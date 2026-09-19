Urazila tisková mluvčí moje dětství?
„Zažít město jinak“ je tak zvaná sousedská slavnost. Kupodivu, a je to jen dobře, je to akce celostátní. Samotný iniciátor a dalo by se říci hlavní organizátor „Automat“ zařídí prostory a plochy, zábory... ale programové naplnění je už na místních organizátorech. Vloni to bylo na 80 míst, letos jistě neméně.
Jde o sbližování mezi sousedy, o vzájemnou výpomoc a dobrovolnictví (!), podporu místní ekonomiky (během pořádání akce)...
Krásně to vše vysvětlila mluvčí hlavního organizátora, Anna Kociánová.
Potud by bylo vše v pořádku, kdyby se – z mého pohledu – nedopustila jednoho faulu. Ruku v ruce s heslem „proměňovat ulice v příjemnější místa pro život“ (zdroj citovaný web), tisková mluvčí dnes ráno na ČT24 prohlásila, že bude také přístupná: „Ve Smečkách, což je taková ulice trošku nechvalně známá…“
Přiznám se, že mne to nadzvedlo se židle.
Ulice Ve Smečkách, je podle Wikipedie, jednou z nejvýznamnějších pražských ulic. Zbytek si přečtěte sami.
Musím podotknout, že v této ulici sídlila řada osobností i institucí. Karolína Světlá, Nikola Tesla. Byl zde Ženský klub český, jehož členkou byla m.j. i Milada Horáková. Bylo zde divadlo Semafor a po něm je zde dosud divadlo Činoherní klub... Sídlil zde legendární Filmový symfonický orchestr (FISYO). A dnes je zde Smecky Music Sudios. Sídlí zde Knihovna a tiskárna pro nevidomé.
Zmínku o nočních klubech jsem našel v médiích nejnovější z r. 2013. Podle map se tam nacházejí kluby dva – pochopitelně je jmenovat nebudu.
Pro mne je podstatné, že v ulici Ve Smečkách sídlila tzv. Osvobozená domácnost – vyhlášená chemická čistírna. A v ní pracoval – můj tatínek, zatímco maminka byla někdy v domácnosti, někdy třeba v mandlovně a nebo v sousedícím domě v kině Cíl. Tatínek asi nevydělával málo. Soudě podle toho, že výhradně jemu byly svěřovány k čistění oděvy prezidenta republiky, umělců z tehdy zde ještě sousedícího divadla Semafor – Suchého, Šlitra, Gotta, Matušky, Štědrého... a také dalších prominentních zákazníků, najmě z diplomatických kruhů. Mívali jsme doma i docela slušnou sbírku drobných zahraničních mincí, které zákazníci v kapsách zapomněli – ne, nevracelo se. Doba byla taková a v tom provozu uhlídat tyto drobnosti – o to se nikdo nestaral.
Asi chápete, že k ulici Ve Smečkách mám silně nostalgický vztah. Pro mne tedy rozhodně není „nechvalně známou ulicí“ ani trošku, jak ji označila mluvčí AutoMat.
Ale každému, co jeho jest, jak se říká.
A kdož nevíte, neznáte, zde je dokument České televize z r 2023, ze seriálu Z metropole.
Martin Faltýn
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