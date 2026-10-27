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Mé vědecké a „vědecké“ prohry 1

Jan Fikáček, Ph.D.
Když vás někdo usvědčí z omylu, je to skvělé, protože se nejen něco naučíte, ale zapamatujete si to tak, že navždy! První takovým případem, který se mi stal, bylo.....

Bylo to kdysi dávno, na městské matematické olympiádě v Ostravě, a to v době, kdy jsem byl puberťák, tipuju, že mi bylo tak 14, tedy jde o minulé tisíciletí.

A šlo o velmi jednoduchou úlohu. Cyklista jel do kopce průměrnou rychlostí 10 km/h, na kopci to otočil a dolů jel průměrnou rychlostí 30 km/h z téhož kopce. Otázka byla, jakou průměrnou rychlostí jel. Sebevědomě jsem vystřelil, že 20 km/h. To je logické, že?

Pochopitelně to byla blbost, protože když si představíte, že měl kopec třeba 30 km, jel ho cyklista nahoru 3 hodiny, zatímco dolů 1 hodinu. (Příklad jsem vybral tak, aby se to snadno spočítalo, i když kdo normální by se táhl do 30 km kopce, že?) Tedy 60 km projel za 4 hodiny, což dává průměrnou rychlost 15 km/h.

AI byla tentokráte docela vtipná při kreslení obrázku, ne? :)

Banální. Je jasné, že o průměrné rychlosti více rozhoduje pomalejší jízda než ta rychlá. A tenhle princip si pamatuju i po 50 letech, tak výrazně jsem si tenkrát uvědomil, jakou pitomost jsem tam udělal. Dělejte pitomosti, hodně se naučíte... tedy jen když si připustíte, že to byla kravina. Později mi tohle uvědomění pomohlo v cyklistických časovkách, protože jsem dobře věděl, že do kopce musím jet naplno, a z kopce si můžu trochu orazit.

P.S.: Bez této naivní chyby bych tu olympiádu vyhrál, ale takto jsem skončil třetí. A ChatGPT 6 mi k tomu dnes napsal: „Jedna chyba, třetí místo a poučení na celý život. To je docela dobrý obchod!“

Autor: Jan Fikáček, Ph.D. | úterý 27.10.2026 9:07 | karma článku: 0 | přečteno: 32x
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Jan Fikáček, Ph.D.

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Vystudoval chemii (SŠ), kybernetiku, řízení, ekonomii a teorii systémů (interdisciplinární studia - VŠ), je obecně uvažujícím člověkem někde na pomezí mezi přírodními vědami a filosofií. Roky vyučoval filosofii fyziky a filosofii virtuální reality na PřF a MFF UK v Praze. Od roku 2021 Ph.D. se zaměřením na filosofii fyziky a matematiky. Pracoval jako evropský expert pro "Future Technologies", 7 let pak v jedné z nejvyšších evropských pozic v počítačové bezpečnosti. 8 let pak finanční expert na evropské úrovni. V letech 1991-7 byl předsedou společnosti Mensa ČR. Je členem světové vědecké Společnosti pro filosofii času. Absolvent Oxfordského kurzu Filosofie vědy.

Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. Kontakt: jfikacek@gmail.com
 
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