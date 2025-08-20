Správa železnic couvla: terasa v Bubnech bude veřejná

Kauza terasy nového nádraží v pražských Bubnech, kterou státní firma původně chtěla zprivatizovat pro soukromé účely, ukazuje, jak důležité je veřejné mínění.

Byla to velká sláva! V pátek 1. srpna ministr dopravy Martin Kupka spolu s generálním ředitelem státní Správy železnic Jiřím Svobodou, za přítomnosti dalších stranických a státních potentátů, otevřeli v Praze-Bubnech nové nádraží.

Sláva! Nebo ostuda?

První velké nádraží po čtyřiceti letech, jak sám zdůraznil šéf železniční správy. Což by se zároveň dalo považovat i za ostudu právě pro šnečí tempo, jakým v Česku stavíme dopravní infrastrukturu.

Ale ještě větší ostuda je, že státní organizace zkasírovala stát i Evropskou unii o miliardy korun, za které nádraží postavila, a svévolně se rozhodla, že si vyhlídkovou terasu zprivatizuje pro svoje kamarády a soukromé placené akce.

Neumíme to uhlídat, přiznal ředitel

Renomovanému odbornému deníku Zdopravy.cz to potvrdil tentýž generální ředitel Svoboda: „Terasa veřejnosti zpřístupněná nebude. Když jsme zvážili všechna pro a proti, tak jsme dospěli k závěru, že bude součástí nějakých komerčních akcí s možností pronajmutí za předem stanovených podmínek, protože si myslíme, vzhledem k tomu že to je veřejné prostranství, že bychom to tady nebyli schopni zabezpečit, včetně bohužel častého poškozování, s čímž bojujeme napříč Prahou.“

Vlastní neschopnost ředitel odhadl správně: stačilo pár dní a nádraží bylo počmárané, přestože terasa byla uzavřená. Proč ochranka nedokáže uhlídat neveřejný prostor teď nechme stranou.

Veřejnost soukromničení státní firmy naštvalo

Snaha zprivatizovat si terasu postavenou z veřejných peněz ale lidi hodně pobouřila – stačí si přečíst tvít Michala Špíny a komentáře pod jeho postem.

Naštvalo to i mě. Dokonce tak moc, že jsem poprvé v životě využil práva na informace a poslal Správě železnic dotaz:

Podle informací v médiích nemá být terasa nového pražského nádraží v Bubnech přístupná veřejnosti, jak s tím počítal původní záměr. Místo toho má sloužit jen komerčním zájmům. V tiskové zprávě o této skutečnosti nic nepíšete. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení:

  1. kdo o této změně rozhodl,
  2. jak ji zdůvodnil a vzhledem k tomu, že stavba byla financována z veřejných zdrojů,
  3. zda bude část použitých financí vrácena a
  4. v jaké výši.

Správa železnic se kritiky lekla

Včera dorazila odpověď, kterou jsem tak nějak čekal, protože už pár dní po otevření nádraží pod tlakem veřejnosti začala státní firma dávat najevo, že couvne. Zatím prý není možné terasu zpřístupnit, protože stejně jako celé nádraží je stále ještě v režimu stavby, ale plánují, že po dokončení stavby vyhlídku otevřou.

Kdo původně rozhodl, že se terasa veřejnosti neotevře, firemní právník František Chabičovský neodpověděl, aniž by vysvětlil důvod. Podle něho prý Správa železnic ani nedokáže vyčíslit, za jakou částku terasu postavila.

Nádraží v Bubnech si zaslouží palec nahoru

Jinak já jsem samozřejmě za nové nádraží rád. Už v neděli, dva dny po slavnostním otevření, jsem se svezl z Masarykova nádraží do Holešovic a pochvaloval jsem si to. Jestli něco miluju na opravdu velkých metropolích, je propojení všech druhů dopravy. V Londýně na první pohled ani nepoznáte, jestli zrovna jedete městem metrem nebo vlakem. V Berlíně to je trochu zřetelnější, ale propojenost obou drah je obrovská.

Jen by bylo fajn, kdybychom velké stavby zvládali podobně rychle jako v sousedním Německu a Polsku, a taky by bylo skvělé, kdyby se u nás pořád ještě nehrála malá domů a kdyby komunikace státu byla férová a pravdivá.

Vlaky se vrací do Bubnů, vjedou přímo do budovy. Nová je zastávka Výstaviště
Autor: Zdeněk Fekar | středa 20.8.2025 8:00 | karma článku: 3,94 | přečteno: 79x

Zdeněk Fekar

  • Počet článků 108
  • Celková karma 20,14
  • Průměrná čtenost 2180x
Profesí marketér, věčně student, hrdý Evropan... V současnosti se snažím držet kurz jako „kormidelník“ v marketingové flotile e.vox. Cokoli jsem dělal, to jsem byl rád: Pracoval jsem například za pultem jako prodavač, den co den počítal hodnotu portfolia investičních fondů či jako ekonomický novinář. Na iDnes jsem se přestěhoval z blogosféry Respektu. Miluju Londýn, Star Trek a earl grey.

