Bohr: „Kvantový svět je nereálný.“ Nekecá trochu?
Lidé by měli mít úctu k velkým vědcům jako je Niels Bohr, protože posunul fyziku hodně dopředu. Ovšem neměli by mít úctu ke každému výroku, který řekli, zvláště, když je mimo jejich obor. A to je právě tento případ, protože fyzik tady vyjadřuje filosofický názor.
Vědecké uvažování vyžaduje kritičnost, bez ní by byla věda mrtvá, takže automaticky bez přemýšlení věřit nějakému prohlášení autority, není asi ta nejlepší cesta. Věděl to i Albert Einstein, který napsal v dopise Jostu Wintelerovi 8. července 1901: „Slepá poslušnost vůči autoritám je největším nepřítelem pravdy.“ (dokument č. 115 v The Collected Papers of Albert Einstein, svazek 1)
Niels Bohr, jeden z otců kvantové mechaniky, byl úžasným fyzikem, ale dost špatným filosofem. Jeho nevalná filosofie ale překvapivě byla v dobách zrodu kvantové mechaniky velkou výhodou. Když totiž existuje zmatek v chápání, je i jen částečné pochopení lepší než žádné, a to i tehdy, když je deformované. Dokonce je někdy deformované a zjednodušené pojetí lepší než správné ale složité, protože toho jednoduchého dosáhneme nejednou mnohem, mnohem dříve. A i pokřivěný obraz může být velmi užitečný. V metafoře: když vidíte v zakřiveném dopravním zrcadle svět „divně“, je obraz sice deformovaný, přesto nám ale dává velmi dobré a spolehlivé informace o dopravní situaci.
Bohr v roce 1913 vytvořil první „kvantový“ model atomu. No, on to byl spíše „polokvantový“ model, taková slepenina klasické a kvantové fyziky. Ale jako první vysvětloval spektrální čáry záření atomů. Kdyby Bohr přísně vyžadoval logickou nerozpornost, jak to chtěl Eistein, nikdy by takový model nevytvořil.
Bohrovým majstrštychem byla tzv. kodaňská interpretace kvantové mechaniky, z jejíž částečné nesmyslnosti si Erwin Schrödinger ironicky utahoval svou kočkou. Erwin tím poukázal na nesmyslnost tzv. kvantové superpozice částic. Mimochodem, všimněte si, že živo-mrtvá kočka je nevědecká představa právě v rámci kodaňské interpretace, která tvrdí, že je kvantová neurčitost neodstranitelná. Důsledkem toho je ale to, že taková superpozice je principiálně nepozorovatelná!, protože je skrytá pod Heisenbergovými relacemi neurčitosti. Když otevřete krabici s Schrödingerovou kočkou, superpozice okamžitě „zmizí“ a vidíte jen živou nebo mrtvou kočku, nikdy kočku živo-mrtvou. No, zmizí. Spíše se dá tušit, že nikdy žádná neexistovala. Takový smíšený stav kočky tedy nejde podle kodaňského výklady principiálně nikdy experimentálně dokázat, ani vyvrátit, což je ale základní požadavek vědeckého přístupu ve fyzice.
Dalším logickým nesmyslem v tomto kodaňském výkladu jsou vlnově-částicové vlastnosti částic. Oč jednodušší a logičtější je předpokládat, že se částice „houpají“ na nějakých vlnách, než že částice jsou nejen částice, ale současně jsou i svým protikladem – vlnami, které jsou všude, rozdělují se a zase se spojují. Copak se částice může rozdělit na „nekonečně“ mnoho stejných částic? Tomu se směje i Richard Feynman ve svých přednáškách.
