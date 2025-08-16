„Zase jdou do školy, zase jdou do školy...“

Znalci vědí, ze kterého sitcomu je to citát. A musím připustit, že radost chůvy i sluhy je v tomto případě víc než oprávněná. Jak to máte vy?

Ano, ano, snad už od počátku srpna všechny super/hyper markety a velké i specializované obchody a e-shopy útočí na rodičovské peněženky a dětská srdce stylem: „To musím mít!

A stylem: „Pokud nebudu mít tuhle tašku, penál, sešit... s tímhle hašašírou, tak jsem ve škole vyřízený/á!

Pravdou je, že výrobcům – či spíše dovozcům – je zatěžko sledovat všechny ty módní dětské tendy. Jsa nerodič, ani bych neuměl všechny ty oblíbené postavy vyjmenovat: mončičáči, critters, ninja želvy, poníci... nejnověji labubu...

A, ruku na srdce, zejména levní prodejci ten nákup odfláknou a sáhnou po loňských výprodejových kolekcích s tradičními stálicemi, než aby „riskovali“, že letošní hit sezóny nevyprodají a na příští rok budou muset šáhnout do slev, o místě zabírajícím ve skladu nemluvě.

Ano, i velcí prodejci nabízejí modely a vzory až oči přecházejí, ale i oni s těmi hity jsou na tom opatrně.

Ilustrační foto autor

Chápu. že nad těmi cenami pláčí zejména rodiče. A až se z toho trochu vzpamatují, dostanou další ťafku v podobě toho, co všechno si škola nadiktuje, že žáček musí rozhodně mít, aby mohl chodit do jejich vzácné školy. To už mi trochu zavání i vydíráním.

A když k tomu připočtete to, o kolik vaše děcko přes prázdniny vyrostlo a co všechno je mu zase malé – botami počínaje – to už je pomalu na bankovní půjčku.

A tečku tomu dají obědy, družiny a volitelné kroužky.

Na něco jsem zapomněl?

Ach, ano. „Mami, rozhodně potřebuji ten nový mobil, protože Sabča, Adrína... Matyáš, Filip... už mají nejnovější a já přeci s tím starým nebudu cringe.

Rodiče mi prominou, že nedostatečně kopíruji styl mluvy a slovník jejich potomků.

Ilustrační foto autor

Pokud máte jako rodiče školních dítek z toho hlavu zamotanou, pak vás zvu na mini školní exkurzi do Japonska – a sice pár slov o tamějších školních taškách. Říká se jim „randoseru“.

Cena za ně je astronomická: 800-900 $! Tedy nějakých 17-19.000Kč!

Ovšem...

Je to školní aktovka s neuvěřitelnou výdrží, nikoli pouze s ochrannými-reflexními, ale přímo garantovanými bezpečnostními prvky. Může krýt hlavu, dokonce může sloužit jako plovák... v seismicky neklidném Japonsku doslova nutnost.

Pochopitelně to není školní taška na jeden školní rok, ale na celých 6 školních let... A výrobce garantuje opravu zdarma!

Zde najdete krátká videa v angličtině. První. Druhé. Třetí.

A co ještě dodám k japonské škole? Víte, že tam nemají uklízečky? Všechno si dělají samy děti.

A to včetně úklidu toalet. A nikdo se neulejvá.

Tak co, přežil by tuhle „školní výuku“ váš miláček?

Nuže, dobře nakupte, ke spokojenosti vaší kapsy, vašich potomků i školy...

No a okdud, že je zmiňovaný citát? Chůva k pohledání. (Česká verze zde – bez záruky.)

Autor: Martin Faltýn | sobota 16.8.2025 22:16

Martin Faltýn

  • Počet článků 1371
  • Celková karma 18,95
  • Průměrná čtenost 1129x
Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

