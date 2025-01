Nejjedovatější z vládních stran je TOP 09, nejlíp prodat se umí ODS

Proč voliči víc věří politikům z opozičního hnutí ANO, zatímco premiér Fiala se propadl dokonce i pod komunistku Konečnou? Mám v tom už delší dobu jasno – ale rozhodl jsem se pro malou inventuru.

Včera vyšla analýza agentury STEM pro televizi CNN Prima News, podle které nejdůvěryhodnějším politikem v Česku je předseda ANO Andrej Babiš s 28 % preferencí mezi respondenty. Následuje Karel Havlíček, Alena Schillerová, Tomio Okamura, Vít Rakušan a Kateřina Konečná. Šéf vlády a ODS Petr Fiala skončil na chvostu s dvanácti procenty, předsedkyni dolní komory parlamentu a šéfce TOP 09 věří jen devět procent lidí a šéf Pirátů Zdeněk Hřib i šéf lidovců Marek Výborný mají jen sedm procent.

Stejná agentura analyzuje i volební šance jednotlivých stran a koalic. Dlouhodobě jasné šance na vítězství ve sněmovních volbách má ANO: aktuálně by inkasovalo 34 % hlasů. Osiřelý vládní slepenec ODS, TOP 09 a KDU-ČSL volí 18 % lidí, o samostatné hnutí STAN má zájem jen poloviční počet voličů. Nad pět procent se dostane i SPD, Piráti, Stačilo! a Motoristé.

Ve výsledcích stran se zrcadlí jejich komunikace

Je jasné, že nejde o nějaké vrtochy voličů, ale odraz práce jednotlivých stran. Intuitivně už dlouhodobě chápu pozice jednotlivých stran jako důsledek jejich komunikace, lednové analýzy jejich pozic mě ale přiměly udělat si vlastní rozbor.

Vybral jsem si rozbor příspěvků ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů na sociální síti Twitter (X) za poslední týden (od neděle 5. ledna do soboty 11. ledna). Proč zrovna Twitter? Na výsledek voleb má sice minimální vliv, protože zrovna tahle síť sdružuje spíš bubliny, než široké spektrum společnosti, je ale zajímavé podívat se na témata, která v jednotlivých stranických centrálách považují za důležitá a jaké strategie komunikace používají.

Kvantitativní analýza je jednoduchá: ODS a TOP 09 vnímá síť stejně důležitě: za posledních sedm dní zveřejnily či přesdílely skoro stovku příspěvků. Hnutí STAN je o víc než třetinu línější, lidovci asi pořád ještě slaví Vánoce, protože zveřejnili jen šestnáct příspěvků. Nejvíc mě překvapili Piráti, u kterých jsem předpokládal, že je pro ně Twitter důležitým nástrojem – za celý týden ale dali dohromady jenom dvanáct tvítů.

O čem píšou strany bývalé vládní koalice na Twitteru strana počet tvítů kopance konkurenci prodavači strachu prezentace výsledků hezká image sliby voličům ODS 99 23 % 5 % 23 % 5 % 3 % TOP 98 44 % 3 % 5 % 4 % 2 % STAN 60 10 % - 3 % - - KDU 16 6 % 31 % - - - Piráti 12 50 % - - - -

Kvalitativní rozbor příspěvků je složitější. Nezbylo mi, než jeden po druhém přečíst všech 285 textů a vyhodnotit jejich obsah.

Vytvořil jsem si šest specifických kategorií, které jsem se rozhodl sledovat: příspěvky, které prezentují pozitivní výsledky strany (případně vlády), posty, ve kterých se strana ukazuje v hezkém, lidském světle (přání lidem do nového roku, rozdávání perníčků...) a nakolik se snaží slíbit něco voličům před blížícími se volbami. Součástí analýzy bylo i vyčíslení negativních příspěvků, ve kterých strana kope do politických konkurentů, a specifickou kategorií je nálepka prodavačů strachu, se kterou do předvolebního boje vyrukoval šéf ODS Fiala.