Tzv. vlnová funkce v případě polohy částice je spojitá a zasahuje až do nekonečna. Superpozice polohy částice by tedy znamenala, že ona částice existuje v nekonečně mnoha kopiích v celém vesmíru. A nejen to! I v oblasti třeba 2x větší než je průměr této částice jich musí být nekonečně mnoho. Kdyby to byl třeba elektron, popíralo by to existenci našeho světa, jehož pevnost závisí na tom, že se elektrony v atomu „drží od sebe“, což říká tzv. Pauliho vylučovací princip. Superpozice částice by také znamenala porušení zákona zachování energie. Taková superponovaná částice by také při zmnožení znamenala, že by se z celého vesmíru stala černá díra.
Když jsme Bohrův a Heisenbergův kodaňský výklad takhle sjeli, vyzdvihněme teď jeho historický význam. Byl to totiž první výklad, který uměl vysvětlit, co který matematický objekt v kvantové mechanice znamená, a tak se poprvé fyzici mohli efektivně pustit do kvantových experimentů. Věděli už, jak je vyložit. Kdyby fyzika čekala na úplný a logicky nerozporný výklad podepřený dokonalou matematikou, jak požadovali Einstein a Schrödinger, čekala by dodnes, tedy 100 let. A asi bude čekat dál. Existují totiž interpretace blížící se velmi dobrému a logickému popisu kvantového světa, těm ale zase chybí dotažený matematický model. Takový totiž musí jít do mnohem větší hloubky popisu světa a bude očividně mnohem složitější.
Kodaňská interpretace slušně fungovala, z čehož si fyzici udělali chybný závěr, že je zcela správná. Ovšem kdybychom takto postupovali vždy, pořád bychom si třeba dnes mysleli, že je Země středem vesmíru a středem Sluneční soustavy. Ptolemaiova geocentrická soustava totiž velmi přesně popisovala pohyb planet, což Koperníkova heliocentrická soustava neuměla... tedy dokud nepřišel Kepler s tím, že planety obíhají po elipsách, ne po kružnicích.
Kodaňská interpretace byla v historii i poněkud totalitní, protože skupina kolem Bohra měla takovou sílu, že dokázala, že fyzici, kteří jí odporovali měli problém se prosadit, ba někdy pro ně ani nebylo ve fyzice zaměstnání. I proto tento výklad převládl a nebyl až moc zpochybňován.
Jenže, když byl tento dosti nelogický výklad považován za zcela správný, a přitom odporoval logice a obvyklé fyzikální intuici, musela být špatně i ta intuice, že? Z toho (mimochodem právě použitím Kodaní odmítané logiky) se usoudilo, že v kvantové mechanice logika a přirozená intuice neplatí. A pak přece není problém, že je částice zároveň vlnou, že částice není na jednom místě, ale všude atd., že? A tento filosofický, ne fyzikální názor, že pro kvantovou mechaniku klasická fyzikální intuice neplatí (řekněme spolu s Kuhnem paradigma), měl takovou sílu, že obrátil význam věcí.
Metafora Schrödingerovy kočky se teď běžně vykládá jako popis správného pojetí kvantové superpozice, zatímco její autor jí naopak ukazoval, že je taková superpozice nesmysl. Známé „Shut up and calculate!“, tedy „Mlč a počítej!“, které nabádá, aby se nepřemýšlelo nad správností kodaňské interpretace, mělo původně zcela opačný význam. Bylo to ironie. Jeho autor David Mermin doslova napsal: „Kdybych měl v jedné větě shrnout, co pro mě znamená kodaňská interpretace, znělo by to asi tak: „Zmlkni a počítej!“ Ale já nezmlknu.“ Viz jeho článek. Nehledě na to, že takovýto výkřik je nabádáním k nepřemýšlení, což je čistě nevědecký postoj. Dnes je ale tento slogan občas považován za to pravé.
Bereme-li tedy kodaňskou interpretaci bez výhrad, ničí elementární logiku, potřebnou fyzikální intuici a argumenty proti ní obrací v její zbraně. Vytváří nesmyslné představy, že je možná živo-mrtvá kočka nebo že realita vlastně není reálná, jak říkal Bohrův citát v úvodu. Realitu totiž vidí rozmazaně. Obrací svět naruby. Je to vlastně představa, že když vidím svět rozmazaný, je skutečně rozmazaný. Tedy něco jako, že když vidím přes růžové brýle celý svět jako růžový, je skutečně růžový.
