Vy jste zase přibral, pane doktore
Z dotyčného moderátora se najednou vyklubal vypapaný chlapík, kterému původní sako vyselo vzadu jak fráček. A knoflíky úspěšně rýsovaly vzniklé napětí, směrem do stran.
No, však asi tušíte, jak to vypadá, když si člověk oblíkne malé sako.
Inu, nás obézních se vždy pohybovalo v uměleckém světě dost.
Frantšek Černý (1904-1963) - nejvíc se proslavil rolí Scotty ve filmu Císačův pekař, Pekařův císař. Nezapomenutelný je i jeho kuchař v Soli nad zlato.
Vítězslav Černý (1922-1986) – nejspíše si na něj vzpomenete, že hrál stěhováka v seriálu Taková normální rodinka nebo v Dívce na koštěti pracovníka zoo „Zase tady máme o dvě sovy víc.“
Jan Líbíček (1931-1974) – Herec neuvěřitelně širokého záběru, od komediálních až po dramatické postavy. Všichni vzpomínají na jeho „Krále Ubu“ v Divadle Na zábradlí. Kterou filmovou roli vám připomenout? Řemeslníka Petrtýla skákajícího přes židli, ve Světácích nebo ředitele „prasečího“ cirkusu v Šesti medvědech s Cibulkou?
Ne, nebudu zapomínat na dámy.
Stella Zázvorková (1922-2005) – vždycky vypadala pěkně. Nebála se žádné role, zejména komické. Silvestrovské skeče, estrády se bez ní neobešly. Známe ji jako chůvu v Šíleně smutné princezně nebo jako „lehkou ženu“ ve Čtyři vraždy stačí, drahoušku. A nebo jako babičku Šebkovou z Pelíšků. – Osobně jsem ji zažil v divadle ABC (MDP) – v Pasti na myši od Agathy Christie. Nastupovala až v druhém jednání. Ale sotva se ozval její hlas už jen za scénou, následoval minutový potlesk!
Helena Růžičková (1936-2004) – Heduš ze série filmů o Homolkových, Škopková ze Slunce seno... „hejtmanka“ v Činoherním klubu v Revizorovi... a bezpočet scének a malých rolí v řadě filmů. Měl jsem to štěstí, že jsem patřil k širšímu okruhu jejích bližších přátel. Byla a je nezapomenutelná.
A dál ..?
Z pěkných dam jsem zažil osobně třeba Mílu Myslíkovou, Jiřinu Jelenskou nebo z pánů Mariana Labudu. S Vladimírem Menšíkem jsme se minuli jen o chlup.
Upřímně, všechno to byli srdeční lidé. Myslím, že to byl zrovna Menšík, který řekl něco ve smyslu, že tlustí lidé nezávidí jiným, protože mají dost starostí se svýma kilama.
A onen moderátor? Do podobných fyzických kvalit má ještě hodně daleko, ale sako na něm „praská ve švech“ hezky.
Martin Faltýn
Všem, kdo zítra slouží
Státní svátky jsou neméně vítány než víkendy. Většina občanů má totiž volno. A přesto existují profese, bez kterých by se svět o svátcích zastavil.
Martin Faltýn
Odvoleno - bude až zítra
Ne, nebojte se, nehodlám vás agitovat k volbě té či oné strany. Ba dokonce vás nebudu ani ponoukat, abyste k volbám šli.
Martin Faltýn
Bude Česká televize také volat po širší diskuzi o rušení svých pořadů?
Dnes by neustále všichni rádi diskutovali. Hlavně by tím chtěli rozhodovat. A když jim tu diskusi někdo „upře“, hned se ohánějí demokracií.
Martin Faltýn
Proč dnes, na Den české státnosti, část národa rozbolely zuby
Ono to chce svým způsobem odvahu. Na druhou stranu je lepší se spolehnout na stálou „machu“ a „zajeté koleje“. Slavnostní výkop do dnešního dne se České televizi trochu nevydařil.
Martin Faltýn
Tak trochu o tom vzdělávání
Pozoruji celý ten cirkus s rozpočtem a důvěrou vládě a zajímalo by mne, jak by to tedy vypadalo podle připomínek opozice? Dáváte málo peněz na to či ono, vydáváte příliš peněz... Netrpí tu někdo schizofrenií a politikařením?
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Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
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