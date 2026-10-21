Kvantová mechanik je správně. Proč? Protože to říká kvantová mechanika!
Co tenhle divný úvod má znamenat? Jde o to, že k chápání kvantové mechaniky jsou zapotřebí hned tři obory. Je to matematika, fyzika a filosofie. Můžeme je tak trochu chápat jako tři „osoby“, nebo přinejmenším dvě velmi odlišné. Matematika a fyzika jsou disciplíny velmi analytické a přesné, propletené, takže blízké, takže skoro jedna „osoba“. Ovšem filosofie „člověk“, který je stylem uvažování velmi odlišný. Syntatický a zdánlivě vágní. Málokdo v historii měl vlohy pro oba tyto stylu a zvládal je současně. Byli to ti nejlepší jako třeba Galileo, Newton, Einstein.
Proč ale do fyziky jako je kvantové mechanika taháme zmatenou filosofii, když fyzika filosofií často pohrdá? Stephen Hawking třeba prohlásil, že je filosofie mrtvá. Jenže tady už se dostáváme k podstatě problému. Může se amatér v nějakém oboru kvalifikovaně k němu vyjadřovat? Jak amatér? Hawking byl skvělý fyzik, ale filosofii nikdy nestudoval ani se ji nevěnoval, a dělal v ní dosti banální chyby, takže těžko byl obstojný filosof. Nebyl dobrý filosof, když nepochopil, že výrok „Filosofie je mrtvá!“ je výrok filosofický a tím tedy jen prosazuje nějakou svou filosofii, a to pozitivistickou.
Filosofie je ale nepotřebná zmatená blbost, ne? Opravdu? Filosofické uvažování vytvořilo vědeckou metodu, bez které by neexistovala žádná exaktní věda. A tuto vědeckou metodu používá každá věda dnes a denně, jinak by se změnila v prázdné plácání. Je mrtvé něco, co denně funguje?
Vědecká metoda říká, že je třeba ptát se reality, co je správně. Ve fyzice se tomu říká experiment nebo pozorování. Například René Descartes byl úžasný myslitel, který vytvořil vlastní fyziku, ale z ní se vlastně nic nezachovalo právě proto, že vše vymýšlet od stolu a empirický přístup odmítal. V tomto směru byla jeho filosofie špatná. Galileo experimentoval, a proto s jeho práce stala základem fyziky. Druhým základním požadavkem vědecké metody je neexistence rozporů v koncepci. Bez těchto dvou základů nelze dělat jakoukoliv vědu.
Je těžké skloubit dokonalé analytické myšlení, jaké vyžaduje matematika nebo fyzika, s obecným a syntetickým myšlením nutným pro filosofii. Právě proto někteří fyzici filosofii prakticky odmítají, ba jí pohrdají. Ale je to často jen proto, že pro ni nemají vlohy. A není to žádná ostuda. Kdo zvládne několik oborů současně. Chápu i výtky exaktních vědců k filosofii, protože dnes se za filosofii samo považuje i velmi povrchní povídání bez smyslu. Nebo také skoro všechny humanistické oboru. Filosofie ale není estetika, psychologie, sociologie atd. A kvalitní filosofie je vědecká, exaktní, viz třeba analytická filosofie. Tu je třeba používat, ne nějaké psychologické emoční popisy, které jsou třeba pro lidský život důležitější, ale nejsou něčím, co se dá použít ve fyzice nebo matematice.
Filosofie se umí mstít, když ji odmítáte, a přitom ji vlastně potřebujete k řešení nějakého problému. Ve fyzice se pomstila kvantové mechanice babylónským zmatením, protože nejsou-li jasné filosofické principy, není možné pochopení na obecné úrovni. Proto dnes existují desítky interpretací kvantové mechaniky a jen 24% fyziků si myslí, že ta interpretace, kterou preferují je určitě správná, a to se ale neshodnou na tom, která to je. To říká výzkum mínění zveřejněný v časopise Nature v roce 2025. Filosofický problém prostě nelze vyřešit fyzikálně.
Averze k filosofii byla ve fyzice vždy. Albert Einstein vytvořil svou speciální teorii relativity v roce 1905 a obecnou teorii relativity v roce 1915, ale až v roce 1921 dostal Nobelovu cenu, navíc ji dostal za fotoelektrický jev. Teorii relativity totiž čelila námitkám, že to už ani není fyzika, ale filosofie. Dnes je tato „filosofie“ jedním ze základních kamenů fyziky a tyto námitky jsou až neuvěřitelné.
Ale něco na tom je, že tyto teorie jsou tak trochu filosofie. Když nějaká teorie mění chápání tak základních věcí jako je čas, prostor, současnost, energie, její část rozhodně filosofií je. Bez filosofické změny těchto základních pojmů by nebylo možné tyto teorie vytvořit. Trochu jiné potíže má s filosofií kvantové mechanika. Její nejběžnější výklad, kodaňský, si dobře neporadil s filosofickou otázkou, jestli pravděpodobnost sama o sobě může mít fyzikální dopady.
