček, Ph.D.
Kdy je věda nesmyslná, ale přesto dokonale funguje
Ptolemaiův planetární systém se Zemí v centru dával matematicky velmi přesné předpovědi pohybu planet. Přesto byl nesmyslný. Ale i v dnešní vědě také existují případy, které dokonale fungují, přestože je jejich výklad nesprávný.
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