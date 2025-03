Co takhle mít AI přímo v brýlích?

Vždycky mě bavily nové technologie, i když pořád zvažuju, jestli vůbec mají nějakou pro mě užitečnou funkci. Nemám proto ani chytré hodinky, ani automat v autě. Ovšem AI přímo do brýlí jsem si pořídit musel. Víte proč?

Je to proto, že když přednáším, tak se nejednou zaberu do výkladu nějaké myšlenky a vypadnu z připravené osnovy v PowerPointu. A tak brýle, které jsem si pořídil, když mi text mohou promítat přímo před oči, mě zaujaly. Budu tam mít hrubou osnovu přednášky a jen na ťuknutí rukou na brýle se text posune dál. Vyzkoumám, jestli nebude stačit nějaký hlasový povel nebo pokynutí hlavou.

Je to další technologický krok zejména v tom, že zvenku ty brýle vypadají úplně normálně, ne jako hi-tech (viz obrázek níže), i když to hi-tech brýle skutečně jsou. Ty bambulky za ušima nejsou moc viděl. A text, který se promítá na skla, vidí jen ten, kdo má brýle na nose. Zvenku není text viditelný, jen občas se zalesknou obdélníkové plošky. Text vidí uživatel ostře, nemusí na něj zaostřovat jak tomu bylo u některých předešlých typů.

To jsou ty moje brýlky, úmyslně natočené tak, aby se zobrazovací plošky leskly. Skoro nikdy ale nejsou z okolí vidět, a text není vidět vůbec. (Foto JF)

Zatím jsme ale nemluvili o AI. Tak když si rukou přidržíte levý koneček brýlí (je tam takový čudlík), tak vás AI poslouchá a rozumí i češtině a odpovídat také umí v češtině, chcete-li. Můžete si vybrat, jestli si zapnete Chat GPT nebo Perplexity. Zatím jen ty. Když si rukou přidržíte pravý koneček, máte diktafon. Brýle mají umět poslouchat a překládat z 20 jazyků i do češtiny (např. čínštinu, arabštinu, finštinu atd.), což se může v organizaci, kde jsem pracoval, tedy v prostředí s 23 jazyky, nebo v zahraničí, hodit. Překlad slyšeného jazyka píše na obrazovku.

Nejsou to šmírovací brýle, takže nemají kamery, jen poslouchají a odpovědi na dotazy píší na obrazovku. Potřebují ke své funkci nějaký chytrý telefon, přes který komunikují s AI a dalšími aplikacemi. Přes něj si můžete třeba pouštět připravenou prezentaci, když si ji ve Wordu pošlete emailem. Drobnosti jako datum, čas a počasí máte neustále před očima, když hlavu trochu zvednete. Jde nastavit vodorovná poloha i úhel zvednutí hlavy. Zvolil jsem si takové parametry, že zvednutí hlavy nikdo ani nezaznamená. Samozřejmě na základní obrazovce máte upozornění na termíny z kalendáře, nebo došlé maily či jiné zprávy, které si můžete taky v brýlích přečíst.

Mám ty brýle jen chvilku, takže další funkce a praktické rady napíšu do blogu příště. Co je na nich ale pro mě báječné je, že vám optik, kde brýle kupujete, může nechat udělat skla s libovolnými dioptriemi. Takže já mám progresivní skla, tedy malé dioptrie nahoře, když koukám do dálky. Dioptrie se plynule zvětšují směrem dolů, takže v pohodě i čtu s nimi třeba knihu nebo i drobnější písmo.

Prosím, neptejte se mě, co je to za značku. Slíbil jsem iDnes, že nebudu dělat reklamu, a to ani v diskusi. Takže značku vám nemůžu prozradit. Ale v Česku se tyto brýle pořídit zatím nedají. Koupil jsem je v Belgii, a i tam říkali, že jsem teprve druhý, kdo si je kupuje. Ale klidně se ptejte na jednotlivé funkce těchto brýlí. Buď v diskusi odpovím, nebo zkusím brýle dále prozkoumat a odpovědi shrnu v dalším blogu. Jó, baterie vydrží 1,5 dne a plně se nabije za 2,5 hodiny.