Z toho vznikl logický nesmysl, který Schrödinger ilustroval svou kočkou. Podobný oxymóron, který se usadil v kvantové mechanice je, že částice je zároveň vlna. Vznikl proto, že v kvantových experimentech vidíme jen částice, ne vlnu. Kdyby to takhle chápal Faraday, neměli bychom doma dnes elektřinu, protože elektromagnetické pole je taky neviditelné a bylo by proto považováno za neexistující. A nevěřili bychom ani Newtonovi, protože ani gravitační pole nevidíme. Je celkem bez problémů představit si, že v kvantové mechanice jsou jak vlny, i když je nevidíme, tak i částice a podivnosti jako Schrödingerova kočka hned zmizí.
Ovšem i pro otce kvantové mechaniky bylo vlnově-částicové chování částic nesmyslné, tedy to, že částice v superpozici projde jako vlna oběma štěrbinami dvouštěrbinového experimentu současně. Vlna to umí, částice ne. Museli tedy něco udělat, aby takové filosofické nesmysly obhájili, a tak vymysleli představu, že v kvantové mechanice už neplatí běžná fyzikální intuice. Dnes to někteří dokonce vykládají tak, že neplatí intuice všedního dne, přitom to není žádná intuice průměrného Pepy, ale intuice vytvořená newtonovskou fyzikou, tedy vědecká intuice.
Sebehodnocení je vždy špatně, proto se u soudu nesoudí sám vrah, ale je tam od toho nezávislý soudce. Jen si představte, jak by to vypadalo, kdyby každý soudil sebe, třeba zločinci. Vězení by byla prázdná, mrtvoly by ležely na ulici. A tady se pokusili fyzici jako Bohr, Heisenberg, Born a další udělat filosofický závěr, tedy zastoupit obor, kterému se nevěnovali a nebyli v něm zběhlí, a obhájit své pojetí tvrzením, že se filosofické pojmy jako náhoda a částice tedy zásadně mění. Tím vytvořili už 100 let trvající zmatek v chápání kvantové mechaniky. Einstein to dobře viděl už v době vzniku kvantové mechaniky.
Přitom třeba Born velmi dobře věděl, že k řešení výkladu kvantové mechaniky je třeba kvalitní a znalé filosofie, jiného oboru, když trochu přehnaně napsal: „Jsem přesvědčen, že teoretická fyzika je ve skutečnosti filosofií.“ (Max Born: My Life & My Views, Charles Scribner’s Sons, New York, 1968, str. 48)
Musí to být ale znalá, kvalitní filosofie, nepodložená, která bude rozhodovat filosofické otázky. Nemůže sebe hodnotit sama fyzika. Kodaňská interpretace je filosofie amatérská a je snadné dokázat, že není podložená. Aby byla jistě správná, musely by být její principy experimentálně dokázány. Je experimentálně dokázáno, že je částice současně vlnou a že je částice v superpozici? Zdánlivě to dokazuje tzv. dvouštěrbinový experiment. Tam vidíme jen částici a že něco současně projde oběma štěrbinami, jinak by nevznikla interference za těmito štěrbinami. Ovšem představa tzv. pilotní vlny, existující spolu s částicí, tuto situaci vysvětluje taktéž a přirozeněji. Částice je pořád jen částice, projde jen jednou štěrbinou. Jen pilotní vlna ale projde současně oběma, interferuje, částice „na ní plave“ a interference vlny působí na částici, která se pak pohybuje „interferenčně“.
Tato koncepce také není experimentálně dokázána, i když je mnohem přirozenější, takže má mnohem větší šanci na pravdivost. Co však dokazuje zcela jistě je, že kodaňský výklad se superpozicí částice a částicí také vlnou, experimentálně dokázaný není. Kodaňská interpretace jen tak jen méně pravděpodobná filosofie.
Jan Fikáček, Ph.D.
Bohr: „Kvantový svět je nereálný.“ Nekecá trochu?
Nejen v mediálním světě, ale i mezi fyziky je rozšířený názor, že kvantový svět je „surrealistický“. Niels Bohr třeba prohlásil: „Všechno, co nazýváme skutečným, je tvořeno věcmi, které samy o sobě nelze považovat za skutečné.“
Jan Fikáček, Ph.D.
První teorii všeho vytvořil Pythagoras
Teorie všeho je dnes asi nejvíce chápána jako to, co nalezneme spojením obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. Ta má popsat vše v našem vesmíru. Ovšem první teorii všeho vymyslel Pythagoras.
Jan Fikáček, Ph.D.
Kdy je věda nesmyslná, ale přesto dokonale funguje
Ptolemaiův planetární systém se Zemí v centru dával matematicky velmi přesné předpovědi pohybu planet. Přesto byl nesmyslný. Ale i v dnešní vědě také existují případy, které dokonale fungují, přestože je jejich výklad nesprávný.
Jan Fikáček, Ph.D.
Je nekonečno matematický nesmysl? Úžasný prof. Loebl v Opavě
Matematik prof. Martin Loebl, CSc. je předsedou Učené společnosti ČR a působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Minulý pátek měl na Opavské universitě úžasnou přednášku s názvem O výpočtech a nesmyslech.
Jan Fikáček, Ph.D.
Feynman: „Kvantové mechanice nerozumí nikdo!“ Chcete mu odporovat?
V úterý minulého týdne jsem se zúčastnil XXII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky ve Velkém Meziříčí. Zejména mě zajímala přednáška Prof. Duška „O interpretacích kvantové teorie“. I to, proč Feynmanovi nevěřit.
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