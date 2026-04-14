Václav Hybš a jeho orchestr
Velice rád si na YouTube pouštím jeden stařičký videozáznam. Je to Silvestrovská opera“ - zpívaná Karlem Gottem a Waldemarem Matuškou. To, že je to skutečně dobová, černobílá nahrávka, s analogovým zvukem, jí neubírá na přitažlivosti. Nevím totiž, zda se mi líbí víc zpěv obou Mistrů, hudební aranžmá a nebo celý nápad.
Ovšem, nenechte se mýlit skutečností, že za dirigentským pultem stojí „strejda“ Karel Vlach.
Celý nápad, hudební aranžmá - za tím vším stojí jiný dirigent: Václav Hybš.
Silvestrovská opera by jisto jistě nevznikla, kdyby nebylo Hybšovy umělecké a manažerské prozíravosti. Hlavním problémem byl jeho čerstvý rozkol s Waldemarem Matuškou. Hybš o tom hovoří v níže uveřejněných interview na YouTube (a kdo chce, dohledá si i rozhovor Blesku s paní Olgou Blechovou – coby pohled druhé strany).
Nicméně rozkol to byl zásadní. Proto nepřicházelo v úvahu, aby se Václav Hybš postavil za dirigentský pult. Matuška by účast zcela jistě odmítl. A otázka zní, zda vůbec věděl, že tvůrcem Silvestrovské opery je právě Václav Hybš.
Ten dal přednost vzniku unikátní hudební „koláže“ před osobní ješitností. Věděl dobře, že je v zájmu hudby, zábavy, aby Silvestrovská opera vznikla. A tak požádal o obrazové dirigentství Karla Vlacha, tedy pro pořízení televizního záznamu. Sám Hybš si pak „zahrál“ na harfu (čas 1:16) - což je ale, podle mne, buď vestřižený záběr natočený mimo natáčení celé opery nebo byl tak v koutku, že zpěváci nemohli z pódia vidět, KDO sedí za harfou. Hudebně to byl pro natáčení pochopitelně playback. Dokonce Václav Hybš „prošvihl“ nástup, ale toho si skoro nikdo nevšimne.
Osobně k tomu dodám, že jsem hned poté si říkal, jak by to bylo skvělé, kdyby Prodanou nevěstu nazpívali tehdejší přední populární pop-zpěváci té doby (a byli takoví, že by to dokázali popově uzpívat!). No, řekněte sami:
- Jeník - Karel Gott
- Kecal - Waldemar Matuška
- koktavý Vašek - Václav Neckář
- Mařenka - Eva Pilarová
a dále třeba Naďa Urbánková, Yvetta Simonová, Hana Zagorová, Karel Hála, Jiří Korn, Petr Spálený…
Ne, nebudu to teď dál vymýšlet… článek patří Václavu Hybšovi.
Když jsem se tím ale tehdy zaobíral, netušil jsem, že se s panem Hybšem setkám jednou osobně a pracovně.
Psala se druhá polovina 90. let a já jsem v té době působil jako produkční ředitel v jedné reklamní a umělecké agentuře. Vedle tohoto mého profesního zařazení, jsem si jako hobby někdy přibral (za jeden plat) režii, či spíše organizaci, special events. To mne vždy bavilo organizovat podobné akce: otevírání vily reklamní agentury, v kteréžto vile kdysi žila Marie Rosůlková; zahajování provozu jubilejní čerpací stanice (s Petrou Janů, kdy jsem dokonce vytvořil reklamní song, který ona zpívala); výroční konferenci významného pojišťovacího ústavu (pro kteroužto jsem dal dohromady speciální módní přehlídků z kostýmů známých televizních pohádek a zábavných show) a nebo třeba ples majitele naší reklamní agentury.
Poslední zmiňovaná akce byla svým způsobem mým majstrštykem, kdy jsem organizoval dva sály najednou. A v hlavním sále byl hlavní událostí právě Orchestr Václava Hybše.
Jednal jsem organizačně (nikoli smluvně) s panem Hybšem sám. Nebudu skromný: pan Hybš měl čuch na lidi a okamžitě odhadl, že jsem typem organizátora, který věci nejen zařizuje, ale i opravdu zařídí, co je potřeba. Získal jsem si jeho důvěru hned od počátku.
Bez problému jsme se dohodli na charakteru programu. S překvapením jsem akceptoval i návrh, že několik písniček zazpívá Pavel Bartoň (druhdy považovaný za konkurenta Karla Gotta). Překvapilo mne ne tak vložení písniček, jako to, že s orchestrem Karla Hybše zpívá právě on.
Musel jsem později obdivovat, jak má ten orchestr pan Václav Hybš sehraný. On mi totiž řekl, že orchestr je čerstvě omlazený, protože s těmi starými dědky už to nešlo dál! A to byli jeho vrstevníci – ti dědci! - šedesátníci. A skutečně – nyní to byli v průměru třicátnici, ale hráli naprosto dokonale.
Pan Hybš si tehdy při naší organizační domluvě posteskl, že v onom sále je vždy na kraji pódia malé křídlo. Nepříjemně zabírá místo a pro jeho hudebníky je to problém.
Nu, přiznám se, že mi za to vedení podniku asi neblahořečilo. Na druhou stranu: zabrat skoro pětinu pódia hudebním nástrojem… Byl jsem tehdy docela v ráži a tak jsem přes protesty tehdejšího provozního s tím, že „klavír se rozladí“, organizoval sejmutí klavíru z pódia. Bylo to skoro něco jako sejmutí s kříže. Osobně jsem „řídil“ ty nešťastníky, kteří ono malé křídlo transportovali z pódia o 2-3 metry vedle do zákulisí. A ne, klavír se nerozladil - protože když se chce, jde všechno.
Asi vám nemusím říkat, že jsem tím stoupl v očích pana Vávlava Hybše ještě o stupínek více.
Však také, když se s námi ten večer loučil, poděkoval mi slovy:
„Vy jste jediný, kdo dokázal ten klavír z pódia dostat!“
To bylo víc než uznání nebo vyznamenání.
Doporučuji vám shlédnout dva rozhovory s Václavem Hybšem na YouTube.
První pořídil Petr Macek.
Druhý pořídil René Kekely.
––––––-
Foto Václava Hybše: Odkaz David Sedlecký, licence Wikipedie CC BY-SA 4.0
–––––––
Tento článek je lehce upravenou verzí článku, který jsem publikoval na medium.seznam.cz
Martin Faltýn
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
