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Zatmění Slunce - bude stačit?

Dnes ve středu 12. 8. 2026 v 19.19 nastane významné zatmění Slunce. Věnují se tomu snad všechna média - vážná, nevážná i ta pokleslá.

Jsme zásobováni úchvatnými detaily. Kde a jak pozorovat, čím pozorovat... prostým občanům se doporučují např. brýle se speciálními filtry.

Což jsem kvitoval s tím, že NĚKDE mám ještě podobný „krám“ z předcházejícího velkého zatmění Slunce, někdy z roku 1999 (11. 8.). Je to modrá obálka, s výsekem pro oči a z druhé strany nalepený onen zrcadlový pásek.

Už ani nevím, zda jsem se tehdy díval (a zda to bylo vůbec možné). Nehodlám se dívat ani dnes. I když bydlím ideálně v 9. patře a částečně vidím i na západ.

Foto: autor (Doporučuji maximalizovat, je to panorama i se zajímavou momentou letadla startujícího z nedalekého letiště Kbely)

Obálku s brýlemi hledat nehodlám, nové brýle nekupuji... ONI mi to ukáží v televizi, určitě i on line na internetu.

Youtubeři, specialisti... možná „pojede on-line“ i nějaká hvězdárna. Co jsem zjistil, tak už někteří plánují prodej vstupenek (hvězdárny) – možná k tomu někdo přidruží i nějaký ten prodej občerstvení typu „špekáčky a la zatmění Slunce“ (pořádně připálené „uhláky“) a tak všelijak.

Ilustrační foto (2925) – autor

Ať tak nebo tak, je jasné, že na všechny zájemce se zatmění Slunce nedostane. Všechno má své omezené kapacity, i bezbřehé kapitalistické podnikání a „vše pro byzbys“. Protože vše se vyplácí jen do určité míry. I to zatmění Slunce. Co se dá dělat.

A tak další žádostivé mohu odkázat jen na další takové zatmění v ČR v roce 2081 (v Evropě pak už 2075), případně na říjen 2135.

Že je to tak trochu „černý humor“? Inu, ne o mnoho černější, než ty moje špekáčky.

Autor: Martin Faltýn | středa 12.8.2026 10:00 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

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Martin Faltýn

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Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

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