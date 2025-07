Malá Praha je ani ne tři hodiny od té velké

Zdá se, že Češi objevili novou turistickou destinaci a teď se rádi vracejí do města, které bylo až do osmnáctého století součástí našeho království. Zapraszam!

Už z polského „zvu vás“ tušíte, že tentokrát můj tip vede k našim severním sousedům – do Kladska, kterému se v průvodcích přezdívá Malá Praha. Je to skvělý tip na výlet „na otočku“, nebo se tady můžete zastavit po cestě k polskému Baltu.

Nebudu vás nudit přepisováním wikipedie, jenom shrnu základní fakta: první zmínka o městě je v Kosmově kronice, jeho vlastníkem byl tehdy zakladatel rodu Slavníkovců, které nechali vyvraždit Přemyslovci. Dětství tady prožil první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, která je pochovaný ve zdejším kostele Nanebevzetí nejsvětější Panny Marie. Přemyslovci se o Kladsko handrkovali s polskými Piastovci, ale nakonec je přesvědčili, že oblast bude součástí českého království – a pod českou korunu město spadalo až do roku 1742, kdy se po prohrané válce stalo součástí Pruska.

Mluví tady česky

Že má město něco společného s Čechy poznáte už podle městského znaku – je jím červený erb s bílým lvem se zlatou korunou. A poznáte to i ve městě samotném – strávil jsem tam tento týden jeden den a jazyk, který jsem tam slyšel nejčastěji, byla čeština. Sympatické je, že tady Čechy vidí rádi (podobně jako ve zbytku Polska), na všech památkách jsou popisky v češtině.

Pevnost, kde možná sídlila Libuše

Nad městem se na místě bývalého hradu tyčí rozsáhlá pevnost. Jejího strategického významu si byli Prusové dobře vědomí a proto ji přestavěli na moderní citadelu. Určitě doporučuju Tvrz navštívit – ale zvažte, jestli si koupíte vstupenku na tříhodinovou kompletní prohlídku včetně podzemních labyrintů, nebo jenom půldruhé hodiny trvající horní trasu. A důvodem ke zvažování rozhodně není rozdíl v ceně – ale tři hodiny jsou prostě moc (a podzemí si užijete i v centru města). Jednotlivé části expozice ukazují život ve vojenské pevnosti, dozvíte se tu i o původní vládkyni hradu Valesce, která prý byla buď sestrou naší Libuše, nebo dokonce jí samou! Boomerské návštěvníky potěší fotka ze slavného seriálu Čtyři z tanku a pes, který se tady točil.

Kousek od vstupu na tvrz je i vchod do městského podzemí – je to dobrá alternativa k pevnostním labyrintům, protože turistická trasa je dlouhá jen něco kolem šesti set metrů, takže ji rychle proběhnete a vyjdete kousek od chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Není to jediný (jsme v Polsku!), ale rozhodně nejvýznamnější kladský kostel.

Malá Praha má i malý gotický most

Významný je i zdejší gotický kamenný most svatého Jana. Přirovnávají ho k pražskému mostu Karlovu. To srovnání trochu kulhá, most měří jenom dvaapadesát metrů a má jen šest soch – na druhou stranu ho postavili asi o padesát let dřív.

Nejenom most, ale mix gotické a barokní architektury vynesl Kladsku přezdívku Malá Praha. I když některé uličky si svojí malebností nezadají se Zlatou Prahou, je to příměr hodně kulhající. Jako turista jsem fotil jenom hezkou tvář města, v centru přitom narazíte na desítky polorozpadlých domů a spoustu zavřených obchodů, které jejich majitelé chtějí prodat.

Nepřehlédnutelná je novorenesanční radnice v centru města (dost podobná té liberecké). Nese sympatický detail: hodiny, které drží korunovaný český lev.

V radnici je i stejnojmenná restaurace (W ratuszu), ve které jsem si dal k obědu vynikající kyjevský kotlet de volaille. Čepují tady českého Kozla, kdybyste si chtěli dát polské pivo Żywiec, mají ho jenom v lahvi. I navzdory trochu vlažnější obsluze jsem byl spokojený, vaří tady opravdu dobře – a dát si jídlo v radniční restauraci je dobrá třešinka na dortu každého výletu.

Lody na každém rohu!

Ale jinak tady najdete spoustu zajímavých barů a kaváren – a samozřejmě v Polsku si musíte dát lody (zmrzlinu), kterou tady prodávají fakt na každém rohu. Nicméně jestli vám můžu doporučit, zkuste rodinný podnik Kavosh hned vedle mariánského kostela. Kromě toho, že tady dostanete tak obrovskou porci zmrzliny, že ji ani nebudete moct sníst, je tenhle dům zajímavý i proto, že jde o nejstarší činžák ve městě.

Do Kladska jede jede mašinka

Do Kladska se samozřejmě dostanete autem – z Prahy přes Hradec Králové to trvá dvě a půl až tři hodiny. Doporučuju vyrazit vlakem. Od loňska tady staví Baltský expres (mířící přes spoustu dalších krásných polských měst jako je Poznaň nebo Vratislav až k přímořským Gdaňsku, Sopotám a Gdyni. Kupte si jízdenky v předstihu (vyjde vás to levněji než na poslední chvíli) a online (místenky máte zadarmo, na téhle trase jsou navíc povinné). A až pojedete z Kladska zpátky, malé upozornění: železniční stanice Kłodzko Miasto sice vypadá jako fungl nová, ale podle recenzí na Google mapách už nejméně pět let je bez jakéhokoli zázemí – není tu ani záchod, ani občerstvení.

Až budete studovat odkazy kladských památek, možná se vám bude (podobně jako mně) honit hlavou otázka, jestli tam berou karty. Můžu vás uklidnit, že v Kladsku hotovost nepotřebujete – v tomhle jsou Poláci vážně dál než my (holt jako obchodníci chápou, že zákazníci sebou nechtějí tahat peníze).

foto: autor