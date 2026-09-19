Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Urazila tisková mluvčí moje dětství?

Martin Faltýn
Nejlepší je mluvit a mluvit. Bez souvislostí, nezodpovědně, hlavně tlačit marketing. Přesně to se podařilo u Zažít město jinak.

Zažít město jinak“ je tak zvaná sousedská slavnost. Kupodivu, a je to jen dobře, je to akce celostátní. Samotný iniciátor a dalo by se říci hlavní organizátor „Automat“ zařídí prostory a plochy, zábory... ale programové naplnění je už na místních organizátorech. Vloni to bylo na 80 míst, letos jistě neméně.

Jde o sbližování mezi sousedy, o vzájemnou výpomoc a dobrovolnictví (!), podporu místní ekonomiky (během pořádání akce)...

Krásně to vše vysvětlila mluvčí hlavního organizátora, Anna Kociánová.

Potud by bylo vše v pořádku, kdyby se – z mého pohledu – nedopustila jednoho faulu. Ruku v ruce s heslem „proměňovat ulice v příjemnější místa pro život“ (zdroj citovaný web), tisková mluvčí dnes ráno na ČT24 prohlásila, že bude také přístupná: „Ve Smečkách, což je taková ulice trošku nechvalně známá…

Přiznám se, že mne to nadzvedlo se židle.

Ulice Ve Smečkách, je podle Wikipedie, jednou z nejvýznamnějších pražských ulic. Zbytek si přečtěte sami.

Musím podotknout, že v této ulici sídlila řada osobností i institucí. Karolína Světlá, Nikola Tesla. Byl zde Ženský klub český, jehož členkou byla m.j. i Milada Horáková. Bylo zde divadlo Semafor a po něm je zde dosud divadlo Činoherní klub... Sídlil zde legendární Filmový symfonický orchestr (FISYO). A dnes je zde Smecky Music Sudios. Sídlí zde Knihovna a tiskárna pro nevidomé.

Zmínku o nočních klubech jsem našel v médiích nejnovější z r. 2013. Podle map se tam nacházejí kluby dva – pochopitelně je jmenovat nebudu.

Pro mne je podstatné, že v ulici Ve Smečkách sídlila tzv. Osvobozená domácnost – vyhlášená chemická čistírna. A v ní pracoval – můj tatínek, zatímco maminka byla někdy v domácnosti, někdy třeba v mandlovně a nebo v sousedícím domě v kině Cíl. Tatínek asi nevydělával málo. Soudě podle toho, že výhradně jemu byly svěřovány k čistění oděvy prezidenta republiky, umělců z tehdy zde ještě sousedícího divadla Semafor – Suchého, Šlitra, Gotta, Matušky, Štědrého... a také dalších prominentních zákazníků, najmě z diplomatických kruhů. Mívali jsme doma i docela slušnou sbírku drobných zahraničních mincí, které zákazníci v kapsách zapomněli – ne, nevracelo se. Doba byla taková a v tom provozu uhlídat tyto drobnosti – o to se nikdo nestaral.

Asi chápete, že k ulici Ve Smečkách mám silně nostalgický vztah. Pro mne tedy rozhodně není „nechvalně známou ulicí“ ani trošku, jak ji označila mluvčí AutoMat.

Ale každému, co jeho jest, jak se říká.

A kdož nevíte, neznáte, zde je dokument České televize z r 2023, ze seriálu Z metropole.

Autor: Martin Faltýn | sobota 19.9.2026 10:00 | karma článku: 5,91 | přečteno: 78x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Martin Faltýn

Ukliďme Japonsko

Pamatujete hnutí Brontosaurus a jeho úklidové akce? Aktuálně nejnověji „někdo“ přichází s akcí „Ukliďme svět“.

18.9.2026 v 13:13 | Karma: 9,33 | Přečteno: 126x | Diskuse | Občanské aktivity

Martin Faltýn

Tamagochi na vzestupu?

Autor přiznává, že někde doma sám jedno Tamagochi vlastní. Ovšem, já reaguji na jednu reportáž z jedné komerční televize.

12.9.2026 v 10:40 | Karma: 8,55 | Přečteno: 153x | Diskuse | Ostatní

Martin Faltýn

Řešení horkého vzduchu z Afriky do Evropy?

Naši klimatologové a jim podobní „zelení“ si neustále stěžují, jak se nám ten vzduch v Evropě otepluje, jak padají rekordy. Co s tím?

6.9.2026 v 9:39 | Karma: 13,69 | Přečteno: 251x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Martin Faltýn

Česká televize vytrvale popírá sama sebe

A nemusí jít jen o přešlapy moderátorů. I když ten dnešní příspěvek byl možná také přešlap, ale spíše celé redakce Studia 6.

28.8.2026 v 9:19 | Karma: 16,17 | Přečteno: 410x | Diskuse | Média

Martin Faltýn

S kocourem si připadám jak na vojně

Na vojně musel být především přísný harmonogram! V 6 budíček, rozcvička, v 7 snídaně... pak zaměstnání ... no a ve finále večerka. Budete se divit, ale podobnou vojnu mám s naším kocourem!

28.8.2026 v 8:08 | Karma: 16,16 | Přečteno: 244x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...
16. září 2026,  aktualizováno  17. 9. 9:01

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích
12. září 2026  14:02

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.
14. září 2026  8:20

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách
13. září 2026

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.
13. září 2026,  aktualizováno  15. 9. 19:06

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...

Policisté hledají ženu z Prahy 3. Ztratila se po odvedení dcery do školky

ilustrační snímek
19. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do...

Na korunovační klenoty se stojí dlouhé fronty, přilákaly lidi z Česka i zahraničí

Na korunovační klenoty se stojí fronta. Přijeli lidé z celého Česka i turisté....
19. září 2026  11:42

Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků....

Aplikace Záchranka umožní ve Zlínském kraji tísňové volání s přesnou polohou

ilustrační snímek
19. září 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

Obyvatelé Zlínského kraje mohou mít díky aplikaci Záchranka tísňové volání s přesnou polohou a svým...

VOLBY 2026 v Praze 4: Kubín obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát a jak volit?

Pankrác a její "mrakodrapy": zleva již téměř dokončený bytový věžák V Tower,...
19. září 2026  11:11

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 4 i obsazení křesla starosty na...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Faltýn

  • Počet článků 1436
  • Celková karma 13,21
  • Průměrná čtenost 1096x
Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet