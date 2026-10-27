Všem, kdo zítra slouží
Asi bych těžko hádal čím začít.
Samozřejmě energetici. Bez nich nejde elektřina plyn ani voda. Všechno je to vzájemně propojeno. Stačí jediný výpadek a už to všichni vnímáme jako konec světa. Snad nemusím připomínat nejrůznější opravy poruch, natož pak pravidelné odstávky, například v dodávce teplé vody.
Život městu dodává i doprava. Nejen městská ale i mezi městská. Samozřejmě všichni na ně nadáváme, všechna omezení nám komplikují život. Ale stejně s tím nic nenaděláme. Smiřme se pozitivně s tím, že ty výluky v dopravě jsou jenom k lepšímu.
Další na ráně o víkendech jsou takzvané sbory. Obranné, bezpečnostní, požární, zdravotní… ani jednomu netřeba závidět.
Zrovna v ranní hodině jsem dnes jel se starou paní, která jela z noční ve zdravotnictví. Blogy určitě nečte, ale i tak jí posílám aspoň pozdrav a poděkování za práci kterou dělá.
No a pak tu máme nonstop média. Ty tam jsou doby, kdy Československá televize, neb jediná existující televize, vypnula v určitou hodinu program. Znělka takzvaně odhlásila vysílání. A národ se povinně odebral do hajan.
Dobrodiní dnešních médií spočívá právě magickém 24/7. A takové vysílání, to nejsou jen ti před kamerou nebo před mikrofonem. To jsou i ty týmy za těmito zařízeními. V prvé řadě redaktoři, kteří zpracovávají obsah. Pochopitelně technici, kteří dle nutnosti zařízení obsluhují. A nakonec i obsluha přenosových zařízení, jako jsou vysílače a satelity. Ano, i ty satelity nad hlavou musí někdo kontrolovat a případě potřeby korigovat, abyste ke své ranní sváteční snídani dostali čerstvé zprávy, oblíbenou hudbu a já nevím co ještě.
Sám jsem si tohoto mediálního chlebíčka užil dost a dost, když jsem přes 20 let působil v zahraničním rádiu. Podotýkám, že to bylo zde v Praze a že jsem patřil k technicko tvůrčímu zázemí vysílání. Kdo jste zachytil mé dva blogy v tomto směru, víte že o dalších detailech se nerozepisuji.
Pokud se týká obchodů, Češi jsou údajně rozmazlení. Navykli jsme si chodit na nákupy nejen o víkendu, ale i státních svátcích. Upřímně nejde podle mne ani tak o návyk, jako spíše styl života, který jsme si vypracovali v rámci našeho pracovního rytmu. Kdo pracuje přes týden, jak se říká od nevidím do nevidím, tak jedině víkend nebo svátek je pro něho příležitost udělat větší nákup.
Určitě jsem na některou potřebnou profesi zapomněl. Ale určitě si vzpomenete vy za mne.
Zítra se těšme na oslavy a prezidentská vyznamenání. A divejme se s optimismem vstříc dalším událostem.
Určitě se zase dozvíme něco nového o StarDance, poplatcích a oplatcích… všichni budou předvádět elegantní róby. Jako například redaktor Martin Řezníček, u kterého jsem si všiml, že má stejný střih a stejnou barvu saka jako na některých vystoupeních Donald Trump. (Mezi námi řečeno, tak nějak bych si představoval všechny vystupující ve zpravodajství ČT, včetně pozvaných hostů.) Uvidíme, jakou Fashion předvedou protestující a diskutující. Pro změnu na venkovních oslavách, zejména na Moravě, se dočkáme krásných lidových krojů.
No, a my co budeme doma, si pravděpodobně oblékneme nějaké slušivé sportovní oblečení, tričko, nalejeme si čaj nebo kávu, zakrojíme bábovku a budeme si užívat státní svátek.
Martin Faltýn
Odvoleno - bude až zítra
Ne, nebojte se, nehodlám vás agitovat k volbě té či oné strany. Ba dokonce vás nebudu ani ponoukat, abyste k volbám šli.
Martin Faltýn
Bude Česká televize také volat po širší diskuzi o rušení svých pořadů?
Dnes by neustále všichni rádi diskutovali. Hlavně by tím chtěli rozhodovat. A když jim tu diskusi někdo „upře“, hned se ohánějí demokracií.
Martin Faltýn
Proč dnes, na Den české státnosti, část národa rozbolely zuby
Ono to chce svým způsobem odvahu. Na druhou stranu je lepší se spolehnout na stálou „machu“ a „zajeté koleje“. Slavnostní výkop do dnešního dne se České televizi trochu nevydařil.
Martin Faltýn
Tak trochu o tom vzdělávání
Pozoruji celý ten cirkus s rozpočtem a důvěrou vládě a zajímalo by mne, jak by to tedy vypadalo podle připomínek opozice? Dáváte málo peněz na to či ono, vydáváte příliš peněz... Netrpí tu někdo schizofrenií a politikařením?
Martin Faltýn
Urazila tisková mluvčí moje dětství?
Nejlepší je mluvit a mluvit. Bez souvislostí, nezodpovědně, hlavně tlačit marketing. Přesně to se podařilo u Zažít město jinak.
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Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
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