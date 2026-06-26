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Užijte si senzační prázdniny

Tak už to zase začíná! Deset měsíců uběhlo jako voda a děti se mají opět nač těšit. Tedy, na dva měsíce prázdnin.

Dneska ráno jsme se sousedkou v přízemí drbali o různých věcech (hlavně o mně) a kolem nás náhle začala procházet školní drobotina. A jedna maminka vedla ratolest s úžasnou obrovskou růžovou kyticí... překrásně zabalenou. Holčička se pyšně nadnášela a nás to potěšilo. A než jsem se stačil vzpamatovat, že bych tu kytici mohl vyfotit, obě byly pryč. A čím že byla ta kytice zvláštní? Ne, nebyly tam růže, ale nádherné bonbony jednorázově balené v exkluzivním růžovém obalu!

A to mi vnuklo nápad. Totiž, tím že každé ráno zasílám svým přátelům a známým přání hezkého dne (jistě mají radost), tak mne napadlo v souvislosti s tím vytvořit něco originálního.

Originální občas vyžaduje originální úsilí. A tak jsem musel na skládací žebřík, do horních pater skříní a vyhrabat... rodinné archivní krabice. Potom aktivovat scaner, který je poněkud zakrámovaný. A když už jsem udělal, co bylo potřeba, zase pěkně zpátky na žebřík a krabice uložit zpět. Poté nascanované poslat do mobilu, kde mám speciální program. Uspořádat, k tomu přidat titulek, no a výsledek by dojal snad každé nostalgické oko.

A proč jsem dnešní blog nazval „Užijte si senzační prázdniny“?

Vždycky mi totiž vyvstane na mysli u nás jednu dobu málo hraný, jeden z nejlepších filmů Louis de Funese, s titulem „Senzační prázdniny“. To jak se mu podařilo vystihnout konec školního roku, je naprosto dokonalé.

A když k tomu připočtu ještě hudbu, která hned v titulcích navozuje tu senzační atmosféru, nezbývá mi než popřát senzační prázdniny i vám všem – rodičům, dětem, ale i ostatním, kteří se na prázdniny chystají.

Foto: autor

videa: licence YouTube

Autor: Martin Faltýn | pátek 26.6.2026 10:11 | karma článku: 7,91 | přečteno: 69x

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Martin Faltýn

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Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

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