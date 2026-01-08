Má prezident právo odmítnout jmenovat ministra? Je to velmi prosté.
Kdyby bylo obsazování postů ministra jen na premiérovi, nebylo by vůbec v Ústavě uvedeno, že president má v obsazování ministrů nějakou roli. Bylo by tam jen a pouze, že vládu sestavuje premiér a že premiér jmenuje ministry. Premiér ale jen navrhuje ministry, ale president je jmenuje.
V Ústavě je doslova: „Prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“
HOWGH :)
Jan Fikáček, Ph.D.
Opravdu objevil Isaac Newton gravitační zákon?
Jeho přesnou matematickou formulaci určitě poprvé vytvořil Newton, ale někdo před ním popsal jeho podstatu. Uhádnete, kdo to byl? Možná vás to překvapí.
Jan Fikáček, Ph.D.
Je čas jen iluze? A co vše je iluze?
Myšlenku, že čas je jen iluze, vypustil do světa ve své knize Konec času Julian Barbour. Pojďme nad věcí trochu pouvažovat. Někdy stačí pár prostých úvah, které nastíní, jak to asi je.
Jan Fikáček, Ph.D.
Co chtěl říci Schrödinger svojí živě-mrtvou kočkou
Je to ironie. Když Erwin Schrödinger krátce popsal ve svém článku z roku 1935 svůj slavný myšlenkový experiment s kočkou v superpozici, měl pro něj úplně jiný význam, než jaký mu obvykle přikládáme dnes.
Jan Fikáček, Ph.D.
Jak Kantova antinomie dokazuje, že „nekonečno“ existuje
V minulém blogu nám Kant dokázal, že nekonečno neexistuje. Dnes nám překvapivě dokáže naopak, že „nekonečno“ existuje. Myslíte si, že je v tom rozpor? Ale není. V blogu se dozvíte, jak to vše do sebe dokonale logicky zapadá.
Jan Fikáček, Ph.D.
Jak Kantova antinomie dokazuje, že nekonečno neexistuje
Ve své středeční přednášce „Tajemný svět za Schrödingerovou kočkou a nekonečnem“ v Polsku jsem udělal malý neúplný seznam géniů, kteří ukázali, že aktuální nekonečno neexistuje. Po Aristotelovi a Galileovi je tam i Immanuel Kant.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....
Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu
Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství...
Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem
Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku...
V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Provoz je omezený
V Havlíčkově Brodě před čtvrtou hodinou ranní při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový...
Havárie vodovodu pod Mariánským mostem v Ústí nad Labem je opravená
Havárie vodovodu v Děčínské ulici v Ústí nad Labem je opravená. Místo je průjezdné bez omezení,...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 333
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 3061x
Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. jfikacek@gmail.com
Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.