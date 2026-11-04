Kvantová mechanika není nesmyslná, jen se nesmyslně vysvětluje
Lidé milují tajemné pohádkové nesmysly. Ty byly základem mýtů o řeckých bozích, Atlantidě, potopě nebo stvoření světa, nebo o Svatém grálu. Ono je na mýtech vždy ale něco pravdy, protože svět nějak stvořen být musel, potopy existovaly, například se po konci doby ledové zvedla hladina moří o nějakých 130 metrů, a Ježíš musel opravdu z něčeho pít. Ovšem části těchto mýtů jsou vymyšlené, a to nelogicky. Jak mohl např. Bůh varovat Noema, když žádný Bůh není, že?
I dnes existují mýty a lidé jim věří. Někteří věří například, že Zem je plochá, nebo že žádné přistání na Měsíci nebylo. Můžete namítnout, že ti lidé nad tím moc nepřemýšleli. Ovšem existují mýty překvapivě i v oblasti, kde se kriticky myslí až extrémně, v současné vědě. Jedním z předpokladů, který nese až znaky mýtu, byla představa absolutního času a prostoru v Newtonově fyzice, která připouštěla nekonečnou rychlost. Bylo to zjednodušení, které při malých rychlostech funguje dodnes. Ovšem nikdy to nebyla pravda, jak později ukázal Einstein.
Tento „mýtus“ byl již překonán. Ovšem existují „mýty“, které zdánlivě fungují ve vědě i dnes, přestože ve skutečnosti nefungují. Jedním z nich je představa nekonečna, která je jen idealizací, která se v matematice de facto nepoužívá, třebaže si mnozí myslí, že se používá.
A pak je tu mýtus tzv. kodaňské interpretace, ze které si Schrödinger dělal legraci svou kočkou. Nelogickou a tajemnou představou je tu částice na několika místech najednou nebo v několika různých stavech najednou (viz ta kočka). Druhým kusem tohoto mýtu je, že je částice také vlnou. I když už někdy v roce 1925 navrhovali de Broglie a Einstein něco, co by dnes kvantová teorie pole formulovala jako „částice je vzruchem pole“. Tedy, že je na místě jak částice, tak její pole. Můžeme si to zjednodušeně představit, jako když mrazem vznikne kus ledu na rybníku. Voda, která se vlní, vytvořila kus ledu, který se nevlní. To není dynamické, tak lepší metaforou může být třeba vír vody.
Chcete-li vědět, v čem je současný výklad kvantové mechaniky chybný, zkuste shlédnout video „Je kodaňská interpretace tabu?“ níže. Vysvětluje se tam vše krok po kroku:
Podrobnou argumentaci si můžete přečíst v tomto v článku: Je kodaňská interpretace kvantové mechaniky tabu?, zatím jen na pre-printu Zenodo. Ale probíhá recenze.
Ve videu můžete navíc v diskusi najít analýzu toho, proč je existence běžných předmětů méně jistá než existence elektronu. Ale to si můžete přečíst i v článečku: Proč je existence stolu méně jistá než existence elektronu.
Jan Fikáček, Ph.D.
Mé vědecké a „vědecké“ prohry 2 - kvantová provázanost
Minule jsme rozebírali banální chybičku z „dětství“ co se týče rychlosti. Dnes bude něco úplně aktuálního z poslední doby. A tentokráte to bude opravdu věda, konkrétně kvantová mechanika, ještě konkrétněji kvantová provázanost.
Jan Fikáček, Ph.D.
Mé vědecké a „vědecké“ prohry 1 - průměrná rychlost
Když vás někdo usvědčí z omylu, je to skvělé, protože se nejen něco naučíte, ale zapamatujete si to tak, že navždy! První takovým případem, který se mi stal, bylo.....
Jan Fikáček, Ph.D.
Kvantová mechanik je správně. Proč? Protože to říká kvantová mechanika!
Přesněji řečeno, správná má být tzv. kodaňská interpretace se superpozicí částice nebo tělesa (viz živo-mrtvá Schrödingerova kočka) a částicí, která je zároveň vlnou. A proč má být správná? Přece proto, že to o sobě sama říká. :)
Jan Fikáček, Ph.D.
Bohr: „Kvantový svět je nereálný.“ Nekecá trochu?
Nejen v mediálním světě, ale i mezi fyziky je rozšířený názor, že kvantový svět je „surrealistický“. Niels Bohr třeba prohlásil: „Všechno, co nazýváme skutečným, je tvořeno věcmi, které samy o sobě nelze považovat za skutečné.“
Jan Fikáček, Ph.D.
První teorii všeho vytvořil Pythagoras
Teorie všeho je dnes asi nejvíce chápána jako to, co nalezneme spojením obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. Ta má popsat vše v našem vesmíru. Ovšem první teorii všeho vymyslel Pythagoras.
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