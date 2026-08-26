Feynman: „Kvantové mechanice nerozumí nikdo!“ Chcete mu odporovat?
Ono se pochopení kvantové mechaniky bez sledování podobných přednášek a vlastního přemýšlení opravdu neobejde. A když se pustíte do některé z možností, které tu popíšu, zjistíte, že Feynmanovi nemusíte v tomto tak úplně věřit a že je možné této teorii porozumět. Asi to ale chce znát více výkladů než jen ten klasický, kodaňský, dost podivně interpretovaný v popularizacích třeba Schrödingerovou kočkou.
Prof. Miloslav Dušek působí na Přírodovědecké fakultě Univerity Palackého v Olomouci. A kromě výuky na této fakultě je, spolu s Prof. Pavlem Cejnarem z Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy, autorem známého seriálu Kvatové hlavolamy v časopise Vesmír.
Přiznám se, že mě ve své přednášce Prof. Dušek dost překvapil šíří svého přehledu, takže jsem se učil a učil, ale mnohé mi ještě nedochází. Třeba souvislost výkladu kvantové mechaniky a Unhruhova jevu, který je podobný horizontu černé díry s Hawkingovým zářením, jsem zatím nezkous. Třeba mi to někdy dojde. :)
Po přednášce jsem s panem profesorem a Dr. Richterkem z Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP šel na oběd a také jsem měl dost otázek, i když jsem nechtěl zase moc otravovat. Víte třeba, že závěr Johna Bella ohledně kvantové provázanosti byl, že buď je kvantová provázanost reálná a nadsvětelná (tzv. nelokální) nebo ji nelze chápat jako reálnou, protože vše, čím se nám projevuje, má jen pravděpodobnostní charakter? (Doufám, že jsem to ve svém předpochopením napsal správně.)
Mimochodem, Dr. Richterek má skvělý kurz filosofie fyziky (konkrétně se jmenuje Fyzika, filosofie a umění), který je, dle mého skromného názoru, i zajímavější než filosofie fyziky legendárního Doc. Jiřího Langera z MFF UK v Praze. Toho jsem se už zúčastnil.
Celý program semináře Jednoty českých matematiků a fyziků ve Velkém Meziříčí i s prezentacemi, včetně prezentace Prof. Duška, najdete na webu gymnázia ve Velkém Meziříčí. A za dva roky se bude tento seminář konat znova, a protože je veřejně přístupný, můžete také zajít. :)
Při tom obědě jsem zkoumal, jestli má pan profesor Dušek v následujícím semestru nějakou výuku obsahující i interpretace kvantové mechaniky. Zdá se, že ano, i když ještě není v rozvrhu UP Olomouc. Ale jestli mi pravidelné návštěvy lékaře dovolí, budu na ten kurz docházet. Kurzy universit jsou věřejně přístupné. Tak se můžet přidat. Pro jistotu jsem si ale ještě pořídil knížku pana profesora (viz obrázek výše), která je literaturou k tomuto kurzu. Nesnažte se ji sehnat, je už totálně nesehnatelná, neboť vyšla už v roce 2002 a je dostupná jen v knihovnách.
Ještě jsem prošmejdil web Ostravské university a zdá se, že by bylo pro mě asi přínosné podívat se na kurz kvantové mechaniky Doc. Karlického. Nechcete také zajít? :) Zdá se, že se vracím do mládí, kdy jsem na ostravskou universitu chodil ve 13ti letech na kurz kvantové chemie.
Jan Fikáček, Ph.D.
Můžeme přírodu vidět takovou, jaká je?
To je klasická otázka kvantové mechaniky. Většina fyziků (třeba Bohr) si zřejmě myslí, že ne, a to kvůli Heisenbergovým relacím neurčitosti. Einstein si myslel, že ano. Ani jedna strana ale vlastně nemá tak úplně pravdu.
Jan Fikáček, Ph.D.
Proč je existence stolu méně jistá než existence elektronu
Richard Feynman jednou prohlásil s vtipem sobě vlastním, že: „Elektron je teoretický nástroj; je však při porozumění přírodě tak mimořádně účinný, že bychom téměř mohli tvrdit, že existuje.“
Jan Fikáček, Ph.D.
Proč není realita jediná a pevná
Kvantová mechanika a teorie relativity znejistily to, co bylo statisíce let pro člověka jistotou, jaký je svět kolem nás. Vysvětlíme si, kde se vzala ta jistota a proč dnes mizí. A taky oč se opřít k získání jistoty nové.
Jan Fikáček, Ph.D.
Jak vypadá Evropská komise lidskýma očima zevnitř
Nikdy jsem politicky netoužil pracovat pro evropské instituce, byla to pro mě jen cesta, jak finančně zabezpečit rodinu. Snad mám proto relativně nezávislý pohled na Evropskou komisi, pro kterou jsem skoro 18 let pracoval.
Jan Fikáček, Ph.D.
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Dnes vládne nad AI obrovské nadšení, kterému podléhám dost i já, a používám ji denně a skoro ke všemu, nicméně .... stejně si myslím, že AI má své principiální limity. A i to své nadšení z ní beru částečně jako telecí optimismus.
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