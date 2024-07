Uršula Leyenová patří do kriminálu, ne do čela eurokomise

Prezentuje se to jako úspěch, ve skutečnosti staronová předsedkyně Evropské komise nezískala nijak převratnou většinu. Emoce provázející její znovuzvolení výstižně ukazují, jak špatná to byla volba.

„Jste tváří evropské Zelené dohody, která ničí evropské hospodářství a mění Evropu ve skanzen! Říkám vám jako žena ženě, jako matka matce: jak se můžete nestydět za prosazení migračního paktu, který ohrožuje ženy a děti na ulicích našich vlastních měst!“ vmetla jí statečně do tváře před hlasováním o novém šéfovi eurokomise polská europoslankyně Ewa Zajączkowska-Hernik. „Vaše místo je ve vězení, ne v Evropské komisi!“ dodala.

Celou dobu se Leyenová tvářila potutelně, jak je pro ni typické. Když ji Polka varovala, aby dala „ruce pryč od Polska“, ušklíbla se šéfkomisařka jako německá nacistka, které se právě honí hlavou krutá odveta.

Ewa Zajączkowska-Hernik se stala hvězdou polského internetu za to, jak statečně hájila zájmy Poláků – a vlastně nás všech Evropanů. Její řeč si můžete pustit na youtubovém kanálu polské Televize Republika.

My Češi jsme na tom hůř

Jako vždycky. Proč vlastně dovolíme, aby nás reprezentovali slaboši, kteří vždycky radši shrbí záda a hájí zájmy kohokoli, jenom ne naše?

Třeba brněnský poslanec za ODS Ondřej Krutílek přiznal, že by se nejradši zdržel hlasování, protože řada věcí v programu Leyenové se mu nelíbí. Nakonec jí ale pokorně hlas hodil. „Se skřípěním zubů jsem jí dal šanci ukázat, že to s rozumnějším přístupem ke konkurenceschopnosti myslí vážně,“ napsal na svém twitterovém účtu. S upřímností prosťáčka přiznal, že to ani neudělal z vlastní vůle, prostě se „rozhodl ctít nominaci Evropské rady“. Poslanec, který je v Evropském parlamentu cizí loutkou, je nám vážně na nic.

Pro Leyenovou hlasovalo 401 ze 707 poslanců, dostala tedy jen lehce víc než většinových 56,7 %. Pravda, je trochu překvapivé, že poté, co rozvrátila unijní ekonomiku a protlačovala opatření k omezování svobodného projevu, získala o pět procentních bodů víc – před pěti lety pro ni hlasovalo 383 poslanců ze 747, tedy 51,3 %.

Podle lidí, kteří dlouhodobě zrazují české národní zájmy, jako je Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), je Leyenová velmi dobrá politička. Řekl to v rozhovoru pro iRozhlas, kde mimo jiného naznačil, že je jasnovidec, nebo bylo hlasování zfalšované: prý už ráno před volbou věděl, že dostane 401 hlasů. „Jejím zvolením většina podporuje korupci, pokrytectví a lež,“ uzemnil Zdechovského europoslanec za SPD Ivan David. Něco na tom bude, v minulosti Zdechy mluvil jinak: stačí si přečíst, co o ní před čtyřmi lety napsal v deníku Echo24. Jak se z českých lidovců stává nevolitelná partaj s nulovými šancemi na udržení v politice, z mnoha z nich se stávají krysy.

Naštěstí ne všichni čeští europoslanci jsou připravení hýkat na podporu kontroverzní předsedkyně eurokomise. Hvězda posledních eurovoleb Filip Turek lapidárně shrnul, že volba Leyenové je tragédií pro celou Evropskou unii.

Podle umělé inteligence u Leyenové převažují zápory

Když jsem žádal umělou inteligenci o hodnocení, jestli u Leynové převažují klady nebo zápory, nejdřív se obratně, jak je jejím zvykem, vymlouvala mnoha slovy. Na žádost o jednoznačné vyčíslení ale ChatGPT uvedl poměr 40 % kladného a 60 % záporného hodnocení.