Nejublíženěji zní pirátstvo, u nichž každý druhý post představuje kopanec. Ale nemá smysl se jimi příliš zabývat, když jsou malá bezvýznamná strana, kterou i jinak přespříliš tolerantní premiér vyrazil z vlády – a jak je vidět podle absolutního počtu příspěvků, pro Piráty teď komunikace není důležitá.

Naopak nejsilnější vládní strana ODS, která bezpochyby tvoří kostru uskupení Spolu, v každém čtvrtém příspěvku ryje do opozice, ale také má nejvyšší podíl příspěvků, ve kterých se umí prodat (pro potřeby této analýzy jsem nehodnotil, do jaké míry se strany chlubí po právu nebo cizím peřím). A vlastně mě příjemně překvapilo, že ani uvnitř strany není téma prodavačů příliš populární, když tvoří jen pět procent příspěvků.

Topka je sekta jediného správného názoru

U TOP 09 jsou prodavači strachu ještě méně tématem – jen u tří procent příspěvků (a to ještě ministr Marek Ženíšek správně cítí, že je to trochu hloupá nálepka a v pondělí ji nahradil vlastní variantou: prodavači negativity). Skoro polovina obsahu Topky (44 %) je ale založená na kopancích těm, kteří se straně nelíbí – tak vysoký poměr překvapil i mě, i když přesně tak stranu vnímám: jako pytel plný negativity, spíš jako sektu než politickou stranu.

Pokud jde o sektářství, musím uznat, že ve sledovaném týdnu se na oficiálním účtu ODS objevil náznak rozdílných názorů v rámci strany. Naopak Topka hodně působí jako sekta: hájí jeden správný názor, všechno ostatní je špatně.

Ačkoli z tohoto pohledu vnímám dlouhodobě TOP 09 a STAN jako srovnatelné, aspoň v daném týdnu by bylo nespravedlivé dát Starostům nálepku sekty. Dokonce i kopance protivníkům představují jen desetinu příspěvků.

Strany už volby vzdaly: nic voličům neslibují

Buď si stranické sekretariáty myslí, že volby jsou ještě daleko, nebo chtějí vystačit s programem strašení před prodavači strachu („antibabiš“). Bude to stačit? Jen ODS a TOP 09 v uplynulém týdnu prezentovaly nějaké sliby (postavíme další dálnice, prosadíme euro...).

A co na to ANO?

Byl bych úplně stejně rozebral komunikaci hnutí ANO – jenže to Twitter nepoužívá. Celkem správně: není to síť, která je pro vítězství ve volbách rozhodující – a ujišťovat svoji vlastní bublinu, jak jsme dobří, poslanecká křesla nepřinese.

Budoucí vládní strana místo oficiálního účtu staví na komunikaci svých tváří – Babiše, Havlíčka, Schillerové... Dokonce i na oficiální webové stránce ANO najdete v záhlaví pod ikonou Facebooku i youtubového kanálu odkaz na osobní profil lídra hnutí. Dá se říct, že komunikace nejsilnější opoziční strany je postavená na větší autentičnosti – stačí to porovnat s umělými prohlášeními premiéra Fialy nebo šéfposlankyně Pekarové Adamové.

Největší grafoman je Okamura

Šéf SPD Tomio Okamura za jeden týden napsal 35 tvítů, je tak jednoznačně nejplodnějším politikem na síti. Úspěšně mu konkuruje pirátský šéf Zdeněk Hřib, který napsal 25 příspěvků.

Z účtů, které jsem prošel, hodně píše i Ženíšek a Havlíček (oba 18), premiér Fiala a jeho zástupce Rakušan napsali po jedenácti příspěvcích. Dříve viditelná Olga Richterová už tvítování vzdala – napsala jen dva posty.

Asi nepřekvapí, že silný Andrej Babiš moc psát nepotřebuje – za týden pípnul jen třikrát.