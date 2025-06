Prominentní tvář ODS vyhrožuje voličům opozice smrtí, partaji to nevadí

Nebo jste za poslední tři dny slyšeli, že by někdo odsoudil skandální prohlášení řeporyjského exstarosty?

„Kdo volí Babiše nebo nemá rád pana profesora Fialu, tak to je nevzdělanej tupej plebs, jsou to podlidi, občané druhé kategorie a póvl, kterej by vůbec neměl mít volební právo,“ prohlásil Pavel Novotný (celé video najdete na webu Parlamentních listů).

Smrt podlidem!

A aby nebylo pochyb, jak naložit s méněcennými spoluobčany, dodal: „Přeju vám všem smrt, nebo aspoň aby se vám zlámaly ruce, abyste nemohli jít k těm volbám. Protože jste prasata, který stříkaj sperma do držky Český republice. Ať žije Petr Fiala a ať žije ODS, vy špíny!“

Prvním prohlášením dal najevo, co si ODS myslí o ústavou garantovaném postavení všech občanů – listina základních práv totiž říká hned v prvním článku, že „lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech, základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“ a druhým prohlášením se dopustil trestného činu podle § 356, která říká, že „kdo veřejně podněcuje k nenávisti ke skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“.

Skvělý premiér může být hrdý

Petr Fiala tak může být hrdý, že prestižní představitel sekty modrého ptáka vyzdvihl jeho význam coby nezpochybnitelného vůdce. A řeporyjský hulvát nemusí mít strach z případného postihu – zrovna si balí do kriminálu, sebevědomě ale očekává, že ho partaj brzy vytáhne na svobodu.

Osobně je mi Novotňák ukradený. Je to tvor, který je pro mě coby člověk dávno mrtvý. Stejně jako ODS, která ho kryje. Vlastně bych o něm nenapsal už ani řádku – nebýt jeho čerstvé vyjádření tak hrubě skandální a trestné. A slyšeli jste snad, že by někomu z předních odeesáků vadilo? Ani premiér, ani nikdo jiný z občanských demokratů proti tomu ani nepípl. Vůdce je vůdce – a podlidem patří smrt!

Většinu polistopadové éry jsem býval voličem ODS. Dokonce jsem je volil i v posledních sněmovních volbách. Letos ale vážně nebudu, z někdejší státotvorné strany se stala odporná sekta, jejíž členové udělají všechno, aby se udrželi u moci. Neměli bychom mhouřit oči nad nulovou morálkou, která partaj řídí.

Náhledové foto: iDnes.cz