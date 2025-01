Existuje v Česku svatá a mechanická inkvizice proti filosofii? - 1.díl

Tak jsem změnil povolání a místo vydělávání peněz ve „finančnictví“ jsem se pustil do vědy a filosofie. To mě baví mnohem víc, i když je to zatím spíše investování, příjem minimální. Překvapilo mě ale, co vše se v české vědě děje.

Překvapila mě už reakce některých jednotlivců na mou jinak skvělě hodnocenou disertační práci Filosofie nekonečna. Jeden fyzik třeba o ní napsal, že „celá práce je z hlediska fyziky nebo matematiky zjevně nesmyslná“. Je už zajímavé hodnotit filosofickou práci z hlediska matematiky a fyziky. To by se asi pak měly práce pak z chemie hodnotit třeba z hlediska politologie, ne? :) Samozřejmě má práce není zdaleka ani tak významná, jako následující příklad, ale podle oponentů zřejmě něco nového a neobvyklého přináší. A „kritická“ reakce na něco nového ze strany některých „mechanicky“ uvažujících pedagogů je charakteristická. Ilustrační příkladem je tu kritika ze strany některých předních vědců té doby na Darwinovu teorii evoluce. „[Darwinova kniha] je vědecky chybná, nepravidvá ve faktech a nevědecká ve svých metodách a škodlivá ve své tendenci.“ Nepřipadá vám to hodnocení velmi podobné jako kritika výše zmíněného fyzika? :) Toto hodnocení nenapsal proti Darwinovi někdo z církve, ale přední biolog a geolog té doby, Louis Agassiz. Ze strany některých vědců byla kritika tvrdší než ze strany církve. Taky je Agassizovo hodnocení prázdné, bez konkrétního argumentu. Někteří vědci Darwinovy doby zřejmě požadovali evoluci v Newtonově duchu, tedy aby vyhovovala jejich mechanickým předsudkům. O tom se můžete přesvědčit v následujícím videu: Zdroj: Jan Toman: Evoluční trendy a směrovanost evoluce, čas 5:20 Prostě někteří přírodovědci (doufám, že jich není mnoho) hodnotí nějaký jiný obor bez jeho znalosti, což je jistě amatérské. Nechápou trošku hlubší filosofii a mají se za odborníky i v ní, i když se jí nikdy nezabývali, ani ji nestudovali. Což je dost arogantní. Pro práci ve většině přírodovědných oborů není hlubší filosofie jistě potřeba, protože práce v nich je spíše analytická. Velmi obecné uvažování je třeba pouze výjimečně, zejména v době revolučních změn vědy. Typické pro takovou amatérskou kritiku mimo vlastní obor je, jak již zmíněno, že je to „kritika“ obecná, v podstatě prázdná, bez konkrétních argumentů, co je kde chybně. Tedy je to spíš bulvární než vědecký styl. V případě zmíněné disertace se ale jedna konkrétní kritika vyskytla. Ta spočívala v tom, že disertace údajně nesprávně vypočítává z energie fotonu jeho hmotnost pomocí rovnice E=mc2. Dotyčný „kritik“ prohlásil, že s takovými znalostmi bych u něj neudělal z fyziky ani bakaláře. Škoda pak, že stejné odvození hmotnosti fotonu, jaké je v oné disertaci, udělal i nositel Nobelovy ceny za fyziku Wolfganga Ketterle. Ten by asi u dotyčného učitele taky neudělal ani bakaláře z fyziky. :) A protože hodnocení špičkového filosofa a filosofa matematiky bylo, že práce je nová, originální, odvážná a fundovaná, je evidetní, že onen fyzik skutečně jen plácá o oboru, kterému nerozumí. A neporozumění práci není argument. A dokonce ani ve vlastním oboru dotyčný moc neoslnil, protože považoval učebnicový výklad rovnice E=mc2 za dogma. A udělal si ostudu v tom, že mu, vysokoškolskému profesorovi fyziky, musí pouhý student filosofii vykládat jednu ze základních rovnic fyziky, připomínat vědeckou diskusi o této rovnici. Podrobnosti můžete najít v blogu Proč se Česká televize zajímala o rovnici E=mc2 v Ph.D. dizertaci. Disertace logicky rozbírala, proč má foton hmotnost na mnoha logických argumentech, které nikdo zatím nenapadl. Zmíněný profesor na logiku evidentně nedbal, jen opakoval bez analýzy to, co se obvykle říká. Což ovšem určitě není vědecký přístup. :) Jen stručně uveďme jediný logický argument z disertace k rovnici E=mc2 a s tím souvisejícím výkladem hmotnosti fotonu: Hovořit o nulové klidové hmotnosti fotonu je nesmyslné, protože foton nemůže být nikdy v klidu. Může mít něco, co neexistuje, nějaké vlastnosti? Jakou má barvu neexistující jabko? Nulová klidová hmotnost proto zřejmě znamená, že foton v klidu neexistuje, a tedy nemá žádnou vlastnost, ani hmotnost. Pokračování příště....