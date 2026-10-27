Mé vědecké a „vědecké“ prohry 1 - průměrná rychlost
Bylo to kdysi dávno, na městské matematické olympiádě v Ostravě, a to v době, kdy jsem byl puberťák, tipuju, že mi bylo tak 14, tedy jde o minulé tisíciletí.
A šlo o velmi jednoduchou úlohu. Cyklista jel do kopce průměrnou rychlostí 10 km/h, na kopci to otočil a dolů jel průměrnou rychlostí 30 km/h z téhož kopce. Otázka byla, jakou průměrnou rychlostí jel. Sebevědomě jsem vystřelil, že 20 km/h. To je logické, že?
Pochopitelně to byla blbost, protože když si představíte, že měl kopec třeba 30 km, jel ho cyklista nahoru 3 hodiny, zatímco dolů 1 hodinu. (Příklad jsem vybral tak, aby se to snadno spočítalo, i když kdo normální by se táhl do 30 km kopce, že?) Tedy 60 km projel za 4 hodiny, což dává průměrnou rychlost 15 km/h.
Banální. Je jasné, že o průměrné rychlosti více rozhoduje pomalejší jízda než ta rychlá. A tenhle princip si pamatuju i po 50 letech, tak výrazně jsem si tenkrát uvědomil, jakou pitomost jsem tam udělal. Dělejte pitomosti, hodně se naučíte... tedy jen když si připustíte, že to byla kravina. Později mi tohle uvědomění pomohlo v cyklistických časovkách, protože jsem dobře věděl, že do kopce musím jet naplno, a z kopce si můžu trochu orazit.
P.S.: Bez této naivní chyby bych tu olympiádu vyhrál, ale takto jsem skončil třetí. A ChatGPT 6 mi k tomu dnes napsal: „Jedna chyba, třetí místo a poučení na celý život. To je docela dobrý obchod!“
Jan Fikáček, Ph.D.
Mé vědecké a „vědecké“ prohry 2 - kvantová provázanost
Minule jsme rozebírali banální chybičku z „dětství“ co se týče rychlosti. Dnes bude něco úplně aktuálního z poslední doby. A tentokráte to bude opravdu věda, konkrétně kvantová mechanika, ještě konkrétněji kvantová provázanost.
Jan Fikáček, Ph.D.
Kvantová mechanik je správně. Proč? Protože to říká kvantová mechanika!
Přesněji řečeno, správná má být tzv. kodaňská interpretace se superpozicí částice nebo tělesa (viz živo-mrtvá Schrödingerova kočka) a částicí, která je zároveň vlnou. A proč má být správná? Přece proto, že to o sobě sama říká. :)
Jan Fikáček, Ph.D.
Bohr: „Kvantový svět je nereálný.“ Nekecá trochu?
Nejen v mediálním světě, ale i mezi fyziky je rozšířený názor, že kvantový svět je „surrealistický“. Niels Bohr třeba prohlásil: „Všechno, co nazýváme skutečným, je tvořeno věcmi, které samy o sobě nelze považovat za skutečné.“
Jan Fikáček, Ph.D.
První teorii všeho vytvořil Pythagoras
Teorie všeho je dnes asi nejvíce chápána jako to, co nalezneme spojením obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. Ta má popsat vše v našem vesmíru. Ovšem první teorii všeho vymyslel Pythagoras.
Jan Fikáček, Ph.D.
Kdy je věda nesmyslná, ale přesto dokonale funguje
Ptolemaiův planetární systém se Zemí v centru dával matematicky velmi přesné předpovědi pohybu planet. Přesto byl nesmyslný. Ale i v dnešní vědě také existují případy, které dokonale fungují, přestože je jejich výklad nesprávný.
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