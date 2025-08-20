Správa železnic couvla: terasa v Bubnech bude veřejná
Byla to velká sláva! V pátek 1. srpna ministr dopravy Martin Kupka spolu s generálním ředitelem státní Správy železnic Jiřím Svobodou, za přítomnosti dalších stranických a státních potentátů, otevřeli v Praze-Bubnech nové nádraží.
Sláva! Nebo ostuda?
První velké nádraží po čtyřiceti letech, jak sám zdůraznil šéf železniční správy. Což by se zároveň dalo považovat i za ostudu právě pro šnečí tempo, jakým v Česku stavíme dopravní infrastrukturu.
Ale ještě větší ostuda je, že státní organizace zkasírovala stát i Evropskou unii o miliardy korun, za které nádraží postavila, a svévolně se rozhodla, že si vyhlídkovou terasu zprivatizuje pro svoje kamarády a soukromé placené akce.
Neumíme to uhlídat, přiznal ředitel
Renomovanému odbornému deníku Zdopravy.cz to potvrdil tentýž generální ředitel Svoboda: „Terasa veřejnosti zpřístupněná nebude. Když jsme zvážili všechna pro a proti, tak jsme dospěli k závěru, že bude součástí nějakých komerčních akcí s možností pronajmutí za předem stanovených podmínek, protože si myslíme, vzhledem k tomu že to je veřejné prostranství, že bychom to tady nebyli schopni zabezpečit, včetně bohužel častého poškozování, s čímž bojujeme napříč Prahou.“
Vlastní neschopnost ředitel odhadl správně: stačilo pár dní a nádraží bylo počmárané, přestože terasa byla uzavřená. Proč ochranka nedokáže uhlídat neveřejný prostor teď nechme stranou.
Veřejnost soukromničení státní firmy naštvalo
Snaha zprivatizovat si terasu postavenou z veřejných peněz ale lidi hodně pobouřila – stačí si přečíst tvít Michala Špíny a komentáře pod jeho postem.
Naštvalo to i mě. Dokonce tak moc, že jsem poprvé v životě využil práva na informace a poslal Správě železnic dotaz:
Podle informací v médiích nemá být terasa nového pražského nádraží v Bubnech přístupná veřejnosti, jak s tím počítal původní záměr. Místo toho má sloužit jen komerčním zájmům. V tiskové zprávě o této skutečnosti nic nepíšete. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení:
- kdo o této změně rozhodl,
- jak ji zdůvodnil a vzhledem k tomu, že stavba byla financována z veřejných zdrojů,
- zda bude část použitých financí vrácena a
- v jaké výši.
Správa železnic se kritiky lekla
Včera dorazila odpověď, kterou jsem tak nějak čekal, protože už pár dní po otevření nádraží pod tlakem veřejnosti začala státní firma dávat najevo, že couvne. Zatím prý není možné terasu zpřístupnit, protože stejně jako celé nádraží je stále ještě v režimu stavby, ale plánují, že po dokončení stavby vyhlídku otevřou.
Kdo původně rozhodl, že se terasa veřejnosti neotevře, firemní právník František Chabičovský neodpověděl, aniž by vysvětlil důvod. Podle něho prý Správa železnic ani nedokáže vyčíslit, za jakou částku terasu postavila.
Nádraží v Bubnech si zaslouží palec nahoru
Jinak já jsem samozřejmě za nové nádraží rád. Už v neděli, dva dny po slavnostním otevření, jsem se svezl z Masarykova nádraží do Holešovic a pochvaloval jsem si to. Jestli něco miluju na opravdu velkých metropolích, je propojení všech druhů dopravy. V Londýně na první pohled ani nepoznáte, jestli zrovna jedete městem metrem nebo vlakem. V Berlíně to je trochu zřetelnější, ale propojenost obou drah je obrovská.
Jen by bylo fajn, kdybychom velké stavby zvládali podobně rychle jako v sousedním Německu a Polsku, a taky by bylo skvělé, kdyby se u nás pořád ještě nehrála malá domů a kdyby komunikace státu byla férová a pravdivá.
|
Vlaky se vrací do Bubnů, vjedou přímo do budovy. Nová je zastávka Výstaviště
Zdeněk Fekar
Nový český znak se nepovedl
Stát dostal nový kostým. Převlečení bylo zapotřebí už dlouho, ale možná, že se nemělo ušít horkou jehlou. Jak se vám líbí nový český lev?
Zdeněk Fekar
Malá Praha je ani ne tři hodiny od té velké
Zdá se, že Češi objevili novou turistickou destinaci a teď se rádi vracejí do města, které bylo až do osmnáctého století součástí našeho království. Zapraszam!
Zdeněk Fekar
Prominentní tvář ODS vyhrožuje voličům opozice smrtí, partaji to nevadí
Nebo jste za poslední tři dny slyšeli, že by někdo odsoudil skandální prohlášení řeporyjského exstarosty?
Zdeněk Fekar
Proč musíme tak zoufale prosit, aby vážně nemocní mohli žít?
Je to osobní. Přesto se budu snažit mírnit emoce a jen statisticky shrnu, jak nemravně náš stát škudlí na těch, kterým by doslova pár korun dalo naději na život.
Zdeněk Fekar
Doubravka je pátá nejvyšší v Praze
Výlet vždycky nemusí stát majlant. A dokonce může být i úplně zadarmo! Stačí jednou vyměnit nákup v IKEA za výšlap na rozhlednu.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na pole v Polsku spadl neidentifikovaný objekt. Po explozi našli úlomky
Do pole na východě Polska v noci na středu spadl zatím neidentifikovaný objekt, který následně...
Muž z Jesenicka toužil po Tesle. Do zahraničí poslal 32 tisíc eur, ale auto nemá
Neznámý podvodníci připravili bezmála o 800 tisíc korun šestatřicetiletého muže z Jesenicka, který...
Nejsme okrajové téma, Mercator nás zmenšuje. Afrika brojí proti tradiční mapě
Vlády a mezinárodní organizace by měly přestat používat Mercatorovo zobrazení map světa. Vyzývá k...
Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?
Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více...
- Počet článků 108
- Celková karma 20,14
- Průměrná čtenost 2180x
Seznam rubrik
- Sláva nazdar výletu!
- Lidé a život
- Knajpy a šenky
- Svět byznysu
- Mediální rybník
- Politický cirkus
- Planeta knih
- Nastavené zrcadlo
- Dekatvíty