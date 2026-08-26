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Feynman: „Kvantové mechanice nerozumí nikdo!“ Chcete mu odporovat?

V úterý minulého týdne jsem se zúčastnil XXII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky ve Velkém Meziříčí. Zejména mě zajímala přednáška Prof. Duška „O interpretacích kvantové teorie“. I to, proč Feynmanovi nevěřit.

Ono se pochopení kvantové mechaniky bez sledování podobných přednášek a vlastního přemýšlení opravdu neobejde. A když se pustíte do některé z možností, které tu popíšu, zjistíte, že Feynmanovi nemusíte v tomto tak úplně věřit a že je možné této teorii porozumět. Asi to ale chce znát více výkladů než jen ten klasický, kodaňský, dost podivně interpretovaný v popularizacích třeba Schrödingerovou kočkou.

Pozvánka na zmíněný seminář

Brožurka semináře

Prof. Miloslav Dušek působí na Přírodovědecké fakultě Univerity Palackého v Olomouci. A kromě výuky na této fakultě je, spolu s Prof. Pavlem Cejnarem z Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy, autorem známého seriálu Kvatové hlavolamy v časopise Vesmír.

Motto z prezentace přednášky Prof. Duška na zmíněném semináři.

Přiznám se, že mě ve své přednášce Prof. Dušek dost překvapil šíří svého přehledu, takže jsem se učil a učil, ale mnohé mi ještě nedochází. Třeba souvislost výkladu kvantové mechaniky a Unhruhova jevu, který je podobný horizontu černé díry s Hawkingovým zářením, jsem zatím nezkous. Třeba mi to někdy dojde. :)

Stránka prezentace Prof. Duška, která mluví o souvislosti Unruhova jevu a kvantové mechaniky

Po přednášce jsem s panem profesorem a Dr. Richterkem z Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP šel na oběd a také jsem měl dost otázek, i když jsem nechtěl zase moc otravovat. Víte třeba, že závěr Johna Bella ohledně kvantové provázanosti byl, že buď je kvantová provázanost reálná a nadsvětelná (tzv. nelokální) nebo ji nelze chápat jako reálnou, protože vše, čím se nám projevuje, má jen pravděpodobnostní charakter? (Doufám, že jsem to ve svém předpochopením napsal správně.)

Mimochodem, Dr. Richterek má skvělý kurz filosofie fyziky (konkrétně se jmenuje Fyzika, filosofie a umění), který je, dle mého skromného názoru, i zajímavější než filosofie fyziky legendárního Doc. Jiřího Langera z MFF UK v Praze. Toho jsem se už zúčastnil.

Celý program semináře Jednoty českých matematiků a fyziků ve Velkém Meziříčí i s prezentacemi, včetně prezentace Prof. Duška, najdete na webu gymnázia ve Velkém Meziříčí. A za dva roky se bude tento seminář konat znova, a protože je veřejně přístupný, můžete také zajít. :)

Kniha Prof. Duška za roku 2002

Při tom obědě jsem zkoumal, jestli má pan profesor Dušek v následujícím semestru nějakou výuku obsahující i interpretace kvantové mechaniky. Zdá se, že ano, i když ještě není v rozvrhu UP Olomouc. Ale jestli mi pravidelné návštěvy lékaře dovolí, budu na ten kurz docházet. Kurzy universit jsou věřejně přístupné. Tak se můžet přidat. Pro jistotu jsem si ale ještě pořídil knížku pana profesora (viz obrázek výše), která je literaturou k tomuto kurzu. Nesnažte se ji sehnat, je už totálně nesehnatelná, neboť vyšla už v roce 2002 a je dostupná jen v knihovnách.

Ještě jsem prošmejdil web Ostravské university a zdá se, že by bylo pro mě asi přínosné podívat se na kurz kvantové mechaniky Doc. Karlického. Nechcete také zajít? :) Zdá se, že se vracím do mládí, kdy jsem na ostravskou universitu chodil ve 13ti letech na kurz kvantové chemie.

Autor: Jan Fikáček, Ph.D. | středa 26.8.2026 9:07 | karma článku: 7,29 | přečteno: 73x

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Jan Fikáček, Ph.D.

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Vystudoval chemii (SŠ), kybernetiku, řízení, ekonomii a teorii systémů (interdisciplinární studia - VŠ), je obecně uvažujícím člověkem někde na pomezí mezi přírodními vědami a filosofií. Roky vyučoval filosofii fyziky a filosofii virtuální reality na PřF a MFF UK v Praze. Od roku 2021 Ph.D. se zaměřením na filosofii fyziky a matematiky. Pracoval jako evropský expert pro "Future Technologies", 7 let pak v jedné z nejvyšších evropských pozic v počítačové bezpečnosti. 8 let pak finanční expert na evropské úrovni. V letech 1991-7 byl předsedou společnosti Mensa ČR. Je členem světové vědecké Společnosti pro filosofii času. Absolvent Oxfordského kurzu Filosofie vědy.

Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. Kontakt: jfikacek@gmail.com
 
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