Co chtěl říci Schrödinger svojí živě-mrtvou kočkou

Je to ironie. Když Erwin Schrödinger krátce popsal ve svém článku z roku 1935 svůj slavný myšlenkový experiment s kočkou v superpozici, měl pro něj úplně jiný význam, než jaký mu obvykle přikládáme dnes.

V současnosti tradovaný význam Schrödingerovy kočky jako najednou živé a mrtvé zřejmě vznikl až v mysli autora mnohasvětové interpretace kvantové mechaniky Huga Everetta . A to až v roce 1957, tedy 22 let po Schrödingerově článku, ve kterém Erwin svou kočku stvořil. Mnohasvětová interpretace je zřejmě nesmysl, protože každou interakcí částic by se vesmír musel rozdělit na dva. Tedy ve vteřině by bylo prakticky nekonečně mnoho vesmírů, což by vyžadovalo prakticky okamžité vytvoření téměř nekonečné energie z ničeho. Nehledě na to, že by se prostor takových vesmírů musel rozpínat téměř nekonečnou rychlostí. Tyto vesmíry by se totiž nevyvíjely 13,7 miliard let jako ten náš, ale vznikly by okamžitě.

V roce 1970 (35 let po Erwinově článku) zpropagoval mnohosvětovou interpretaci Bryce DeWitt, čímž ji dostal do povědomí jak veřejnosti, tak do povědomí odborníků. A tím i zpropagoval živě-mrtvou kočku tak, jak ji obvykle chápeme dnes. Tento myšlenkový experiment s kočkou je krásná, záhadná myšlenka, ale tak jak se obvykle chápe, je jen bájí, která je nesmyslná. A jako nesmysl ji Schrödinger také chápal. Schrödinger tento myšlenkový experiment navrhl jen jako ukázku absurdity kvantové superpozice, tedy aby ukázal, že je tato superpozice hloupost.

Chcete-li, ale dojít ke stejnému názoru jako on, a to logickou cestou, bez potřeby opírat se o jeho autoritu, kouněte na následující přednášku, která to objasňuje. A dokonce logicky dokazuje:

Raději tady dávám i link na toto video: https://youtu.be/XmX2tDur7Lo?si=SfgI7GjkGOATp-w7.

A níže vidíte první stranu dotyčné ppt prezentace ve videu. (Nechápu, proč v blozích iDnes jsou videa prezentována jen tak ošklivě, jako výše.)

Titulní strana powerpoint prezentace dotyčné přednášky (JF)

V přednášce se také dozvíte, jak myšlenkový experiment zvaný Wignerův přítel dokazuje, že je kvantové mechanika neúplná, a to na prostém příkladu červeně natřeného kamene.

Protože jsem opustil své zaměstnání a založil jsem si firmu na vědu, budu se vědě teď věnovat mnohem více. Proto na tomto kanálu budou videa mnohem častější. Takže, chcete-li, aby vám nic neuniklo, začněte tento YouTube kanál sledovat.