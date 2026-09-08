Je nekonečno matematický nesmysl? Úžasný prof. Loebl v Opavě
Pan profesor mě opravdu ohromil. Očekával jsem spíše matematicky suchou přednášku, ale opak byl pravdou. Přednáška byla barvitá, kreativní, s exkurzemi do historie spíše lidské civilizace než matematiky. Víte například, že u Věstonic byly nalezeny kromě Věstonické Venuše také vlčí kosti se zářezy, které měly pravděpodobně funkci počítadla? A že jsou asi 30 tisíc let staré a že čísla existovala dříve než písmo. A víte, že první teorii všeho vytvořil Pythagoras a to pomocí zlomků? A víte, že průmyslová velmoc Itálie začala upadat, když v ní Jezuité zakázali „nekonečně“ malé „diferenciály“ a Británie se takovou velmocí stala, protože Newton a Leibniz vynalezli diferenciální a integrální počet, který takové veličiny používá? A takových překvapení bylo v přednášce, jejíž plakát vidíte níže, mnoho.
Přestože se pan profesor věnuje převážně matematice, překvapil mě svým historický nadhledem a kreativitou. Dle mého se řadí k takovým lidem jako byl Doc. Langer (MFF UK Praha)s jeho filosofickým nadhledem nad fyzikou, nebo jako je doktor Richterek (UP Olomouc)s podobnými schopnostmi, navíc s uměleckými konotacemi. Dokonce mi poněkud připomněl geniálního prof. Petra Vopěnku, toho mezinárodně uznávaného matematika a filosofa a historika matematiky. A leckdy s jeho fenomenologií i filosofa.
Když jsem kdysi učil na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze, někteří studenti mi říkali, že přednáším podobně jako Vopěnka. Netušil jsem, kdo to je, tak mě to nevzrušovalo. Ale jednou jsem se přece jen na jeho přednášku vypravil, a to 15.11.1989, tedy dva dny před Sametovou. A spadla mi brada. Přednáška byla neuvěřitelná, geniální, kreativní (třídil nekonečna podle druhu bohů) a asi přednáška, která mě v mém životě nejvíce ohromila. Vůbec nechápu, jak mě někdo mohl srovnávat s někým tak skvělým. Nesahám mu ani po kotníky. Vnutil jsem mu nějaký svůj spisek, což mě možná po revoluce udrželo na UK, když jsem se nelíbil rektorovi.
prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – O výpočtech a nesmyslech
Podobně mě ohromila přednáška prof. Loebla. Je škoda, že podobných přednášek nemá víc, nebo přesněji, má jen dvě takové. Má rozhodně talent vysvětlovat matematiku jednoduše, poutavě a kreativně. Vlastně jsem si na té přednášce uvědomil, že to, co mě oslovuje nejvíc je, když je vědec skutečně fundovaný a ještě k tomu umí přidat kreativní a srozumitelný výklad. Ostatně to můžete posoudit sami, když se podíváte na video z jeho přednášky o kousek výše.
V příštím blogu se asi vrátím k jednotlivým částem přednášky. (Nevypadá to, že by video fungovalo přímo zde v blogu, proto pod něj i zde dávám na něj link: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – O výpočtech a nesmyslech.)
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