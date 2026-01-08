Má prezident právo odmítnout jmenovat ministra? Je to velmi prosté.

Tento blok bude velmi stručný. Ono totiž prostě stačí číst Ústavu a provést jednoduchou úvahu, aby to bylo celkem jasné.

Kdyby bylo obsazování postů ministra jen na premiérovi, nebylo by vůbec v Ústavě uvedeno, že president má v obsazování ministrů nějakou roli. Bylo by tam jen a pouze, že vládu sestavuje premiér a že premiér jmenuje ministry. Premiér ale jen navrhuje ministry, ale president je jmenuje.

V Ústavě je doslova: „Prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“

HOWGH :)

Autor: Jan Fikáček, Ph.D. | čtvrtek 8.1.2026 10:36

Jan Fikáček, Ph.D.

  • Počet článků 333
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 3061x
Vystudoval chemii (SŠ), kybernetiku, řízení, ekonomii a teorii systémů (interdisciplinární studia - VŠ), je obecně uvažujícím člověkem někde na pomezí mezi přírodními vědami a filosofií. Roky vyučoval filosofii fyziky a filosofii virtuální reality na PřF a MFF UK v Praze. Od roku2021 Ph.D. se zaměřením na filosofii fyziky a matematiky. Pracoval jako evropský expert pro "Future Technologies", 7 let pak v jedné z nejvyšších evropských pozic v počítačové bezpečnosti. 8 let pak finanční expert na evropské úrovni. V letech 1991-7 byl předsedou společnosti Mensa ČR. Je členem světové vědecké Společnosti pro filosofii času. Absolvent Oxfordského kurzu Filosofie vědy.

Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. jfikacek@gmail.com
 
Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.

