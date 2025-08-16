„Zase jdou do školy, zase jdou do školy...“
Ano, ano, snad už od počátku srpna všechny super/hyper markety a velké i specializované obchody a e-shopy útočí na rodičovské peněženky a dětská srdce stylem: „To musím mít!“
A stylem: „Pokud nebudu mít tuhle tašku, penál, sešit... s tímhle hašašírou, tak jsem ve škole vyřízený/á!“
Pravdou je, že výrobcům – či spíše dovozcům – je zatěžko sledovat všechny ty módní dětské tendy. Jsa nerodič, ani bych neuměl všechny ty oblíbené postavy vyjmenovat: mončičáči, critters, ninja želvy, poníci... nejnověji labubu...
A, ruku na srdce, zejména levní prodejci ten nákup odfláknou a sáhnou po loňských výprodejových kolekcích s tradičními stálicemi, než aby „riskovali“, že letošní hit sezóny nevyprodají a na příští rok budou muset šáhnout do slev, o místě zabírajícím ve skladu nemluvě.
Ano, i velcí prodejci nabízejí modely a vzory až oči přecházejí, ale i oni s těmi hity jsou na tom opatrně.
Ilustrační foto autor
Chápu. že nad těmi cenami pláčí zejména rodiče. A až se z toho trochu vzpamatují, dostanou další ťafku v podobě toho, co všechno si škola nadiktuje, že žáček musí rozhodně mít, aby mohl chodit do jejich vzácné školy. To už mi trochu zavání i vydíráním.
A když k tomu připočtete to, o kolik vaše děcko přes prázdniny vyrostlo a co všechno je mu zase malé – botami počínaje – to už je pomalu na bankovní půjčku.
A tečku tomu dají obědy, družiny a volitelné kroužky.
Na něco jsem zapomněl?
Ach, ano. „Mami, rozhodně potřebuji ten nový mobil, protože Sabča, Adrína... Matyáš, Filip... už mají nejnovější a já přeci s tím starým nebudu cringe.“
Rodiče mi prominou, že nedostatečně kopíruji styl mluvy a slovník jejich potomků.
Pokud máte jako rodiče školních dítek z toho hlavu zamotanou, pak vás zvu na mini školní exkurzi do Japonska – a sice pár slov o tamějších školních taškách. Říká se jim „randoseru“.
Cena za ně je astronomická: 800-900 $! Tedy nějakých 17-19.000Kč!
Ovšem...
Je to školní aktovka s neuvěřitelnou výdrží, nikoli pouze s ochrannými-reflexními, ale přímo garantovanými bezpečnostními prvky. Může krýt hlavu, dokonce může sloužit jako plovák... v seismicky neklidném Japonsku doslova nutnost.
Pochopitelně to není školní taška na jeden školní rok, ale na celých 6 školních let... A výrobce garantuje opravu zdarma!
Zde najdete krátká videa v angličtině. První. Druhé. Třetí.
A co ještě dodám k japonské škole? Víte, že tam nemají uklízečky? Všechno si dělají samy děti.
A to včetně úklidu toalet. A nikdo se neulejvá.
Tak co, přežil by tuhle „školní výuku“ váš miláček?
Nuže, dobře nakupte, ke spokojenosti vaší kapsy, vašich potomků i školy...
No a okdud, že je zmiňovaný citát? Chůva k pohledání. (Česká verze zde – bez záruky.)
Martin Faltýn
Důchodcova veršovánka
Není nad pokleslý humor, tím méně rádoby satirické verše. I já mívám občas takový záchvat. Tak si to užijte - hlavně s nadhledem a legrací.
Martin Faltýn
Co všechno ještě spotřebitel vydrží
Mediální mágové se usilovně věnují okrajovým tématům - a jiná, jako např. bitcoinovou kauzu - se snaží zatlačit na okraj. A tak jako králíka z klobouku média vytáhla: zdražování!
Martin Faltýn
Pro snoby ideální až nepostradatelné
Potřebujete občas udělat dojem nebo se společensky vyšvihnout? Pak z nepřeberných možností vám mohu doporučit některý z kávových produktů. Tedy, pokud nejste zrovna takové nemehlo, jako já.
Martin Faltýn
Když se daří, tak se daří: blackout
Nevím jak vy, vážení, jste strávili včerejší den, ale u mne se zase jednou musela projevit bojovnost, tah na branku, trpělivost a býčí tvrdohlavost. Aneb, jako na vojně: úkol musí být splněn!
Martin Faltýn
Sklizeň okurek bude letos bohatá
Pamatujete pojem „okurková sezóna?“ Kdysi jsem si myslel, že to vzniklo z období sklizně proslavených znojemských okurek - ovšem to by dnes denní tisk začal trpět vysycháním propisky. Ovšem realita mne trošku šokovala.
|Další články autora
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka
Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi...
Trump určil den pro summit se Zelenským a Putinem, ten chce i Luhanskou oblast
Americký prezident Donald Trump chce příští pátek uspořádat summit mezi ním, ruskou hlavou státu...
Jiřikovského obvinili z praní špinavých peněz. Navrhují pro něj vazbu
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci navrhlo vzít do vazby Tomáše Jiřikovského, obviněného z...
V Duchcově vzplanula střecha domu, hasiči evakuovali lidi po žebříku
Požár střechy třípatrového bytového domu v Duchcově na Teplicku se už nešíří. Hasiči evakuovali 11...
Politika, zpěv i národnost. Proč za známé herce mluvil v českých filmech někdo jiný
Premium V dobách němého filmu nikdo neřešil, jaký hlas mají filmové hvězdy. Když na celuloidovém pásu...
- Počet článků 1371
- Celková karma 18,95
- Průměrná čtenost 1129x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
Seznam rubrik
- Když doma vaří muž
- Tokyo
- Kočičiny
- Osobní
- Zařazené
- Stojí za to
- Zoon Politikon
- Nezařazené
- Cestovatelské nálady
- Drobné postřehy,ne celý článek