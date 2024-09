Může se o premiérovi Fialovi říkat, že je vůl? V půlce září rozhodne magistrát Prostějova

Je to vlastně úsměvná story. Zároveň výpověď o ustrašenosti, která ovládá současnou administrativu státu, i svědectví o tom, že někteří mezi námi jsou udavačské svině.

Sociálními sítěmi koluje předvolání k podání vysvětlení. Referentka přestupkového oddělení Marcela Kolaříková z prostějovského magistrátu si pozvala na kobereček občanku Marii Šabinskou.

Ministr vnitra Rakušan varuje: říkat o premiérovi, že je vůl, je trestné!

Výše jmenovaná je podezřelá, že se dopustila přestupku proti občanskému soužití, když v přesně nezjištěný den a z přesně nezjištěného místa prostřednictvím sociální sítě Facebook zveřejnila příspěvky s negativním obsahem vůči vládě České republiky. Tím měla úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měla vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání, dovozuje magistrátní referentka.

Přiznám, když jsem to viděl poprvé, odložil jsem to jako pravděpodobný fejk. Ale ukázalo se, že je to skutečná kauza. Magistrát města Prostějova hodlá domnělý přestupek řešit 17. září v 9 hodin.

Prostějov včera v 17:58 hod. v anonymním sdělení na Facebooku uvedl, že mu „případ předala Policie České republiky a magistrát je povinen jej projednat. Ukládá mu to příslušný zákon. Proto zaměstnanci přestupkového oddělení paní pozvali k takzvanému podání vysvětlení. Teprve poté může být rozhodnuto, zda přestupkové řízení bude zahájeno nebo nikoliv“. Mluvčí města vysvětluje, že v této věci úředníci pracují pro stát a nikoli pro město a že vedení města včetně primátora Františka Jury (z hnutí ANO) je v této kauze bezmocné.

Ústava dovoluje občanům hodnotit vládu. I neuctivě

Svým způsobem jde o banalitu. Zatím. „Takže to někdo iniciativně oznámil, policie to uznala za blbost, hodila to na přestupkové řízení, které si paní poslechne a tím to skončí. TOTALITA JAK V ROCE 1953,“ shazuje záležitost komentátor Jindřich Šídlo ze Seznamu.

Veřejnost ale úřednický postup namíchl. A právem. „Ať je to jak chce, paní bude minimálně šikanovaná. A o to jde. Policie měla udání zmačkat a hodit do koše a práskače kopnout na cestu do koulí,“ tvítuje například Ladislav Kučera.

Nejen těm, kdo věc považují za nepodstatnou banalitu, ale i policii, stojí za připomenutí článek 17 ústavní Listiny základních práv a svobod, který říká, že „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem“.

Připomíná to slavnou scénku Císař pán je vůl z filmu Vlasty Buriana Anton Špelec, ostrostřelec.

Rozdíl je ovšem v tom, že zatímco císař je nedotknutelná postava, protože svoji funkci vykonává z boží vůle, vláda demokratické a svobodné republiky reprezentuje lid a jemu také slouží. Petru Fialovi i jeho kolegům, jakož i příliš aktivním policajtům, a nyní i nešťastné referentce prostějovského magistrátu je dobré připomenout znění slibu člena vlády: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.“

Smí mouchy srát na prezidenta?

Můžete si o Společnosti pro obranu svobody projevu myslet, co chcete, ale celkem trefně se ptají: „Z reakce města Prostějova je zřejmé, že problém je spíš u policie. Když jí přijde udání na osobu X, že nechala na obraz prezidenta kálet mouchy, taky to předá magistrátu k vyřízení? Stalo se v předchozích třiceti letech, že by úřad předvolal občany za kritiku vlády? Co se změnilo?“

A věcně asi správně na Twitteru uzavírá kauzu uživatel Brics s tím, že ani policie, natož magistrát Prostějova, věc vůbec neměli řešit: „Správní orgán nezahajuje řízení, nejedná-li se o správní delikt, tedy přestupek. Město Prostějov prokazatelně lže. A vy, pokud se nevyznáte v zákonech, tak alespoň nešiřte dezinformace. Naopak, správní orgán je povinen podat trestní oznámení na policistu, co jim dodal ten podnět, pro zneužití pravomoci a to z toho důvodu, že ke spáchání trestného činu mohlo dojít v souvislosti s výkonem povolání.“

Ministru vnitra se omlouvám, že jsem ho zmínil v mezititulku, aniž by se k věci jakkoli vyjádřil. Je to právě Rakušan, kdo atmosféru strachu a devótní předposranosti vnesl do české společnosti.