Strategická komunikace státu až po třech dnech zjistila, že jsou povodně

Je to vlastně úsměvná story. Zároveň výpověď o ustrašenosti, která ovládá současnou administrativu státu, i svědectví o tom, že někteří mezi námi jsou udavačské svině.

Možná je to jenom proto, že se Francouzi snažili ušetřit. Daleko pravděpodobněji jde o smutnou přehlídku pokračujícího úpadku západní společnosti.

Odtajněno! Přistání na Měsíci před 55 lety NASA nafilmovala

CIA dlouho úspěšně tajila pravdu. Přistání na Měsíci se neuskutečnilo. Bylo by to drahé a hrozilo, že se to nepovede. Ve skutečnosti všechno natočila šikovná PR manažerka ve filmovém studiu, aby Američani dali Sovětům na zadek.