Změnilo se něco stávkou ČT a ČRo?
Nejenže jsem „po očku“ sledoval vystupování stávkujícíh obou ctihodných veřejnoprávních institucí, zajímala mne i další vystoupení.
Média jsou samozřejmě plná příznivců. A nejvíc mne pobavili z řad stávkujících a protestujících ti „čtenáři“ z papíru z displeje mobilu apod.
Připomeňme si to celé prostřednictvím článku „Budeme bojovat dál“ tady na iDnes.cz Jak k tomu někdo poznamenal jízlivě, o kolik méně by bylo protestujících, kdyby to nebylo v úterý, ale v sobotu, přičemž Vysoké školy k tomu svým studentům zhusta ještě dávaly omluvenky.
Ti, co se stávkou nesouhlasili, prostor dostali naopak minimální. Tomu se říká demokracie médií. Nebo autokracie? – Jejich vystoupení byla ovšem jiná liga a mělo to grády.
Jedno vystoupení za všechny. Dokonale spatra, bez listu, který držel jen v ruce, promluvil herec Ivan Vyskočil před Českým rozhlasem „volajícím všechny Čechy“. Nepotřeboval na to žádný papír, jen svůj rozum. Názor si utvořte sami.
Co jsem si z toho všeho odnesl?
Přiznám se, že rádio už delší dobu neposlouchám. Nejen ta komerční, ale ani ten Český rozhlas. Je pro mne pouze zdrojem nabízeného archivu a někdy mám i cukání si za své vlastní peníze nechat přepsat pár „čtení na pokračování“, která jsou nepokrytě spojena s mým dětstvím.
Jediný můj ústupek rádiu je, že jsem si před několika lety koupil za stržený peníz kapesní DAB rádio, připomínající staré dobré české kapesní tranzistoráčky. Když má chuť tak je zapnu a spíše poslouchám hudební produkci, aniž abych se prodíral desítkami stránek programů, co že se zrovna vysílá. Nechávám to celé na náhodě.
Televizní vysílání jsme zaregistroval rovněž jen sporadicky.
Úterý je pro ne „pracovní“ den, kdy doprovázím poloslepého přítele do masérského zaměstnání. Čekám tam vždy na něj, protože se časově nevyplatí jet domů na otočku. A rozhodně mám jiné zájmy než sledovat v mobilu ČT... A budete se divit, poctivě oběma médiím platím poplatky, ačkoliv bych možná asi ani nemusel. Jsem důchodce, přítel má status invalidy a jsme v registrované společné domácnosti. Takže důvod proč „neplatit“ by se jistě našel. Mám na to ale trochu jiný pohled.
Shlédl jsem tedy v úterý na ČT24 jak tedy onen socialistický zpravodajský archiv, tak samotné „zprávy v černém“. Přiznám se, že mne pobavilo, jak ti „mladí“ neumějí číst z papíru. Protože o tom byly zprávy, kdo jste to viděl. Redaktor za stolem, v ruce papíry a čte. Inu, poradit někomu, aby si posouval prst v textu tak jak čte a aby po pohledu do kamery se bezpečně vrátil na místo ... myslím, že v tom někteří plavali. Zrovna tak odkládání listů přečtených zpráv si někteří pletli se smetištěm.
Možná máte v paměti, jak „inovátorsky“ působilo když na TV Nova redaktor stál a každou přečtenou zprávu prostě pouštěl k zemi. Jak jsme z toho proti tehdejšímu učesanému vystupování ČT byli v šoku.
Tady se tentokrát 100% osvědčila, nově přezdívaná „Pionýrská vlaštovka“, renomovaná Marcela Augustová. Byla naprosto bezchybná, jak v textu, tak v přednesu, ale právě i v té „papírové“ komunikaci s divákem. Vždycky mu věnovala delší pohled, zatímco odříkávala potřebnou větu textu, který si v tu chvíli podržela v paměti. Byla v tom jako ryba ve vodě a já jsem její výkon opravdu ocenil.
Nový den – nové „staré“ vysílání
Ano, nový sen nám přinesl dobrodiní v podobně obrazových příspěvků, titulků všeho druhu, moderátorů odezírajících text ze čtecích zařízení... Samozřejmě, mladí ten kontrast berou jako symbol odporu. My starší, co ty doby pamatujeme, to pak vnímáme coby vhled do starých časů televizního vysílání. (Ano, i ty televizní hlasatelky nám občas chybějí.)
Dnes mne pro změnu pobavil jiný detail. A sice moderátor ranních zpráv. Je jedno, který to je. Ale napadla mne jiná věc: to si nemohl odskočit do barbeshopu, aby nevypadal jak loupežník Rumcajs z lesa Řáholce?
Myslím, že toto „foto“ pořízené autorem, pokud je přijatelné pro adminy iDnes, si dokážete zvětšit sami.
Inu, ve vizuálu má Česká televize stále co dohánět. Aspiruje na to být nejlepší, veřejnoprávní... tak by tomu mělo odpovídat nejen hospodaření, nejen obsah, ale i vzhled a to včetně redaktorů.
Co se tedy po úterku ve vysílání ČT změnilo? V podstatě nic.
Krásně to vystihl Jan Werich:
„A jede se dále močálem černým kolem skal.“
Martin Faltýn
Děkuji České televizi
Ne, nechválím ji za dnešní stávku. A už vůbec jí nevěřím, že dělá všechno pro to, aby v budoucnu mohla poskytovat... blablabla.
Martin Faltýn
Vy jste zase přibral, pane doktore
Vyhrknul jsem bezděčně, když se po delší pauze objevil nejmenovaný moderátor na obrazovce České. Ne, že bych mu měl co vyčítat.
Martin Faltýn
Všem, kdo zítra slouží
Státní svátky jsou neméně vítány než víkendy. Většina občanů má totiž volno. A přesto existují profese, bez kterých by se svět o svátcích zastavil.
Martin Faltýn
Odvoleno - bude až zítra
Ne, nebojte se, nehodlám vás agitovat k volbě té či oné strany. Ba dokonce vás nebudu ani ponoukat, abyste k volbám šli.
Martin Faltýn
Bude Česká televize také volat po širší diskuzi o rušení svých pořadů?
Dnes by neustále všichni rádi diskutovali. Hlavně by tím chtěli rozhodovat. A když jim tu diskusi někdo „upře“, hned se ohánějí demokracií.
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