Užijte si senzační prázdniny
Dneska ráno jsme se sousedkou v přízemí drbali o různých věcech (hlavně o mně) a kolem nás náhle začala procházet školní drobotina. A jedna maminka vedla ratolest s úžasnou obrovskou růžovou kyticí... překrásně zabalenou. Holčička se pyšně nadnášela a nás to potěšilo. A než jsem se stačil vzpamatovat, že bych tu kytici mohl vyfotit, obě byly pryč. A čím že byla ta kytice zvláštní? Ne, nebyly tam růže, ale nádherné bonbony jednorázově balené v exkluzivním růžovém obalu!
A to mi vnuklo nápad. Totiž, tím že každé ráno zasílám svým přátelům a známým přání hezkého dne (jistě mají radost), tak mne napadlo v souvislosti s tím vytvořit něco originálního.
Originální občas vyžaduje originální úsilí. A tak jsem musel na skládací žebřík, do horních pater skříní a vyhrabat... rodinné archivní krabice. Potom aktivovat scaner, který je poněkud zakrámovaný. A když už jsem udělal, co bylo potřeba, zase pěkně zpátky na žebřík a krabice uložit zpět. Poté nascanované poslat do mobilu, kde mám speciální program. Uspořádat, k tomu přidat titulek, no a výsledek by dojal snad každé nostalgické oko.
A proč jsem dnešní blog nazval „Užijte si senzační prázdniny“?
Vždycky mi totiž vyvstane na mysli u nás jednu dobu málo hraný, jeden z nejlepších filmů Louis de Funese, s titulem „Senzační prázdniny“. To jak se mu podařilo vystihnout konec školního roku, je naprosto dokonalé.
A když k tomu připočtu ještě hudbu, která hned v titulcích navozuje tu senzační atmosféru, nezbývá mi než popřát senzační prázdniny i vám všem – rodičům, dětem, ale i ostatním, kteří se na prázdniny chystají.
Foto: autor
videa: licence YouTube
Martin Faltýn
Byl jsem na vyhlášení: Bloger roku 2025
Po prvé v životě: rozhodl jsem se, že si to letos nenechám ujít. A měl jsem kliku, vešel jsem se do limitu hostů a co vám budu povídat:
Martin Faltýn
O čem se nikdo moc nerozepisuje
...jsou relativně příliš osobní detaily - třeba pokud se týká oblíbených knih, filmů, osobností, nebo na příklad uložených odkazů. Tak já vás teď na ty posledně jmenované pozvu.
Martin Faltýn
Helena Růžičková dnes 90 let
Setkat se s Helenou Růžičkovou osobně, bylo něco jako potkat vichr lásky. A nebo naopak. Nic mezi tím. Měl jsem to štěstí.
Martin Faltýn
Česká televize má nejen 8 miliard
Aneb: o čem se nyní cudně mlčí. - Ano, veškeré snažení se upírá k tomu, jak televize bude muset propouštět, když jí budou peníze zkráceny. Ale jsou to všechny peníze, které ČT má?
Martin Faltýn
2. červen - mezinárodní den sociálních pracovnic
Každá profese má svoji důstojnost. Každá. Zdůrazňuji to proto, že v tomto případě se nejedná přímo o sociální pracovnice, nýbrž:
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům
V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat...
Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten
Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD...
V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola
V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 1421
- Celková karma 14,95
- Průměrná čtenost 1103x
Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.
P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.
Seznam rubrik
- Když doma vaří muž
- Tokyo
- Kočičiny
- Osobní
- Zařazené
- Stojí za to
- Zoon Politikon
- Nezařazené
- Cestovatelské nálady
- Drobné postřehy,ne celý článek