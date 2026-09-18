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Ukliďme Japonsko

Martin Faltýn
Pamatujete hnutí Brontosaurus a jeho úklidové akce? Aktuálně nejnověji „někdo“ přichází s akcí „Ukliďme svět“.

Už jsem si myslel, že Ukliďme svět je skutečně nadnárodní, prakticky celkosvětová akce. Ale ne – je to jen něco jako „barnumská reklama“. Uklízet se bude jen Česko. Po kom? Asi ani nemusím jmenovat byť jen určité sociální a jiné skupiny, že?

Uklid by potřebovaly mnohé lokace. Obávám se ale, že Ukliďme svět (zaštiťovaný neziskovou organizací ČSOP) stejně jako akce dodnes existujícího hnutí Brontosaurus obě jsou „jen“ úklidem odpadků. Není to málo, na druhou stranu to není mnoho.

Jedním z mých rozbolavělých, čistotných pohledů je pražská hromadná doprava a metro zvláště. Ohledně metra nemyslím jen „salóny“ vozů, ale metro celkově. Ty nánosy špíny, co jsou na jezdících schodech včetně zaschlých zbytků žvýkaček, nánosy na ohrazení na nástupištích...

Velmi často se mi pak zasteskne po Japonsku. Tady to občas trochu kazí turisté, ale Japonci vymysleli geniální trik: nikde nenajdete odpadkové koše – až na výjimky.

A čistota? V tokijském metru můžete se země jíst...

Foto jsou z mého archivu a částečně i k mé první (nikoli poslední) návštěvě Tokia. Zde najdete odkaz na všechny mé japonské cesty – podotýkám, že styl těchto blogů je velmi specifický.

Upřímně, v Tokiu jsem zjistil, že by se se země dalo jíst i na WC, nejen v tom hotelovém, ale i veřejném – ale toto téma sem vnášet nebudu. Někomu by mohlo připadat dostatečně nehygienické. A já se nedivím.

A nedivím se ani u nás.

Ono úplně stačí se trochu porozhlédnout po mém rodném Hloubětíně.

To poslední foto bych nazval: Je libo kávičku z automatu od vchodu do metra?

Ironicky řečeno, odvážlivci, kteří sjedou do útrob metra, shlédnou i toto:

Inu a upřímně, když byste si sem pozvali zahraniční návštěvu, nebylo by vám stydno?

Takže jak vidíte, pro „Uklizení celého světa“ jen sběr odpadků nestačí.

Ještě dodám: proč se na takový úklid lákají dobrovolníci? Mládeži se blbne hlava, jak ekologicky zachraňuje svět, jak je užitečná a podobné nesmysly, přežívající z dob SOCIALISMU. V dnešní rozvinuté kapitalistické české společnosti by toto vše měli dělat profesionálové, placení pracovníci nebo placení brigádníci (nejen ti „dobrovolníci“ v oranžových vestách, zprostředkovaní místním úřadem).

Přál bych vám vidět tu „ekologii“ když asi před měsícem a půl někdo ohodil vydatným průjmem zeď u vstupu do metra a nezapomněl tam nechat i pár použitých ubrousků. (Naštěstí už je to odstraněno.) Podotýkám, že kolem té zdi vede tzv. bezbariérový přístup: kroutící se cesta pro invalidy, vozíčkáře a kočárkáře... přičemž ty dvě její serpentiny jsou tak zfušované, že i zkušení skejtaři a koloběžkáři je ze svých kratochvílí raději vynechávaji.

A tak asi nejekologičtějším a nejsvětovějším bude to betonové ohrazení oné bezbariérové cesty. Tady si mezi bodláčím proklestila cestu jakási snad pampeliška /nejsem botanik/.

A proto věnuji tuto kytičku všem, kteří se do celé víkendové akce „Ukliďme svět“ zapojí. Nic lepšího, krom tohoto blogu, pro ně nemám.

Všechna foto: autor

P.S.: Koho napadlo, že bych se měl odstěhovat raději do Japonska, podotýkám, že mít tam práci a žít tady sám, tak neváhám!

Autor: Martin Faltýn | pátek 18.9.2026 13:13 | karma článku: 0 | přečteno: 41x
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Martin Faltýn

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Kráčím životem i médii, pokud je považujete za život. Jsem absolvent umělecké školy. Překročením 60 let jsem se přiblížil absolutoriu školy života. A jak se za mých časů říkalo: "Neraď, nebyl jsi v Rusku a není Ti šedesát" - tak, v Rusku jsem byl a šedesát mi už taky bylo!

Není proto nic snazšího ani těžšího než psát to, co si myslím. Cogito ergo sum. Et: Cogito ergo humor.

P.S.: Kdyby vám někdo tvrdil, že v důchodu budete mít víc času, tak lže.

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