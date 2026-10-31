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Vy jste zase přibral, pane doktore

Martin Faltýn
Vyhrknul jsem bezděčně, když se po delší pauze objevil nejmenovaný moderátor na obrazovce České. Ne, že bych mu měl co vyčítat.

Z dotyčného moderátora se najednou vyklubal vypapaný chlapík, kterému původní sako vyselo vzadu jak fráček. A knoflíky úspěšně rýsovaly vzniklé napětí, směrem do stran.

No, však asi tušíte, jak to vypadá, když si člověk oblíkne malé sako.

Inu, nás obézních se vždy pohybovalo v uměleckém světě dost.

Frantšek Černý (1904-1963) - nejvíc se proslavil rolí Scotty ve filmu Císačův pekař, Pekařův císař. Nezapomenutelný je i jeho kuchař v Soli nad zlato.

Vítězslav Černý (1922-1986) – nejspíše si na něj vzpomenete, že hrál stěhováka v seriálu Taková normální rodinka nebo v Dívce na koštěti pracovníka zoo „Zase tady máme o dvě sovy víc.

Jan Líbíček (1931-1974) – Herec neuvěřitelně širokého záběru, od komediálních až po dramatické postavy. Všichni vzpomínají na jeho „Krále Ubu“ v Divadle Na zábradlí. Kterou filmovou roli vám připomenout? Řemeslníka Petrtýla skákajícího přes židli, ve Světácích nebo ředitele „prasečího“ cirkusu v Šesti medvědech s Cibulkou?

Ne, nebudu zapomínat na dámy.

Stella Zázvorková (1922-2005) – vždycky vypadala pěkně. Nebála se žádné role, zejména komické. Silvestrovské skeče, estrády se bez ní neobešly. Známe ji jako chůvu v Šíleně smutné princezně nebo jako „lehkou ženu“ ve Čtyři vraždy stačí, drahoušku. A nebo jako babičku Šebkovou z Pelíšků. – Osobně jsem ji zažil v divadle ABC (MDP) – v Pasti na myši od Agathy Christie. Nastupovala až v druhém jednání. Ale sotva se ozval její hlas už jen za scénou, následoval minutový potlesk!

Helena Růžičková (1936-2004) – Heduš ze série filmů o Homolkových, Škopková ze Slunce seno... „hejtmanka“ v Činoherním klubu v Revizorovi... a bezpočet scének a malých rolí v řadě filmů. Měl jsem to štěstí, že jsem patřil k širšímu okruhu jejích bližších přátel. Byla a je nezapomenutelná.

A dál ..?

Z pěkných dam jsem zažil osobně třeba Mílu Myslíkovou, Jiřinu Jelenskou nebo z pánů Mariana Labudu. S Vladimírem Menšíkem jsme se minuli jen o chlup.

Upřímně, všechno to byli srdeční lidé. Myslím, že to byl zrovna Menšík, který řekl něco ve smyslu, že tlustí lidé nezávidí jiným, protože mají dost starostí se svýma kilama.

A onen moderátor? Do podobných fyzických kvalit má ještě hodně daleko, ale sako na něm „praská ve švech“ hezky.

Autor: Martin Faltýn | sobota 31.10.2026 9:36 | karma článku: 5,19 | přečteno: 59x
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Martin Faltýn

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Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

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