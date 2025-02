Je Trump nový Mao Ce-tung? A chce kolonialismus?

Trump hned po svém zvolení začal dělat výrazné kroky, které vypadají dost zmateně. Na druhé straně bych si ale všiml, že jeho think-tank je ve velmi úzkém spojením s Orbánovým think-tank, kde se učí, jak ovládnout média a soudy.

Takže to vypadá, že má Trump věci daleko více promyšlené, než se na první pohled zdá. A že i na maďarských zkušenost postavil svůj plán posunout americkou demokracii k autoritářství. Všiml bych si, že už padl i návrh na to, aby mohl být Trump prezidentem potřetí, což vesele směřuje k ruskému a čínskému modelu diktatury. Tam takové prodlužování taky proběhlo.

Ostatně Trumpovo podněcování útoků na Kapitol jasně ukazuje, že nějaká demokracie a vůle lidu, kterou se ohání, je mu zcela ukradená. Z rozhodnutí soudů si dělá legraci. Což je jeden z pilířů demokracie. Ovšem USA mají silnou demokratickou tradici, není to Rusko nebo Čína. Je tedy otázka, nakolik se mu povede v USA demokracii oslabit.

Na jednu stranu opravdu dělá zmatené kroky, jako třeba propustit lidi, kteří mají know-how a kontrolují jaderné zbraně, a pak se je snaží najmout zpátky a zjistit, že na mě nemá kontakty. Což samozřejmě nedělá Trump osobně, ale je to styl, který spustil. Trochu to připomíná Mao Ce-tungovy zmatené nápady třeba s kulturní revolucí. Zatím se to naštěstí v malém. Shrnuto, asi má jakýsi plán, ale zmatek dělá taky, vydatně.

Donald Trump (Pixabay free photo)

V každém případě je to agresivní politika vůči slabším, ale opatrnost a respekt nebo alespoň zdánlivý respekt vůči silným, viz třeba jeho výroky, že Putin nechce zabíjet lidi a méně útočný styl vůči Číně. Ona politika ke slabým je zase jasně cítit třeba v přístupu k Izraeli. Nejraději by vyhnal všechny Palestince z Gazy a udělal si tam vlastní soukromý byznys, udělal by z Gazy Trumpovo exkluzivní bohaté letovisko. Koho by zajímaly 2 milióny místních, že? Je to také neuvěřitelný střet zájmu, kdy se Trump snaží osobně zpeněžit svou politickou funkci. Je to směr privatizace celých USA v Trumpům osobní prospěch, viz třeba jeho Trump-coin.

Když se na chvilku vrátíme k Izraeli, je nápadné, jak je Netanjahu nadšený z Trumpova plánu pro Gazu. A všimněte si také, jak teď systematicky vytlačují Araby i ze Západního břehu. Palestinci sice vykřikují, že by chtěli Palestinu od řeky k moři, jak byla před příchodem Židů, ale na něco takového nemají sílu. Ovšem Bibi si to evidentně přeje už dlouhou, tedy vyhnat všechny z Gazy a Západního břehu a udělat tam velký Izrael. Ten představu od řeky k moři uskutečňuje má na to sílu. :( Někteří znalci dokonce mluví o tom, že Bibi stáhl od Gazy vojáky úmyslně, aby teroristický útok ze 7.října umožnil. Izraelská armáda na něj zareagovala až za několik hodin, místy až několik dní, což je velmi divné.

Trumpův izraelský plán, i když ho nebudeme brát moc vážně, je plán kolonialismu. Člověk by si myslel, že kolonialismus, který skončil po druhé světové válce, na který zemřelo jen v „britské“ Indii na 100 miliónů Indů, už neexistuje. Ale Rusko ho oživilo, Čína po něm také touží a teď se do klubu chce přidat i USA.

