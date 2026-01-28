Budeme mít díky Macinkovi trojkoalici nevydávání k trestnímu stíhání?
Bohužel to vytvoří nevydávací trojkoalici, a tedy upevní soudržnost současné šestikoalice. Zájem nevydat k trestnímu stíhání bude totiž pro současnou vládu jaksi všeobecný, každá složka vlády bude mít zájem vyhnout se zákonu. A to současnou vládu charakterizuje jako celek. Zákony a fér hra je prostě nezajímají, o morálce ani nemluvě.
Otázka je, jak se taková vláda nerespektující zákony mohla vůbec dostat k moci. A není to těžké pochopit, když se podíváte na to, co tato nemorální vláda udělala potom, co se dostala k moci. Ona na rozdíl od bývalé vlády totiž pochopila, že v Česku se mnoha lidem žije těžce, a to nejen proto, že jsou relativně chudí, ale také proto, že současný demokratický systém jim nedává ty jistoty, co dával socialismus. Tato vláda bude platit za občany část ceny elektřiny a asi i televizní poplatky apod. Sice to občasné zaplatí nepřímo prostřednictvím daní, ale to bezprostředně nevnímají. Této vládě vlastně vůbec nejde o občany, ale na druhou stranu dobře ví, kdo je volí a jak se dostat k moci.
Určitě nebudu tvrdit, že socialismus s jeho jistotami byl mnohem lepší než současná demokracie. Mám se podstatně lépe než v socialismu a mám mnohé možnosti, o kterých jsem v době totality ani nesnil. Ovšem i na základě své osobní zkušenosti dokážu vnímat, že život v demokracii může být někdy náročný, náročnější než dříve. Taky jsem se totiž dostal do situace, kdy mi (nám) v podstatě došly peníze a ztratil jsem dříve tak obvyklé jistoty, třeba být zaměstnán a mít peníze na základní potřeby. Podrobnosti viz článeček Proč už nejsem vlastizrádce a fašista.
Dokážu se proto vžít do situace těch, co mají podobné potíže, a nejen jednorázově jako já. A mají to mnohem těžší než jsem měl já, protože ne mou zásluhou jsem byl obdařen celkem obstojnými schopnostmi. Jak ale na tom musí být třeba ti, kteří třeba nemají to vzdělání, které mám já? Musí to mít podstatně těžší.
Mám za to, že když toto demokratické strany nepochopí, vyhraje příští volby zase Babiš či jiné populstické síly, jak už jsem několikrát prorokoval (viz třeba Jsou příznivci Zemana a Drahoše nesmiřitelní? A proč možná nevyhraje Drahoš). Demokratické strany totiž žijí v „pražském“ skleníku lidí, kteří chudobu a starosti o základní potřeby neznají, a jejich nejistota se základních věcí netýká. Nevnímají, že v Česku je velká tzv. pracující chudina, což jsou lidé, kteří sice mají zaměstnání nebo i dvě, ale když jim vypadne lednička, nemají na novou. Věc je také v tom, že v Česku se neuvěřitelné množství exekucí (což Eurostat nezahrnuje do ukazatele chudoby). Uvažme taky třeba neustále zdražující bydlení.
Velkou důvěru ve mě nevzbudilo nedávné prohlášení obnoveného vedení ODS, že vrátí zpět kurz směřující k zájmům podnikatelů. Ano, ti táhnou ekonomiku, ale nejsou to jediní lidé žijící v Česku. A je to menšina voličů. Co takhle uvažovat o strategii, která bude směřovat k zabezpečení základního života chudším, což posílí sociální smír a vytvoří vhodné klima k podnikání. A když budou základní potřeby všech solidně zabezpečeny, ať klidně probíhá férový „boj“ o bohatství a úspěch podnikatelů. Navíc chudší obyvatelstvo bude mít větší kupní sílu, což se podnikatelům také hodí. Vždyť platy v Česku jsou ve srovnání se Západem hodně nízké.
Jan Fikáček, Ph.D.
- Počet článků 338
- Celková karma 18,22
- Průměrná čtenost 3027x
Chcete-li sledovat diskuse v "jeho" skupině, připojte se do Vědecké filosofie & Fyziky (nejen) na FB. Kontakt: jfikacek@gmail.com
Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy jako vědeckou dizertační práci. Někdy je to jen divoká fantazie. Na druhé straně se snaží udržovat jistou vědeckou kvalitu, takže "esoterické" komentáře nejsou vítány.