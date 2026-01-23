Zase jednou trocha pohledu jinam

Někdy se člověk nestačí divit, co vše se na internetu najde. A tak odvážně zamiřte se mnou do neprobádaných končin uživatelských videí.

Zvu vás do zákoutí YouTube. To má jedno menší neštěstí: sušenky neboli coookies. Jakmile spadnete do jejich pasti, začnou se vám nabízet podobná témata, podobná videa... samozřejmě i podobné reklamy a zboží. Proč mi má internet neustále nabízet např. sušičku vzduchu, když už jsem si jednu koupil? – Je to jako byste měli neustále jíst jenom gulášek a nic jiného.

Foto i vaření (až na knedlíky): autor

Jak máme tedy „objevovat nové obzory“, když nás cookies limitují? Pravda, jednou za čas všechno smažu. Pak se ale musím vědomě podrobit pakárně ze zadávání potřebných údajů či hesel, na příklad při přihlašování do diskusí nebo do administrace blogů.

No, ale občas se zadaří a tak mi dovolte se s vámi podělit o pár nevšedností z YouTube světa.

A věřím, že je ve vašich silách si případně zapnout vytváření tzv. automatických titulků v češtině. Což je jedno z dobrodiní AI.

Nedávno zesnulý Erich von Däniken vymyslel geniální název: „Vzpomínky na budoucnost“. Takovými vzpomínkami na budoucnost jsou například videa ukazující, jak si v minulosti představovali jejich budoucnost a naši přítomnost.

Pokud vás zajímá víc videí na toto téma, zadejte do vyhledávače heslo „retrofuturism“ nebo „retro future“.

Dnes už žijeme naši budoucnost obklopeni dobrodiním AI (ano i tady by se dalo aplikovat přísloví: dobrý sluha a zlý pán). A je často prakticky nemožné rozpoznat, co je onen „fejk“ a co je skutečné. Nicméně, svět chce být pořád klamán. Ovšem, takové kouzelníky můžete nalézt na internetu celkem bez problémů, stejně jako třeba ukázky z trikového natáčení filmů doplňovaných AI. Pro srovnání se ale můžete podívat, jak se vyráběly filmové triky donedávna, bez AI, CGI atd.

A ještě jednou ze světa filmu na téma „bloopers“ neboli „zkažené záběry“. Aniž bych chodil daleko do neznámých končin filmů a seriálů, sáhnu rovnou po Růžovém panterovi a Peteru Sellersovi. I když je to dnes spíš už záležitost pro moji generaci, Sellers dokázal být natolik vtipný, že aspoň tohle vyvolá u mladších generací trochu úsměvu.

Hlavním tématem videí, která vám tu předvádím, bude asi opravdu historie. A to i její „oprava“. Myslím fyzická, nikoli historická. Obdivuji takovou machrovinu, jako rekonstrukce, restaurování starých věcí a jejich úprava do původní podoby. Co jsem našel videa, zrekostruovat se dá opravdu všechno. Nejklasičtější rekonstrukcí je asi starý vláček:

Jinak se rekonstruje opravdu cokoli: bingo loterie, promítačka, sušenkovač, dostihy a sázky, sci-fi hračka nebo třeba pokladnička. Neodbytné cookies vás už navedou samy na další.

A ještě jednou změníme téma. I když následující vídeo také ukazuje směrem k historii. Přesněji řečeno, nezvyklé hudební nástroje by směle mohly být odkázány do historie a nic by se nestalo. Takto je to hezká kolekce kuriozit.

Je to někdy krásné, když historické tradice přežívají do dnešních dní. Prostě, přirozeně, jako součást nikým neutlačovaných a neregulovaných tradic. Takže vás zvu na Šalamounovy ostrovy, kde jsou tyto tradice stále živé.

A tímto hitem „Morning Star“ bych uzavřel mé dnešní exkurze do jiných světů, do přítomnosti, minulosti i budoucnosti.

.

Zveřejněná videa a jejich kanály nejsou v žádném případě spojena s komerčními aktivitami a jsou volně, veřejně přístupná dle zásad YouTube.

Autor: Martin Faltýn | pátek 23.1.2026 11:28

Martin Faltýn

  • Počet článků 1396
  • Celková karma 13,27
  • Průměrná čtenost 1114x
Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