A už vůbec nemluvím o úplném nesmyslu, že v kvantové mechanice je VŠE jinak. Kdyby tam bylo vše jinak, nebyly by tam částice ani vlny, nešlo by v ní provádět žádné experimenty nebo vytvářet její matematické modely. Ano, něco je jinak. Existuje tu principiální hranice přesnosti měření, kterou zatím neumíme překonat. Že je absolutně neřekonatelná, tedy nefalsifikovatelná (Popper), není ani vědecká představa. Byl by to také jakýsi konec světa. Ovšem svět za ní už trochu známe. Je tam kvantová provázanost, kvantová teleportace, v tom světě fungují kvantové počítače, jsou tam kvantové fluktuace/virtuální částice a všechna pole kvantové teorie pole. Takže tento svět je už experimentálně dokázán, což je i důkaz, že je kodaňský výklad neúpný a částečně nesmyslný.
Co je zřejmě jiné, jsou vlastnosti tohoto světa pod kvantovou neurčitostí, který nerespektuje omezení rychlosti světla. Tento svět může být vícerozměrný atd. Ale částice jsou jen částice (přestože jsou to perturbace kvantového pole) a jsou jen na jednom místě, a vlny jsou vlny. Svět není neurčitý, to je jen náš omezený pohled, který ho takto vidí. Teprve pod kvantovou neurčitostí hledejme změnu některých nám známých principů. Ne v oblasti nad Heisenbergovými relacemi neurčitosti ale pod nimi.
P.S.: Svět není zcela deterministický v Newtonově pojetí, což by se zdálo že plyne z výše uvedeného. Každý důsledek má „nekonečně“ mnoho příčin, takže žádná naše teorie nemůže něco popsat nekonečně přesně. Až plně pronikneme pod Heisenbergovy relace, stejně nebudeme moci nic měřit a popsat nekonečně přesně, jak popisuje třeba článek Náhoda neexistuje, ale přesto se jí nikdy nelze zbavit.
Jan Fikáček, Ph.D.
První teorii všeho vytvořil Pythagoras
Teorie všeho je dnes asi nejvíce chápána jako to, co nalezneme spojením obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. Ta má popsat vše v našem vesmíru. Ovšem první teorii všeho vymyslel Pythagoras.
Jan Fikáček, Ph.D.
Kdy je věda nesmyslná, ale přesto dokonale funguje
Ptolemaiův planetární systém se Zemí v centru dával matematicky velmi přesné předpovědi pohybu planet. Přesto byl nesmyslný. Ale i v dnešní vědě také existují případy, které dokonale fungují, přestože je jejich výklad nesprávný.
Jan Fikáček, Ph.D.
Je nekonečno matematický nesmysl? Úžasný prof. Loebl v Opavě
Matematik prof. Martin Loebl, CSc. je předsedou Učené společnosti ČR a působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Minulý pátek měl na Opavské universitě úžasnou přednášku s názvem O výpočtech a nesmyslech.
Jan Fikáček, Ph.D.
Feynman: „Kvantové mechanice nerozumí nikdo!“ Chcete mu odporovat?
V úterý minulého týdne jsem se zúčastnil XXII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky ve Velkém Meziříčí. Zejména mě zajímala přednáška Prof. Duška „O interpretacích kvantové teorie“. I to, proč Feynmanovi nevěřit.
Jan Fikáček, Ph.D.
Můžeme přírodu vidět takovou, jaká je?
To je klasická otázka kvantové mechaniky. Většina fyziků (třeba Bohr) si zřejmě myslí, že ne, a to kvůli Heisenbergovým relacím neurčitosti. Einstein si myslel, že ano. Ani jedna strana ale vlastně nemá tak úplně pravdu.
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