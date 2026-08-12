Zatmění Slunce - bude stačit?
Jsme zásobováni úchvatnými detaily. Kde a jak pozorovat, čím pozorovat... prostým občanům se doporučují např. brýle se speciálními filtry.
Což jsem kvitoval s tím, že NĚKDE mám ještě podobný „krám“ z předcházejícího velkého zatmění Slunce, někdy z roku 1999 (11. 8.). Je to modrá obálka, s výsekem pro oči a z druhé strany nalepený onen zrcadlový pásek.
Už ani nevím, zda jsem se tehdy díval (a zda to bylo vůbec možné). Nehodlám se dívat ani dnes. I když bydlím ideálně v 9. patře a částečně vidím i na západ.
Obálku s brýlemi hledat nehodlám, nové brýle nekupuji... ONI mi to ukáží v televizi, určitě i on line na internetu.
Youtubeři, specialisti... možná „pojede on-line“ i nějaká hvězdárna. Co jsem zjistil, tak už někteří plánují prodej vstupenek (hvězdárny) – možná k tomu někdo přidruží i nějaký ten prodej občerstvení typu „špekáčky a la zatmění Slunce“ (pořádně připálené „uhláky“) a tak všelijak.
Ať tak nebo tak, je jasné, že na všechny zájemce se zatmění Slunce nedostane. Všechno má své omezené kapacity, i bezbřehé kapitalistické podnikání a „vše pro byzbys“. Protože vše se vyplácí jen do určité míry. I to zatmění Slunce. Co se dá dělat.
A tak další žádostivé mohu odkázat jen na další takové zatmění v ČR v roce 2081 (v Evropě pak už 2075), případně na říjen 2135.
Že je to tak trochu „černý humor“? Inu, ne o mnoho černější, než ty moje špekáčky.
Martin Faltýn
Jak asi nemá vypadat propagace Prague Pride
„Už nám to nastává,“ praví Karel Poláček ústy otce hrdiny románu Bylo nás pět, na znamení konce léta. Tato věta evokuje příchod podzimu a konec koupání, což je typický obraz pro dětství v malém městě.
Martin Faltýn
Jsem výtvor umělé inteligence?
Technicky vzato v roce 1957 asi sotva. Ovšem psychicky... Jeden by nevěřil, za co všechno může vděčit zrození (a nejen od Pána Boha).
Martin Faltýn
Nevíte, co ve školách s mobily? Nejjednodušší řešení? Zakázat!
Aktuální kybernetický stav v Česku je jen zoufalým chaosem a aktuální pořad ČT24 o napáleném úředníkovi anebo vládní rozhodnutí o mobilech ve školách, jsou toho jen jasným důkazem.
Martin Faltýn
A přání je splněno
Inu, někdy si člověk přeje víc, než by chtěl a než by měl. Neboli, karma je zdarma. A pak se tím „někdo nahoře“ dobře baví.
Martin Faltýn
Chica Checa - zpátky v 90. letech?
60. ročník MFF Karlovy Vary. - Filmy „queer“ působí velmi často až dětskými bolestmi. Totiž: opakují se problémy, hraje se „na vážno“ a ve výsledku je to pořád jen to jedno téma. A dost nuda. Ani tomuto festivalu se nevyhnula.
|Další články autora
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Drobná stavba? Ale jděte. Bradáčová žaluje dodatečné povolení kácení na Klínovci
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu...
V sobotu začne v Litomyšli festival věnovaný baroku
Letošní 11. ročník duchovně-kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, který začíná v...
Při nočním střetu s autem v Ostravě zemřel šedesátiletý chodec
Šedesátiletý chodec zemřel v noci na dnešek na následky zranění, která utrpěl při střetu s osobním...
Překvapení při hledání kompresoru v lomu, potápěči objevili utopenou dodávku
Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém...
Prodej bytu 2+kk (49,6 m2) s balkonem , Bystřice nad Pernštejnem_4
Forota, Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
3 936 420 Kč
- Počet článků 1428
- Celková karma 16,17
- Průměrná čtenost 1100x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
Seznam rubrik
- Když doma vaří muž
- Tokyo
- Kočičiny
- Osobní
- Zařazené
- Stojí za to
- Zoon Politikon
- Nezařazené
- Cestovatelské nálady
- Drobné postřehy,ne celý článek