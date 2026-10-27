Mé vědecké a „vědecké“ prohry 1
Bylo to kdysi dávno, na městské matematické olympiádě v Ostravě, a to v době, kdy jsem byl puberťák, tipuju, že mi bylo tak 14, tedy jde o minulé tisíciletí.
A šlo o velmi jednoduchou úlohu. Cyklista jel do kopce průměrnou rychlostí 10 km/h, na kopci to otočil a dolů jel průměrnou rychlostí 30 km/h z téhož kopce. Otázka byla, jakou průměrnou rychlostí jel. Sebevědomě jsem vystřelil, že 20 km/h. To je logické, že?
Pochopitelně to byla blbost, protože když si představíte, že měl kopec třeba 30 km, jel ho cyklista nahoru 3 hodiny, zatímco dolů 1 hodinu. (Příklad jsem vybral tak, aby se to snadno spočítalo, i když kdo normální by se táhl do 30 km kopce, že?) Tedy 60 km projel za 4 hodiny, což dává průměrnou rychlost 15 km/h.
Banální. Je jasné, že o průměrné rychlosti více rozhoduje pomalejší jízda než ta rychlá. A tenhle princip si pamatuju i po 50 letech, tak výrazně jsem si tenkrát uvědomil, jakou pitomost jsem tam udělal. Dělejte pitomosti, hodně se naučíte... tedy jen když si připustíte, že to byla kravina. Později mi tohle uvědomění pomohlo v cyklistických časovkách, protože jsem dobře věděl, že do kopce musím jet naplno, a z kopce si můžu trochu orazit.
P.S.: Bez této naivní chyby bych tu olympiádu vyhrál, ale takto jsem skončil třetí. A ChatGPT 6 mi k tomu dnes napsal: „Jedna chyba, třetí místo a poučení na celý život. To je docela dobrý obchod!“
Jan Fikáček, Ph.D.
Kvantová mechanik je správně. Proč? Protože to říká kvantová mechanika!
Přesněji řečeno, správná má být tzv. kodaňská interpretace se superpozicí částice nebo tělesa (viz živo-mrtvá Schrödingerova kočka) a částicí, která je zároveň vlnou. A proč má být správná? Přece proto, že to o sobě sama říká. :)
Jan Fikáček, Ph.D.
Bohr: „Kvantový svět je nereálný.“ Nekecá trochu?
Nejen v mediálním světě, ale i mezi fyziky je rozšířený názor, že kvantový svět je „surrealistický“. Niels Bohr třeba prohlásil: „Všechno, co nazýváme skutečným, je tvořeno věcmi, které samy o sobě nelze považovat za skutečné.“
Jan Fikáček, Ph.D.
První teorii všeho vytvořil Pythagoras
Teorie všeho je dnes asi nejvíce chápána jako to, co nalezneme spojením obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. Ta má popsat vše v našem vesmíru. Ovšem první teorii všeho vymyslel Pythagoras.
Jan Fikáček, Ph.D.
Kdy je věda nesmyslná, ale přesto dokonale funguje
Ptolemaiův planetární systém se Zemí v centru dával matematicky velmi přesné předpovědi pohybu planet. Přesto byl nesmyslný. Ale i v dnešní vědě také existují případy, které dokonale fungují, přestože je jejich výklad nesprávný.
Jan Fikáček, Ph.D.
Je nekonečno matematický nesmysl? Úžasný prof. Loebl v Opavě
Matematik prof. Martin Loebl, CSc. je předsedou Učené společnosti ČR a působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Minulý pátek měl na Opavské universitě úžasnou přednášku s názvem O výpočtech a nesmyslech.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Když robota nezastaví prahy ani rohy: Podívejte se na technologie Dreame
Nákaza svrabem se šíří. Severní Morava a Slezsko mají rekordní počet případů
Nejvyšší počet nakažených svrabem, který je v posledních letech stále častější, je podle informací...
Konec omezení u Trnovan: Most přes Blšanku je hotový, kraj chystá další
Motorkářka zemřela po střetu s dodávkou, o její život bojovali svědci i záchranáři
Motorkářka zemřela v pondělí v podvečer při střetu s dodávkou na světelné křižovatce v Pardubicích....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 353
- Celková karma 18,42
- Průměrná čtenost 2943x
Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. Kontakt: jfikacek@gmail.com
Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.