Nový český znak se nepovedl

Stát dostal nový kostým. Převlečení bylo zapotřebí už dlouho, ale možná, že se nemělo ušít horkou jehlou. Jak se vám líbí nový český lev?

Před dvěma týdny vláda představila veřejnosti nový státní znak. Přesněji řečeno jednotný vizuální styl státní správy. Základem nového loga je zmodernizovaný národní lev v bílé barvě na červeném pozadí, ke kterému je z pravé strany připojený úzký modrý pruh.

Výměna státních znaků bude úkol pro příští vládu

Kabinet ministrů za návrh nové vizitky zaplatí tři milióny korun. Sjednocení podoby log jednotlivých úřadů má prý ale ušetřit desítky milionů. Autorem nového podpisu Česka je známé studio Najbrt. Výměna starých log za nová má proběhnout příští rok v dubnu.

V principu jde o záslužnou změnu, která se měla udělat už dávno. Zatím se český stát podepisuje desítkami nejrůznějších log, která navíc často vypadají jako práce amatérů – ministerstvo financí jako jediné používá oficiální státní znak, zatímco ministerstvo obrany vykastrovalo českého lva a připláclo mu pod zadek zkřížené meče. Ministerstva práce a školství mají logo poskládané ze z písmenek zkratky, vnitro reprezentuje písmeno M (nahoře vytvářející V) sestavené z bleděmodrých puntíků, zemědělství symbolizuje pestrobarevný strom, dopravu představuje šipka z dvoubarevné fixy...

Nejde přitom jenom o ministerstva. Pod každým je celá řada dalších institucí (finanční správa, česká centra, úřad kybernetické bezpečnosti, pozemkový úřad, telekomunikační úřad, školní inspekce...) a kromě ministerstvy řízených organizací zahrnuje státní správa celou řadu dalších, jako je vysílací rada, báňský úřad, sportovní agentura...

O nutnosti sjednocení se ví dlouho

Instituce tak nedávají najevo, že představují jeden český stát. Přitom v řadě zemí už dávno mají prezentaci státní správy sladěnou – skoro se dá říct, že to platí o všech našich nejbližších sousedech. Němci můžou sloužit za vzorný příklad.

Že je nutné prezentaci země sjednotit je jasné už dlouho.

Dost podrobnou analýzu vytvořila například Unie grafického designu už v roce 2019 – najdete v ní přehled českých nešvarů i příklady zemí, kde to dobře funguje (včetně Slovenska).

Vítězné studio patřilo předem k preferovaným

V té době se uvažovalo o tom, že Česko bude používat lva, kterého pro ministerstvo zahraničí vytvořil grafik Aleš Najbrt.

Během kovidu měly vlády jiné starosti. Loni na podzim vláda Petra Fialy vypsala výběrové řízení, ze kterého vzešel nedávno představený vítěz. Oproti původnímu plánu ale vláda za grafiku zaplatila skoro trojnásobnou cenu.

Osobně se mi Najbrtův návrh nelíbí – hlavně pro nelogickou neproporční práci s národními barvami. Těmi českými jsou bílá a červená, modrá je pozůstatkem z československé vlajky, kterou jsme tak trochu ukradli Slovensku. Kdyby nový vizuál pracoval s bílým lvem na červeném pozadí (jako to navrhovali konkurenční tvůrci), bylo by to v pořádku – ale modrá nudle přilepená k červenému poli působí, jako bychom byli úplně jiná země než Česko.

Odborníci vybraný návrh kritizují

Když se začtete do nejrůznějších online diskusí, zjistíte, že vítězný návrh rozhodně není favoritem ani mezi grafickými odborníky. Za všechny uvedu tvít Martina Kopty, podle kterého je lepší návrh Kláry Kvízové a Františka Štorma, kteří skončili druzí. Souhlasím s ním! Mimo jiné i proto, že neprzní vizuál nesmyslným modrým proužkem.

Martin Kopta @atpok Škoda, že vizuální identitu státu nevyhrála Klára Kvízová s Františkem Štormem. Jejich návrh je skvělý. Chápu, že porota dala přednost velkému studiu, ale s takovou nám tady druhé podobné nevyroste. Posuďte sami: https://t.co/Lu9WU10yjD oblíbit odpovědět

Vočko Szyslak si dělá legraci z vládní komise, která si cvrnkla do rajtek kvůli Najbrtovu návrhu vypelichané slepice a odsunula na třetí místo lva inspirovaného erbem z hrobky Přemysla Otakara II.

Vočko Szyslak @SzyslakVocko Srovnání vítězného návrhu vypelíchané slepice, nad kterým si vládní politici cvrkli do rajtek s návrhem, jenž skončil 3(!) a inspiroval se erbem z hrobky Přemysla Otakara II. od studia Superior Type. Myslím, že výherce zvítězil jen proto, že se jmenoval Najbrt.Zdroj: @PragerGroup https://t.co/hmzqvOHh3R oblíbit odpovědět

Sami můžete posoudit, jestli se vládě povedlo vybrat opravdu nejlepší prezentaci Česka. Všechny nevítězné návrhy najdete na webu Czechdesign.cz, kde se dočtete i o jejich umístění ve výběrovém řízení.

Nová vizuální identita se nelíbí ani většině Čechů

Podle včera zveřejněného průzkumu agentury NMS dostala nová podoba státní prezentace průměrnou známku 2,5. Čertví, proč se z toho průzkumníci rozhodli dělat politikum, když zjišťovali, jak se grafika líbí voličům jednotlivých stran (těm vládním se líbí o něco málo více, těm opozičním výrazně méně). Mnohem zajímavější ale je, že respondentům se vizuál vlastně moc nelíbí – spokojení jsou s výběrem barev (23 %), použitím lva (16 %) a jednoduchostí (15 %), ale odkaz na státní znak a design obecně oceňuje jenom devět procent z nich a přehlednost dokonce jenom sedm procent hodnotících.