Mao Ce-tung na bankovách (Pixabay free photo)

Na jednu stranu to může zastavit válku na Ukrajině, protože Trump razí silovou politiku, která jediná na Putina platí. A opravdu je tady ustrašený postup Evropy hrozný. Pro západní země je Ukrajina daleko a nechtějí si moc pálit prsty a investovat zásadně do její obrany, protože by to také ničilo jejich politické preference. A proto zřejmě Rusku zůstane 20% Ukrajiny, což může podpořit jeho chuť k další expanzi. Na druhé straně je Rusko ekonomicky vyčerpané, takže jestli se válka zastaví, bude na chvíli klid. Ale Rusko začne zbrojit. Což by měla Ukrajina a Evropa taky. A vší silou.

Ale pro slabé země nebo země slabší než USA je taková silová politika velmi nebezpečná a nespravedlivá. Viz právě Gaza, Grónsko, Kanada... Je to koloniální politika. Ostatně když jsem říkal, že kolonialismus po válce skočil, není to úplně pravda. Zůstal na Blízkém východě.

Izrael tam vznikl na arabské půdě proto, že světové mocnosti, zejména Británie, původně potřebovaly kontrolovat cestu ropy z Iráku, a také potřebovaly kontrolovat kvůli výnosnému „obchodu“ Suez. K tomu se přidala finanční síla Židů v Americe a frustrace z holokaustu. A oblast Palestiny se stala obětí této spojené síly. Opravdu je geniální vytvořit cizorodý stát v moři téměř půl miliardy Arabů. To vymyslela ale hlava! Podobná té Trumpově a Maově.

Nasáčkovat židovské imigranty do oblasti, která se jako jedna z mála chová k Židům vlídně, může vypadat jako dobrý nápad. Viz pogromy po celé Evropě, Asii atd. Ale my na základě současné imigrace do Evropy dobře víme, jak to dopadá, když se imigrace stane masovou. A to si v Evropě imigranti ještě nedělají vlastní stát. Židé v oblasti Palestiny už 2000 let nežili, takže neměli na dané území žádné právo. Nelze se vracet daleko do historie, to by celá Francie dnes měla patřit Itálii, protože tam měla Římskou říši. Území patří vždy lidem, kteří na něm dlouhodobě žijí v danou chvíli. Jak by se nám asi líbilo, kdyby OSN udělalo z Moravy arabský stát? Tak asi tak se Arabům líbil vznik Izraele na jejich půdě.

Opravdu směřuje Trum ke svobodě? :) (Pixabay free photo)

Izrael je tak od začátku koloniální projekt a jeho agresivitu ukazuje neustálé rozšiřování izraelského území od jeho vzniku. A samozřejmě je obvyklý argument, že Palestinci tam předtím neměli stát, úplný nesmysl. Copak tam Židé předtím nějaký stát měli? Ne. A dokonce tam ani nežili, než se tam nasáčkovali silou (Židé byli mimochodem první, kteří v oblasti použili terorismus, a to proti Britům.) Přijde mi, že když dnes vytahují zástupci dost židovsky ortodoxní izraelské vlády židovskou hvězdu jako argument proti Palestincům, plivají tím na oběti holokaustu. Není to tak, že díky holokaustu má Izrael právo činit jakoukoliv nespravedlnost na někom, kdo s holokaustem nemá nic společného.

A chápejte mě dobře. Obdivují Židy v mnohém, třeba ve vědě. Velká část nositelů Nobelových cen jsou Židé. V humanitních vědách má Izrael, podobně velký jako Česko, tuším 10x větší citovanost, atd. Dokonce jsem podle jednoho Žida pojmenoval i svého syna. A mám mezi Židy přátele, a jsou mi sympatičtější než Arabové, pokud ovšem nejde o ortodoxní židovský fanatismus. Židé jsou velmi schopní a vytvořili mnoho dobrého, jsou základem evropské civilizace. Ovšem projekt Izrael se jim hrubě nepovedl a špiní jím vlastní dobré jméno.

Takže kolonialismus po druhé válce úplně nezanikl, a teď se může stát, že poněkud vystrkuje růžky. Blízký východ je často toho takový indikátor. V případě Ruska už růžky vystrčil. Doufejme, že je přece jen jiná doba, a že demokratické tradice jsou v západním světě silné, a že americká síla bude v jistém směru užitečná a akceschopná, a v případě ukrajinské války probere z letargie i Evropu. Ale že nenadělá mnoho škody.