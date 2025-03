Co takhle mít AI přímo v brýlích? První zkušenosti s AI brýlemi.

Na YouTube se dozvíte, jak je umělá inteligence skvělá a její zařízení taky. Ale protože toho rozbalovači boxů mají hodně, nemohou třeba současně používat 10 brýlí, dovíte se jen povrchní dojem. A třeba negativa moc ne.

Podrobnosti, zkušenosti a nevýhody se ale dozvíte tady. Tedy nepoužívám brýle s AI ani deset dní a nemám teď na hraní s nimi moc času, ale cosi jsem už zjistil. Nejdříve se ale můžete s těmito AI brýlemi trochu seznámit v minulém blogu Co takhle mít AI přímo v brýlích?

Tak první malou nevýhodou těchto brýlí je, že jas textu je slabý, když vyrazíte ven. Zelený text vyžaduje tmavší pozadí než je denní světlo. I když vytočíte jas manuálně naplno, nestačí to. Ovšem asi proto máte u brýlí tmavé klipy, které když na brýle nasadíte, vidíte text v pohodě i venku za slunného dne. Automatické zjasňování taky trochu pomůže. Tedy pomohlo by, kdyby bylo čidlo světelných podmínek na brýlích. Ono je ale v mobilu a ten máte většinou ve tmě v kapse. Takže nic.

Co je ale úžasné, je, že brýle vám přeloží, ve spolupráci s mobilem, 21 mluvených jazyků. Kromě těch v Evropě běžných také třeba čínštinu, arabštinu apod. A to do češtiny nebo do jakéhokoliv z oněch 21 jazyků, které jsou dispozici. Dělá se to tak, že mobil s aplikací těchto brýlí nastrčíte před toho, kdo na vás mluví divnou řečí. :) Mobil poslouchá a v brýlích pak čtete překlad toho, co dotyčný říká. Úžasné! I když je překlad se zpožděním nějaké té vteřiny. Vyzkoušel jsem. Syn, který mluví francouzsky jako rodilý mluvčí, na mě mluvil francouzsky a já mu čet v brýlích, co říká, ale česky.

Tohle je přepis toho, co jsem říkal s brýlemi na nose, a ony poslouchaly. Přepsaly to do mobilní aplikace brýlí. Stejný text vidí člověk v oněch AI brýlích, jen zeleně. (foto JF)

Teď mě napadá, že by to mohlo jít použít i obráceně, i když trochu těžkopádně. Brýle samy slyší jen vás, ale když něco říkáte česky, můžete překlad třeba do angličtiny vidět v brýlích a přečíst ho někomu.

A ještě jedna kouzelná věc. Brýlky umí přepis mluveného slova do textu. To zaujalo jednu dámu, která, chudák, ztratila sluch. Ta může třeba mobil položit na stůl před kamaráda, a to, co on říká, pak čte v brýlích. Verze zdarma této konverze na text dělá ještě chyby. Ale je k dispozici profi placená verze, která bude asi daleko lepší. Ale je dost drahá. Příští týden vrazím do ní trochu peněz a vyzkouším, jak funguje. Ale už na obrázku výše vidíme, že verze zdarma někdy funguje bez chybičky.

Další zkušenosti asi za týden. A znovy se omluvám, ale nemůžu sdělovat značku brýlí. Byla by to reklama a ten blog by tady nebyl.